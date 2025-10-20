Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightതാ​ജ്മ​ഹ​ലി​നു​മേ​ൽ...
    Articles
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 6:30 AM IST

    താ​ജ്മ​ഹ​ലി​നു​മേ​ൽ പു​തി​യൊ​രു ഹി​ന്ദു​ത്വ കെ​ട്ടു​ക​ഥ

    text_fields
    bookmark_border
    താ​ജ്മ​ഹ​ലി​നു​മേ​ൽ പു​തി​യൊ​രു ഹി​ന്ദു​ത്വ കെ​ട്ടു​ക​ഥ
    cancel
    camera_alt

    താ​ജ്മ​ഹ​ൽ

    ഛാവ ​എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ റി​ലീ​സി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ഔ​റം​ഗ​സീ​ബി​ന്റെ ഖു​ൽ​ദാ​ബാ​ദി​ലു​ള്ള കു​ടീ​രം നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും നാ​ഗ്പൂ​രി​ലെ അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ താ​ജ്മ​ഹ​ൽ ഒ​രു ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജ​വാ​ദ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ധ​നം പ​ക​രു​ന്ന പു​തി​യൊ​രു ബോ​ളി​വു​ഡ് ചി​ത്രം ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    പ​രേ​ഷ് റാ​വ​ൽ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി ​താ​ജ് സ്റ്റോ​റി സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ടീ​സ​റി​ൽ, താ​ജ്മ​ഹ​ലി​ന്റെ താ​ഴി​ക​ക്കു​ടം തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ര​മ​ശി​വ​ന്റെ രൂ​പം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​താ​യി കാ​ണി​ച്ച​ത് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്തി​വി​ട്ടു. പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന ടീ​സ​റി​ൽ, താ​ജ്മ​ഹ​ൽ ഒ​രു ക്ഷേ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ചി​ല​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ‘ര​ഹ​സ്യം’ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് ടീ​സ​റു​ക​ളും താ​ജ്മ​ഹ​ലി​ന്റെ ച​രി​ത്രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ര​ത്താ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്; മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ത്നി​യു​ടെ സ്മാ​ര​ക​മാ​യി 17-ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച കു​ടീ​ര​മാ​ണ് താ​ജ്മ​ഹ​ൽ എ​ന്ന ച​രി​ത്ര​സ​ത്യ​ത്തെ​യും, താ​ജ്മ​ഹ​ൽ ‘തേ​ജോ മ​ഹാ​ല​യ’ ക്ഷേ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ന്ന കെ​ട്ടു​ക​ഥ​യെ​യും തു​ല്യ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    താ​ജ്മ​ഹ​ൽ മു​ഗ​ൾ കു​ടീ​ര​മ​ല്ല, ‘ഹി​ന്ദു’ സ്മാ​ര​ക​മാ​ണ് എ​ന്ന ആ​ശ​യം ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് പി.​എ​ൻ. ഓ​ക്ക് ആ​യി​രു​ന്നു. 1965ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘താ​ജ്മ​ഹ​ൽ ഒ​രു ര​ജ​പു​ത്ര കൊ​ട്ടാ​ര​മാ​ണ്’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ, ‘‘താ​ജ്മ​ഹ​ൽ ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, നാ​ലാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു കൊ​ട്ടാ​ര​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​തും പി​ന്നീ​ട് പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ ഒ​രു ഹി​ന്ദു നി​ർ​മി​തി​യാ​ണ്’’ എ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ചു.

    നി​യ​മം പ​ഠി​ച്ച ഓ​ക്ക്, ത​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ 17ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​യ ‘പാ​ദ്ഷാ നാ​മ’​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. താ​ജ്മ​ഹ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ്ഥ​ലം ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അം​ബ​റി​ലെ മ​ഹാ​രാ​ജാ​വ് ജ​യ് സി​ങ് ഒ​ന്നാ​മ​ന്റെ പൈ​തൃ​ക സ്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങു​ക​യും മ​ഹാ​രാ​ജാ​വി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ മ​റ്റ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്ന് ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥം വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു.

    പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള ഈ ​എ​ഴു​തി​യ സ്രോ​ത​സ്സ് പ്ര​കാ​രം, ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി വാ​ങ്ങി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ ജ​യ്സി​ങ്ങി​ന്റെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ നി​ർ​മി​ച്ച ഒ​രു മ​ൻ​സി​ൽ (വ​ലി​യ കൊ​ട്ടാ​രം) ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നെ​യാ​ണ് പി.​എ​ൻ. ഓ​ക്ക് നാ​ലാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ കൊ​ട്ടാ​ര​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്റെ അ​സം​ബ​ന്ധ വാ​ദ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​മി​ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളേ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ-​കാ​ര​ണം, പു​സ്ത​കം വ്യ​ക്ത​മാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ആ ​മ​ൻ​സി​ൽ ജ​യ്സി​ങ്ങി​ന്റെ പൂ​ർ​വി​ക​നാ​യ രാ​ജാ മ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണ്.

    രാ​ജാ മ​ൻ​സി​ങ് അ​ക്ബ​റി​ന്റെ കോ​ട​തി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​നാ​യ മ​ൻ​സ​ബ്‌​ദാ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു; പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഹ​ൽ​ദി​ഘാ​ട്ടി യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ച്ച​യാ​ളു​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, രാ​ജാ മ​ൻ​സി​ങ്ങി​ന്റെ മ​ൻ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യും നാ​ലാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​ത​ല്ല, 16ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​താ​ണ്. പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ ഭാ​ഷ അ​റി​യാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​വ​ണം പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത നാ​ലാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ കൊ​ട്ടാ​ര​മാ​ണ് താ​ജ്മ​ഹ​ൽ എ​ന്ന ത​ന്റെ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ശ​ദാം​ശം ഓ​ക്കി​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വാ​തെ പോ​യി. ഗൈ​ൽ​സ് ടി​ല്ലോ​ട്സ​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ണ്ഡി​ത​ർ ഓ​ക്കി​ന്റെ ഈ ​സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘‘താ​ജ്മ​ഹ​ലി​ന്റേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ഘ​ട​ന​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ത​ക്ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം മു​ഗ​ൾ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല’’ എ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം ത​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു.

    ത​ന്റെ ആ​ദ്യ സി​ദ്ധാ​ന്തം പൊ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ, ഓ​ക്ക് ഒ​രു പു​തി​യ കെ​ട്ടു​ക​ഥ ഇ​റ​ക്കി. 1989ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘താ​ജ്മ​ഹ​ൽ: ദി ​ട്രൂ സ്റ്റോ​റി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ, ‘‘താ​ജ്മ​ഹ​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ 1155ൽ ​നി​ർ​മി​ച്ച ശി​വ ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും, അ​ത് ജ​യ് സി​ങ് ഒ​ന്നാ​മ​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ന് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യും ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​തി​നെ കു​ടീ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഓ​ക്ക് വാ​ദി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ച​രി​ത്ര​മ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ ഈ ​വാ​ദ​ത്തെ​യും എ​തി​ർ​ത്തു. താ​ജ്മ​ഹ​ലി​ന്റെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ തി​ക​ച്ചും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ മു​ഗ​ൾ ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ വ​ള​ഞ്ഞ ഗോ​ളാ​കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള താ​ഴി​ക​ക്കു​ടം (bulbous pendentive dome), ദീ​ർ​ഘ​ച​തു​രാ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ക​മാ​നം (Timurid pishtaq), ചാ​ർ​ബാ​ഗ് (നാ​ല് പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ),അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വി​ശി​ഷ്ട ക​ല്ലു​ക​ൾ പ​തി​ച്ച അ​ല​ങ്കാ​ര​പ്പ​ണി​ക​ൾ (Pietra Dura) എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം നി​ർ​മി​തി​യു​ടെ മു​ഗ​ൾ സ്വ​ഭാ​വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ല്ലാ മു​ഗ​ൾ നി​ർ​മി​തി​ക​ളും ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ‘ഹി​ന്ദു നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ’ ആ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ മു​ഗ​ൾ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ‘ഹി​ന്ദു വാ​സ്തു​വി​ദ്യ’ ആ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള കു​ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ഓ​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ച​ത്. ഓ​ക്കി​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​വ​നാ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു, ഇ​ല്ലാ​തെ​പോ​യ​ത് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണ്.

