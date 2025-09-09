Begin typing your search above and press return to search.
    Articles
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 6:30 AM IST

    നിർമല സീതാരാമന്റെ റീഗണോമിക്​സ്

    നിർമല സീതാരാമന്റെ റീഗണോമിക്​സ്
    രാ​ജ്യം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രോ​ക്ഷ നി​കു​തി പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു 101ാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 2017 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന്​ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന ച​ര​ക്കു- സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി.​എ​സ്.​ടി). ജൂ​ൺ മു​പ്പ​തി​നെ​യും ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​നെ​യും വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന പാ​തി​ര​യി​ൽ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ​യും സം​യു​ക്​​ത സ​മ്മേ​ള​നം പാ​ർ​ല​മെൻറി​​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ഒ​രു രാ​ജ്യം, ഒ​രു നി​കു​തി​ഘ​ട​ന എ​ന്ന ആ​ശ​യം പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​ഥ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ഈ ​നി​കു​തി പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തോ​ട് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ എ​തി​ർ​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ പ​ല സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള നി​കു​തി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ താ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പു​തു​ക്കി​യ നി​കു​തി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, ‘ഷോ​ലെ’ സി​നി​മ​യി​ലെ കൊ​ള്ള​ത്ത​ല​വ​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ‘ഗ​ബ്ബ​ർ​സി​ങ് നി​കു​തി’ എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​യെ വി​ളി​ച്ച​ത്.

    പൂ​ജ്യം, അ​ഞ്ച്,12,18, 28 ശ​ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ച് സ്ലാ​ബു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ നി​കു​തി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് -പു​റ​മെ മ​നു​ഷ്യ​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ ‘പാ​പ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ’​ക്ക് (sin goods) 40 ശ​ത​മാ​ന​വും നി​കു​തി ചു​മ​ത്തി. ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ​ക​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി, സ​ഹ​മ​ന്ത്രി, സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ലി​ലാ​ണ്​ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​കം കൗ​ൺ​സി​ൽ 56 ത​വ​ണ കൂ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ 55 യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​കു​തി ഘ​ട​ന​യി​ലോ നി​കു​തി നി​ര​ക്കി​ലോ കാ​ത​ലാ​യ യാ​തൊ​രു മാ​റ്റ​വും കൊ​ണ്ടു വ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​മാ​സം മൂ​ന്നി​ന്​ കൂ​ടി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​മാ​ണ് നി​കു​തി നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ലും ഘ​ട​ന​യി​ലും മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം വ​രു​മെ​ന്ന്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. നി​കു​തി സ്ലാ​ബു​ക​ളെ പൂ​ജ്യം, അ​ഞ്ച്,18 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നാ​യി കു​റ​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന്​ ​പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​വും. ‘പാ​പ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ’​ക്കു​പു​റ​മെ, ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​യു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും 40 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കും. ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ​ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വ്യാ​പാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ആ​നു​ഷം​ഗി​ക​മ​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ലി​ബ​റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​വേ​ണം ഇ​തി​നെ കാ​ണാ​ൻ.


    നി​കു​തി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ - ഒ​രെ​ത്തി​നോ​ട്ടം

    പ​ല സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മേ​ലു​ള്ള നി​കു​തി​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വാ​ണ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 12-18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​ൽ​പ്പൊ​ടി മു​ത​ൽ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പാ​ൽ​ക്കു​പ്പി, അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കു​ട​ക​ൾ, പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, മു​ള​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ൾ, ഷാം​പൂ, ടാ​ൽ​ക്കം​പൗ​ഡ​ർ, ടൂ​ത്ത്പേ​സ്റ്റ്, ടൂ​ത്ത് ബ്ര​ഷ്, കു​ളി​സോ​പ്പ്, ഹെ​യ​ർ ഓ​യി​ൽ, നൂ​ഡി​ൽ​സ്, പാ​സ്ത, കോ​ഫി, കോ​ൺ​ഫ്ല​ക്സ്, വെ​ണ്ണ, നെ​യ്യ്, ജൈ​വ കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ, മാ​ർ​ബി​ൾ, ഗ്രാ​നൈ​റ്റ്, ചി​ല​യി​നം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ക​ണ്ണ​ട​ക​ൾ, പു​ന​രു​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ഊ​ർ​ജ നി​ർ​മി​തി​ക്കു​വേ​ണ്ട ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കാ​റ്റാ​ടി​ക​ൾ, ബ​യോ-​എ​ന​ർ​ജി പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ, സോ​ളാ​ർ ഹീ​റ്റ​റു​ക​ൾ, ഉ​ഴ​വ്​ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പോ​സ്റ്റി​ങ്​ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്. സി​മ​ന്റ്, നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, 1200 ccയി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ, 350 cc വ​രെ​യു​ള്ള മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ണ​റു​ക​ൾ,ഡി​ഷ് വാ​ഷ​റു​ക​ൾ, ടെ​ലി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ, ട്രാ​ക്ട​റു​ക​ൾ, ബ​സു​ക​ൾ, ട്ര​ക്കു​ക​ൾ,മു​ച്ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഹ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ന്മേ​ലു​ള്ള നി​കു​തി നി​ല​വി​ലു​ള്ള 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്​ കു​റ​യു​ക. ക​ട​ല, പ​നീ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ർ​മി​ത ബ്രെ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും 33 ഇ​നം ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ മ​രു​ന്നു​ക​ളെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള 12 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ടി​യ അ​ള​വി​ൽ പ​ഞ്ച​സാ​ര അ​ട​ങ്ങി​യ എ​യ​റേ​റ്റ​ഡ്​ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, 350 ccയി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, മു​ന്തി​യ​യി​നം കാ​റു​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ല്ലാ​സ-​നൗ​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യാ​കും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നെ​യും നി​കു​തി​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കി എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കാ​ൽ​വെ​പ്പ്.

