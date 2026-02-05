Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    5 Feb 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    5 Feb 2026 6:00 AM IST

    പോ​രാ​യ്​​മ​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ കീ​ട​നാ​ശി​നി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ബി​ൽ 2025

    പോ​രാ​യ്​​മ​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ കീ​ട​നാ​ശി​നി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ബി​ൽ 2025
    1968ലെ ​കീ​ട​നാ​ശി​നി നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്​​ത്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ കീ​ട​നാ​ശി​നി നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മം പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ്​ 2025ലെ ​കീ​ട​നാ​ശി​നി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ബി​ൽ. 2026 ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് ബി​ല്ലി​ന്റെ പു​തു​ക്കി​യ ക​ര​ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രാ​സ കീ​ട നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 1968ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​മി​ത​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യേ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഈ ​അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ല ആ​ളു​ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ബി​ല്ലി​ന്റെ ക​ര​ട് പ​തി​പ്പു​ക​ൾ 2008, 2018, 2020 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​യൊ​ന്നും​ത​ന്നെ കീ​ട​നാ​ശി​നി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ക​ർ​ഷ​ക ക്ഷേ​മം, സു​താ​ര്യ​ത, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഊ​ന്നി​ക്കൊ​ണ്ട്​ സ​മ​കാ​ലി​ക കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി, നി​യ​ന്ത്ര​ണ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കൃ​ഷി, ക​ർ​ഷ​ക​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ബി​ല്ലി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ശ​ക​ല​നം ന​ട​ത്തി​യ പൊ​തു​ന​യ വി​ദ​ഗ്‍ധ​ൻ ഡോ. ​ന​ര​സിം​ഹ റെ​ഡ്ഡി ദോ​ന്തി ഇ​തി​ലെ ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യി ചു​രു​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും, ബി​ഹാ​ർ (2013), യ​വ​ത്മാ​ൽ (2017), ചെ​ന്നൈ (2024), മൈ​സൂ​രു (2025) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​പോ​ലു​ള്ള കീ​ട​നാ​ശി​നി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ൻ​റ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന അ​ധി​കാ​ര ശ്രേ​ണി, കീ​ട​നാ​ശി​നി വി​ഷ​ബാ​ധ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത, അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ർ​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​മി​ത​മാ​യ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​രം, ക്രി​മി​ന​ൽ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ബി​ല്ലി​ലെ വ​ലി​യ പോ​രാ​യ്മ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു സ​മാ​ന്ത​ര അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ, കേ​ന്ദ്ര കീ​ട​നാ​ശി​നി ബോ​ർ​ഡി​നോ​ട് (CPB) വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ബി​ല്ലി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. CPB വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തോ​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​തി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ, ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​വു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ, ബി​ൽ ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഫാം-​ടു-​ഫോ​ർ​ക്ക് ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല, അ​തു​വ​ഴി കീ​ട​നാ​ശി​നി ജീ​വി​ത​ച​ക്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കീ​ട​നാ​ശി​നി വി​ൽ​പ്പ​ന​യും നി​രോ​ധി​ത കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വ്യാ​പ​ന​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്ഥി​ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ട​വു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. കീ​ട​നാ​ശി​നി വി​ഷ​ബാ​ധ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്, ഒ​രു ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​ബാ​ധ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ വി​ഷ​ബാ​ധ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. "സ​ജീ​വ ചേ​രു​വ", "അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത", "വി​ഷ​ബാ​ധ", "വി​ൽ​പ്പ​ന", "സ്റ്റോ​ക്ക്", "സാ​ങ്കേ​തി​ക ഗ്രേ​ഡ് കീ​ട​നാ​ശി​നി", "തൊ​ഴി​ലാ​ളി" എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല. മ​ലി​ന​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴു​ക​ൽ, വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ, കീ​ട​നാ​ശി​നി പ്ര​യോ​ഗ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലിം​ഗ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​ത്യാ​സം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഇ​വ​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഈ ​പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ബാ​ധ്യ​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും, പൊ​തു​സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ങ്ങ​നെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഉ​ത​കു​ന്ന ബി​ല്ലാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​രേ​ണ്ട​ത് .

    ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു കീ​ട​നാ​ശി​നി വി​ഷ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും; നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത നി​ർ​വ​ഹ​ണ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കീ​ട​നാ​ശി​നി ബോ​ർ​ഡി​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യ​ണം. കീ​ട​നാ​ശി​നി വി​ഷ​ബാ​ധ ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഫ​ണ്ടും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഒ​രു ധാ​ർ​മി​ക​സ​മി​തി​യും സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. കേ​ന്ദ്ര കീ​ട​നാ​ശി​നി ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പൊ​തു​ജ​ന കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    പ്ര​കൃ​തി കൃ​ഷി​ക്കും അ​ഗ്രോ ഇ​ക്കോ​ള​ജി​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ത്തു കൊ​ണ്ടു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ന​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കീ​ട​നാ​ശി​നി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, ഉ​പ​യോ​ഗം, വി​പ​ണ​നം, കീ​ട​നാ​ശി​നി മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ശ​ക്ത​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് . കൃ​ഷി സം​സ്ഥാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കേ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ushathanal@gmail.com

    PESTICIDES Farmers
