    date_range 17 March 2026 6:00 AM IST
    date_range 17 March 2026 6:01 AM IST

    നേ​പ്പാ​ളി​ന് ഇ​നി ജെ​ൻ സി ​പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി

    നേ​പ്പാ​ളി​ന് ഇ​നി ജെ​ൻ സി ​പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി
    ബാ​ലേ​ന്ദ്ര ഷാ അനുയായികൾക്കൊപ്പം

    നി​ര​വ​ധി യു​വാ​ക്ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി ഫ​ല​ശ്രു​തി​യാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യം

    ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യ​വാ​രം നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഫ​ലം എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും പു​തു​മ​യു​ള്ള​താ​ണ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളെ​യു​മെ​ല്ലാം വ​ക​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി കേ​വ​ലം 36 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ബാ​ല​ൻ ഷാ (​ബാ​ലേ​ന്ദ്ര ഷാ) ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​പി. ശ​ർ​മ്മ ഒ​ലി​യെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ത​ട്ട​ക​മാ​യ ഝാ​പ്പ​യി​ൽ ചെ​ന്നാ​ണ് ബാ​ല​ൻ ഷാ ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര പാ​ർ​ട്ടി (ആ​ർ.​എ​സ്.​പി) വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നേ​പ്പാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ക​മ്മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫ് നേ​പ്പാ​ൾ (സി.​പി.​എ​ൻ-​യു.​എം.​എ​ൽ), രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ജാ​താ​ന്ത്രി​ക് (ആ​ർ.​പി.​പി) തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം നി​ല​നി​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബാ​ല​ൻ ഷാ ​ത​ന്റെ ത്ര​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് തി​രു​ത്തി​യ​ത്; മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി കൂ​ടി​യാ​ണി​ദ്ദേ​ഹം. അ​വി​ടെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത് ബ്രാ​ഹ്മ​ണ, ക്ഷ​ത്രി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ലെ​നി​നി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​മു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പോ​ലും ന​യ​ത്തി​ൽ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ത​ന്നെ.

    ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ല​ത്തെ രാ​ജ​വാ​ഴ്ച​ക്കും കൊ​ട്ടാ​ര അ​ര​മ​ന​ക​ളി​ലെ അ​ധി​കാ​ര ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നി​ട്ടും ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം പോ​ലു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഫെ​ഡ​റ​ലി​സം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും അ​ഴി​മ​തി​ക്കും സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ജെ​ൻ സി ​വി​പ്ല​വം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 19 സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി യു​വാ​ക്ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി ഫ​ല​ശ്രു​തി​യാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യം.

    ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ന​പ്പു​റം സാം​സ്കാ​രി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ര​ഞ്ജി​പ്പു​ക​ളും സൂ​ക്ഷ്മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ജാ​താ​ന്ത്രി​ക് (ആ​ർ.​പി.​പി) പോ​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ അ​തി​തീ​വ്ര ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക​ൾ വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ബാ​ല​ൻ ഷാ​യു​ടെ വി​ജ​യം തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള​താ​കു​ന്ന​ത്. നേ​പ്പാ​ൾ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 52 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും 18-40 പ്രാ​യ​ക്കാ​രാ​ണ്. ‘ബ​ലി​ദാ​ൻ’ പോ​ലു​ള്ള ബാ​ല​ൻ ഷാ​യു​ടെ ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ൾ നേ​പ്പാ​ളി യു​വ​ത​യെ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ ഹ​രം​കൊ​ള്ളി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ചൈ​ന​യു​ടെ​യും ഇ​ട​യി​ൽ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി അ​ക​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യം എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ക​രു​ത​ലോ​ടെ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും നേ​പ്പാ​ളി​ന്. ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള നേ​പ്പാ​ൾ ചൈ​ന​യു​മാ​യും ന​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന ബ​ന്ധം അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ പ​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് നേ​പ്പാ​ളി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​കും.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഒ​രേ​യൊ​രു ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ പോ​കാ​ൻ പ​റ്റു​മെ​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ-​നേ​പ്പാ​ൾ പാ​ര​സ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും, കാ​ഠ്മ​ണ്ടു ന​ഗ​ര​പി​താ​വാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ബാ​ല​ൻ ഷാ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ അ​ട​ർ​ത്തി​മാ​റ്റി വ​ര​ച്ച മാ​പ്പി​നെ ചൊ​ല്ലി ത​ർ​ക്കം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ബാ​ല​ൻ ഷാ​യെ​യും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​വി ലാ​മി​ച്ചാ​നെ​യെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ളി​ച്ച് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​തി​ൽ വ​രും​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധം ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​കും എ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.

