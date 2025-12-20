Begin typing your search above and press return to search.
    സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ തലപൂഴ്ത്തിയ ജനത

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ സി​രാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ കൊ​ണാ​ട്ട് പ്ലേ​സി​ലെ കേ​ര​ള ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കോ​ള​മി​സ്റ്റു​മാ​യ എ.​ജെ. ഫി​ലി​പ്പ് ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു-​തി​ര​ക്കേ​റി​യ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​ൽ പ​ച്ച ക​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ​പോ​ലും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ സ്ക്രോ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച്.

    ‘‘ചു​വ​ന്ന ലൈ​റ്റ് പ​ച്ച​യാ​കാ​ൻ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ ​ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യം പോ​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​ണ് യു​വ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നി’’ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ട​രു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ ‘ല​ഹ​രി’​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഫി​ലി​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 1,100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം അ​ക​ലെ, ബി​ഹാ​റി​ലെ സി​വാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ൽ യു.​പി അ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ഗ്രാ​മ​മാ​യ ദ​രൈ​ലി മ​തി​യ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് സോ​ൻ​ഭ​ദ്ര​യി​ലെ ഒ​രു ക​ൽ​ക്ക​രി ഖ​നി​യി​ൽ ഗാ​ർ​ഡാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന കൃ​ഷ്ണ യാ​ദ​വ് എ​ന്ന വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ൻ എ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘ശു​ചി​മു​റി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ലെ, വ​യ​ലു​ക​ളി​ലെ കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ മ​റ​വി​ലി​രു​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക കൃ​ത്യം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പോ​ലും യു​വാ​ക്ക​ൾ ഫോ​ണി​ൽ സ്ക്രോ​ൾ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്’’

    ദ​രൈ​ലി മ​തി​യ​യും കൊ​ണാ​ട്ട് പ്ലേ​സും തി​ക​ച്ചും വി​പ​രീ​ത​മാ​യ ര​ണ്ട് ലോ​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഒ​ന്ന് ക​ടു​ത്ത ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗ്രാ​മീ​ണ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, മ​റ്റൊ​ന്ന് ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ മു​ഖ​മാ​ണ്. ദ​രൈ​ലി മ​തി​യ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും വ​ക​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​ർ​ധ​ന​ഗ്ന​രാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​രും എ​ല്ലും തോ​ലു​മാ​യ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കൊ​ണാ​ട്ട് പ്ലേ​സി​ലാ​ക​ട്ടെ മാ​ളു​ക​ളും ല​ക്ഷ്വ​റി ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും സി​നി​മാ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ബാ​റു​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും, ദ​രൈ​ലി മ​തി​യ​യി​ലെ​യും കൊ​ണാ​ട്ട് പ്ലേ​സി​ലെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗ​മെ​ന്ന ശീ​ല​മാ​ണ്.

    ‘‘ന​മ്മു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും രാ​ത്രി ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ഒ​രു​പാ​ടു​നേ​രം ഫോ​ണി​ൽ ചെ​ല​വി​ട്ട് രാ​വി​ലെ വ​ള​രെ വൈ​കി​യാ​ണ് എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ൾ വൈ​കി എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വൈ​കും. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഫോ​ൺ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്’’- കൃ​ഷ്ണ യാ​ദ​വ് ഗ്രാ​മ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ‘സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ മാ​നി​യ’​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഹ​രാ​രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ച​നം

    പ്ര​ശ​സ്ത ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും ‘സാ​പ്പി​യ​ൻ​സ്’, ‘ഹോ​മോ ദി​യൂ​സ്’ എ​ന്നീ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ യു​വ​ൽ നോ​ഹ ഹ​രാ​രി നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ൻ ഹ​രാ​രി​യു​ടെ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ബു​ദ്ധ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ല. എ.​ഐ ഈ ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും എ​നി​ക്കി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ഫി​ലി​പ്പി​ന്റെ​യും കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ലും പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക്കു​ന്നു: ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ സ്ക്രോ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ഞാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴു​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഡേ​റ്റ​യും അ​വ​ർ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്? ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റും എ.​ഐ​യും അ​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ എ​ന്ത് സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണ് ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​ത്? സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം ഇ​ന്ന് സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മാ​ണ്. ഈ ​ഭ്ര​മം എ​ത്ര​കാ​ലം നി​ല​നി​ൽ​ക്കും? മ​നു​ഷ്യ​ച​രി​ത്രം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഒ​രു​ഘ​ട്ടം മാ​ത്ര​മാ​ണോ ഇ​ത്, അ​തോ മ​നു​ഷ്യ മ​ന​സ്സി​ന്റെ രീ​തി​ക​ളെ എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന ഒ​ന്നോ?

    പ​ള്ളി​യും നി​ഖാ​ബും

    പ​ഴ​യ സ്കൂ​ൾ സു​ഹൃ​ത്ത് ര​മേ​ശി​നൊ​പ്പം കാ​റി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു, ‘‘എ​ന്തി​നാ​ണ് ബം​ഗാ​ളി​ൽ ബാ​ബ​റി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പ​ള്ളി വ​രു​ന്ന​ത്? അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ ബാ​ബ​റി മ​സ്ജി​ദി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ ഇ​നി​യും മു​ക്ത​രാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പി​ന്നെ​യും എ​ന്തി​നാ​ണ് ബാ​ബ​റി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​ന്ന്?’’ 1970ക​ളി​ൽ ദ്രോ​ണാ​ചാ​ര്യ സ്കൂ​ളി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച വി​ശ്വ​പ്ര​കാ​ശ് വ​ർ​മ എ​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രു വാ​ഗ്വാ​ദ​ത്തി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഞാ​ൻ വി​ഷ​യം മാ​റ്റി.

