Madhyamam
    13 Dec 2025 7:02 AM IST
    13 Dec 2025 7:02 AM IST

    പി.എഫ് പെൻഷനും പ്രോ-റേറ്റാ വ്യവസ്ഥ എന്ന ചതിയും

    പി.എഫ് പെൻഷനും പ്രോ-റേറ്റാ വ്യവസ്ഥ എന്ന ചതിയും
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സാ​മൂ​ഹ്യ​സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് എം​പ്ലോ​യീ​സ് പ്രോ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് (ഇ.​പി.​എ​ഫ്). ഏ​ക​ദേ​ശം 73 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് (പെ​ൻ​ഷ​ന​ർ​മാ​ർ) ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​ടു​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത പി.​എ​ഫ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​െ​മ്പ​ടു​ക​യാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ 2014-ൽ ​കേ​ന്ദ്രം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പി.​എ​ഫ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഭേ​ദ​ഗ​തി കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ധി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2014-ലെ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന പ​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി​ക​ളെ മാ​നി​ക്കാ​തെ, വീ​ണ്ടും തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എം​പ്ലോ​യീ​സ് പ്രോ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ പെ​ൻ​ഷ​ൻ മാ​ത്രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ‘പ്രോ-​റേ​റ്റാ’ (Pro-rata) വ്യ​വ​സ്ഥ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രു​ടേ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ഇ​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി 2022 ന​വം​ബ​ർ 4-ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​യു​ടെ അ​ന്തഃ​സ​ത്ത​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    30-35 വ​ർ​ഷം വ​രെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കും തു​ച്ഛ​മാ​യ ഇ.​പി.​എ​ഫ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ള​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ തോ​തി​ൽ പ്ര​തി​മാ​സ വി​ഹി​തം ഈ​ടാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​വി​ധ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ൾ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ-​യും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ന്മേ​ലാ​യി​രു​ന്നു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2014 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 1-ന് ​ശേ​ഷം വി​ര​മി​ച്ച​വ​രു​ടെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​ൻ പ്രോ-​റേ​റ്റാ വ്യ​വ​സ്ഥ ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ശ​മ്പ​ളം എ​ത്ര ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ലും 2014 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ​യു​ള്ള സ​ർ​വീ​സി​ന്റെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി 6,500 രൂ​പ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ലും, 2014 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 1-ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള സ​ർ​വീ​സി​ന്റെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി 15,000 രൂ​പ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ലും ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ സേ​വ​ന​കാ​ല​ത്തേ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ വി​ഹി​തം അ​ട​യ്ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ലും, പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വ​ർ​ദ്ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് പ്രോ-​റേ​റ്റാ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ മു​ഖ്യ ന്യൂ​ന​ത.

    ശ​മ്പ​ള പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ള്ള (Ceiling limit) വി​ഹി​തം മാ​ത്ര​മേ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ക​യി​രു​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ ഇ​തി​ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ന്യാ​യം. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​പ്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ സേ​വ​ന​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ പൂ​ർ​ണ്ണ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ വി​ഹി​ത​മാ​ണ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ഹി​തം അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ൽ 2014 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ന് മു​മ്പ് എ​ന്നോ ശേ​ഷം എ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തി​രി​ക്കെ, പെ​ൻ​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വി​ഭ​ജ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സാ​മാ​ന്യ നീ​തി​യു​ടെ നി​ഷേ​ധ​മാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ൽ, 2014 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 1-ന് ​ശേ​ഷം വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന​ത്തെ 60 മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യും, അ​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന​ത്തെ 12 മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ്രോ-​റേ​റ്റാ വ്യ​വ​സ്ഥ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ശ​മ്പ​ളം ര​ണ്ട് ത​ട്ടു​ക​ളാ​യി തി​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. 1995 ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 2014 ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ 6,500 രൂ​പ​യാ​യും, അ​തി​നു​ശേ​ഷം 15,000 രൂ​പ​യാ​യും ശ​മ്പ​ളം നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഓ​പ്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ പി.​എ​ഫ്-​ൽ അം​ഗ​മാ​യ​തു​മു​ത​ലു​ള്ള പൂ​ർ​ണ്ണ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ 8.33 ശ​ത​മാ​നം വി​ഹി​തം ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ട​യ്ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വേ​ർ​തി​രി​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ പ്രോ-​റേ​റ്റാ രീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ ശ​മ്പ​ള​ത്തെ ര​ണ്ട് രീ​തി​യി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യും, ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പെ​ൻ​ഷ​നും ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ‘പെ​ൻ​ഷ​ണ​ബി​ൾ ശ​മ്പ​ളം x സ​ർ​വീ​സ് / 70’ എ​ന്ന​താ​ണ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ​മു​ല. ഇ​തി​ൽ ശ​മ്പ​ള​ത്തെ​യും സ​ർ​വീ​സി​നെ​യും 2014-ന് ​മു​മ്പും ശേ​ഷ​വു​മാ​യി വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക കു​ത്ത​നെ കു​റ​യു​ന്ന​ത്. വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഇ​തോ​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വീ​സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തെ വെ​യ്റ്റേ​ജ് (Weightage), കു​റ​ഞ്ഞ ശ​മ്പ​ള​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 2014-ന് ​മു​മ്പു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

    വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള 60 മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ക​ണം പെ​ൻ​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച് 2021 മെ​യ് 31-ന് ​തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ-​യ്ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് പ്രോ-​റേ​റ്റ​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നു​ള്ള ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ-​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ മ​റു​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കേ​ന്ദ്രം ഇ​തേ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​നി​മം പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ല​വി​ലു​ള്ള 1,000 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് 1,000 രൂ​പ ത​ന്നെ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഓ​ൺ ഹ​യ​ർ വേ​ജ​സ്’ (ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ) എ​ന്നാ​ണ് പ്രോ-​റേ​റ്റാ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ന്ദ്രം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ് ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​തു​പോ​ലെ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത (DA) വ​ർ​ദ്ധ​ന​വോ, പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മോ പി.​എ​ഫ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കി​ല്ല.

    58 വ​യ​സ്സി​ൽ 10,000 രൂ​പ പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, 80 വ​യ​സ്സു​വ​രെ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നാ​ലും അ​തേ തു​ക ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ക. പ​ണ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഇ​ടി​വ് പോ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​യ യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ്, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട പെ​ൻ​ഷ​ൻ പോ​ലും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