    റൊ​ണാ​ൾ​ഡ് റീ​ഗൻ

    മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശാ​സ്ത്രം

    ന​വ​ലി​ബ​റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശാ​സ്ത്രം ചെ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത് 1981 മു​ത​ൽ 1989 വ​രെ യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന റൊ​ണാ​ൾ​ഡ് റീ​ഗ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. റീ​ഗ​ണോ​മി​ക്​​സ് എ​ന്നും പ്ര​ദാ​ന​വ​ശ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശാ​സ്ത്രം (supply side economics) എ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട ആ ​ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത​ൽ, പ്ര​ത്യ​ക്ഷ നി​കു​തി നി​ര​ക്കി​ലെ വ​മ്പി​ച്ച കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​ള്ള സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ​ത് പ്ര​സി​ദ്ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശാ​സ്ത്ര​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ​ത​ർ ലാ​ഫ​റു​ടെ ‘ലാ​ഫ​ർ വ​ക്രം’ (Laffer curve) ആ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സി​ദ്ധാ​ന്ത പ്ര​കാ​രം: ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​കു​തി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മൊ​ത്തം നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തെ കു​റ​ക്കും; താ​ണ നി​കു​തി​നി​ര​ക്കു​ക​ളാ​ക​ട്ടെ മൊ​ത്തം നി​കു​തി​വ​രു​മാ​ന​ത്തെ കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഈ ​സി​ദ്ധാ​ന്തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലും, തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലും ലാ​ഫ​ർ പ്ര​സ്തു​ത ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ പി​തൃ​ത്വം ക​ൽ​പി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ​ത് 14ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ജീ​വി​ച്ച പ്ര​മു​ഖ മൊ​റോ​ക്ക​ൻ-​വ​ട​ക്കെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ഇ​ബ്ൻ ഖ​ൽ​ദൂ​നി​നാ​ണ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റീ​ഗ​നും ത​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​യ​ത്തി​ന്​ ഖ​ൽ​ദൂ​നി​നോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ന്റെ ഇ​ഷ്ട​വി​ഷ​യ​മാ​യ ച​രി​ത്രാ​പ​ഗ്ര​ഥ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ചി​ച്ച വി​ഖ്യാ​ത​മാ​യ ‘മു​ഖ​ദ്ദി​മ’​യി​ൽ ഇ​ബ്​​ൻ ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ ഇ​പ്ര​കാ​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു: ഒ​രു രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ (ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ) തു​ട​ക്കം ലാ​ളി​ത്യ​മാ​ർ​ന്ന​തും ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​തും ആ​ക​യാ​ൽ നി​കു​തി​ഘ​ട​ന വ​ള​രെ ല​ഘു​വും നി​ര​ക്കു​ക​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യി​രി​ക്കും. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യോ​ടെ ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഗം ആ​ർ​ഭാ​ട ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്​ വ​ക ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​കു​തി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. എ​ന്നാ​ൽ, നി​കു​തി നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ലു​ള്ള വ​ർ​ധ​ന, നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം കൂ​ട്ടു​ക​യ​ല്ല ,കു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. കാ​ര​ണം, നി​കു​തി കു​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​തു​വ​ഴി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും; നി​കു​തി നി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ന്തോ​റും ഇ​വ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും, നി​കു​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം (tax base) ശു​ഷ്ക​മാ​വു​ക​യും, അ​തു​വ​ഴി നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. ലാ​ഫ​ർ ത​ന്റെ സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക വാ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു കെ​യ്നീ​ഷ്യ​ൻ മാ​ന​വും കൂ​ടി ന​ൽ​കി. അ​താ​യ​ത്, നി​കു​തി കു​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ചെ​ല​വാ​ക്ക​ൽ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ഗം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    (തുടരും)