    താ​ജ്മ​ഹ​ൽ ഒ​രു ര​ജ​പു​ത്ര കൊ​ട്ടാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന ആ​ദ്യ വാ​ദ​ഗ​തി​ക്കാ​യി ഓ​ക്ക് അ​വ​ലം​ബി​ച്ച പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ സ്രോ​ത​സ്സാ​യ ‘പാ​ദ്ഷാ നാ​മ’ ത​ന്നെ, താ​ജ്മ​ഹ​ൽ പ​ണി​യാ​നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ബി​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കി ജ​യ് സി​ങ് ഒ​ന്നാ​മ​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഏ​തൊ​രു ജി​ജ്ഞാ​സ​യു​ള്ള മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ന്നും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങാ​നും താ​ജ്മ​ഹ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ‘പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം’ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സ്മാ​ര​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഈ ​വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ധാ​രാ​ള​മാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും ഓ​ക്ക് ത​ന്റെ ക​ല്പി​ത ക​ഥ​ക​ളും അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​ക​ളും കു​ത്തി​ക്കെ​ട്ടി, 2000 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി. 12-ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ രാ​ജാ പ​ര​മാ​ർ ദേ​വി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ല​ക്ഷ​ൻ പ​ണി​ത “തേ​ജോ മ​ഹാ​ല​യ”​യാ​ണ് താ​ജ്മ​ഹ​ലെ​ന്നും അ​ത് മു​ഗ​ൾ നി​ർ​മി​തി​യ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വാ​ദം.

    യാ​തൊ​രു തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ​യും പി​ൻ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തി​ൽ ഒ​ര​ത്ഭു​ത​വു​മി​ല്ല. ഓ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​വ​നാ​സൃ​ഷ്ടി​യാ​യി ഒ​ടു​ങ്ങേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഈ ​വാ​ദ​ത്തി​ന്, അ​മ​ർ നാ​ഥ് മി​ശ്ര​യെ (നി​ല​വി​ൽ അ​യോ​ധ്യ സ​ദ്ഭാ​വ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ ത​ല​വ​ൻ) പ്പോ​ലു​ള്ള ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​വാ​ദി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കി. അ​ദ്ദേ​ഹം 2005ൽ ​മ​റ്റൊ​രു ഹ​ര​ജി, അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. താ​ജ്മ​ഹ​ൽ 1196ൽ ​ച​ന്ദേ​ല രാ​ജാ​വാ​യ പ​ര​മ​ർ​ദി ആ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ദം. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ ക​ടു​ത്ത അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം ഈ ​ഹ​ര​ജി​യും ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ട​ന​ടി ത​ള്ളി.

    ഇ​ത്ത​രം അ​സം​ബ​ന്ധ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രാ​മ​മി​ടാ​നാ​യി, ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ 2017ൽ ​ഒ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. താ​ജ്മ​ഹ​ലി​ൽ എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ക്ഷേ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​രം തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭ്യ​മ​ല്ല എ​ന്ന് ആ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​സ്‍ലിം ഭ​ര​ണ​കാ​ലം ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ മേ​ലു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും, ക​വ​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും, അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി പ​ട​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ‘ഹി​ന്ദു’ സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളോ ‘ഹി​ന്ദു’ നി​ർ​മാ​ണ രീ​തി​ക​ളും വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ണി​ക​ഴി​ച്ച​വ​യോ ആ​ണ് എ​ന്ന വാ​ദം.

    ഓ​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വേ​റെ​യും ഒ​രു​പാ​ട് അ​ബ​ദ്ധ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ക്രി​സ്തു​മ​തം യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ കൃ​ഷ്ണ നീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ‘ചെ​ങ്കോ​ട്ട’ ലാ​ൽ കോ​ട്ട് എ​ന്ന ഹി​ന്ദു കോ​ട്ട​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ ഔ​ദാ​ര്യ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​രാ​യ ശ​രാ​ശ​രി ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​നു​ഭാ​വി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ് ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ.

    പ​തി​നേ​ഴാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ ​കു​ടീ​രം, ക​ലാ​ച​രി​ത്ര​കാ​രു​ടെ​യും ക​ഥ​മെ​ന​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ ഒ​രു​പോ​ലെ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യെ​ന്ന​ത് സ​ത്യ​മാ​ണ്. താ​ജ്മ​ഹ​ൽ പോ​ലൊ​രു അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര സ്മാ​ര​കം തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ആ​ദ​രം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ച​രി​ത്ര​ത്തെ മി​ഥ്യ​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​ക്കു​ഴ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സി​നി​മ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ അ​തൊ​രു ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​മ​ല്ല.

    (ഡ​ൽ​ഹി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​കാ​രി​യും യൂ​ട്യൂ​ബ​റു​മാ​യ രു​ചി​ക ശ​ർ​മ The India Cableൽ ​എ​ഴു​തി​യ​ത്)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Taj MahalHindu Mythology
    News Summary - New Hindu myth about the Taj Mahal
    Similar News
    Next Story
    X