    പ​ട്ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ ബി​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ഒ​രു മു​സ്‍ലിം വ​നി​താ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ഖാ​ബ് വ​ലി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ത് വെ​റു​മൊ​രു നി​സ്സാ​ര സം​ഭ​വ​മെ​ന്നാ​ണ് കൃ​ഷ്ണ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ‘‘നി​തീ​ഷ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​യ്ത​ത് ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് എ​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ 10,000 രൂ​പ വ​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൻ കു​റെ കാ​ല​മാ​യി ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​നാ​യി നി​ർ​ബ​ന്ധം പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​പ​ണം കൊ​ണ്ട് അ​ത് സാ​ധി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​യി’’-​എ​ന്റെ അ​മ്മ​യെ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ ​പ​റ​ഞ്ഞു. കൃ​ഷ്ണ​യും ദ​രി​ദ്ര ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മി​യ​യും ആ ​നി​ഖാ​ബ് സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ച്ചി​ട്ട വ​യ​ലു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഒ​രു മാ​ന്തോ​പ്പി​ൽ നാ​ല് യു​വാ​ക്ക​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ണു​ന​ട്ട് ഇ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രാ​വി​ന്റെ സ​ങ്ക​ടം, അ​മ്മ​യു​ടെ​യും

    വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​മ്മ ഒ​രു പെ​ൺ​പ്രാ​വി​ന്റെ​യും മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ട്ട​ക​ളു​ടെ​യും ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​റ്റ​ത്തെ ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു ശാ​ന്ത​മാ​യ മൂ​ല​യി​ലാ​ണ് ആ ​പ്രാ​വ് മു​ട്ട​യി​ട്ട് അ​ട​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ഹാ​രം തേ​ടി അ​വ​ൾ പു​റ​ത്തു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ൺ​പ്രാ​വ് മു​ട്ട​ക​ൾ​ക്ക് കാ​വ​ലി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ അ​മ്മ രാ​മ​ച​രി​ത​മാ​ന​സം വാ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തെ ഒ​രു യു​വാ​വ് ആ ​മു​ട്ട​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. ‘‘അ​വ വി​രി​യാ​റാ​യ​താ​യി​രു​ന്നു’’ അ​മ്മ വി​റ​യ്ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘നീ ​ജ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ അ​തേ സ​ന്തോ​ഷം ആ ​അ​മ്മ​പ്രാ​വി​നും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ആ ​ദു​ഷ്ട​ൻ അ​ത് കെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. ഭ​ഗ​വാ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​നോ​ട് പൊ​റു​ക്കി​ല്ല.’’

    മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ ​പ്രാ​വി​ന്റെ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.‘‘​എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ അ​വ​ൾ ആ ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ കൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​വ​രും, എ​ന്നി​ട്ട് ക​ര​യും’’- അ​മ്മ എ​നി​ക്ക് ചാ​യ ത​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​ൻ അ​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കേ​ട്ട​തി​ൽ അ​മ്മ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​മ്മ​യെ വ​ലി​യ ബ​ഹു​മാ​ന​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, പ്രാ​വി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ര​ത് നി​സ്സാ​ര​മാ​യി കാ​ണു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. പ്രാ​വ് നേ​രി​ട്ട സ​ങ്ക​ടം അ​മ്മ​ക്ക് വ​ല്ലാ​ത്ത വി​ഷ​മ​മാ​ണ്; കൈ​യി​​ലി​രി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന് ചു​റ്റും ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ല​തും കാ​ണു​ന്ന അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തൊ​രു നി​സ്സാ​ര കാ​ര്യ​വും. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മ​ക്ക​ളു​മാ​യും പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യും സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന, ച​ത​വു​ക​ൾ വീ​ണ ഒ​രു പ​ഴ​യ ബ​ട്ട​ൺ ഫോ​ണാ​ണ് അ​മ്മ​യു​ടേ​ത്.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി ഈ ​കോ​ളം എ​ഴു​താ​നാ​യി സ​മ​കാ​ലി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​ത​വേ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ യു​വ വ​നി​താ ഡോ​ക്ട​റെ അ​പ​മാ​നി​ച്ച​തി​നെ​യും, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ രോ​ഷാ​കു​ല​യാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ ജോ​ലി നി​ര​സി​ച്ച​തി​നെ​യു​മൊ​ക്കെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ൽ ബ​ഹ​ള​മ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു യൂ​ട്യൂ​ബും വാ​ർ​ത്താ ചാ​ന​ലു​ക​ളും.

    ബി​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചെ​യ്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ളും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളും ത​മ്മി​ലെ ത​ർ​ക്കം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ‘‘ഇ​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ നി​തീ​ഷി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു’’-​ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​മ്പ​സി​ലെ ഒ​രു ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ​റ​ഞ്ഞു.

