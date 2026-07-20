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    Articles
    Posted On
    date_range 20 July 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 6:01 AM IST

    നെ​ൽ​സ​ൺ മ​ണ്ടേ​ല; മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം

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    നെ​ൽ​സ​ൺ മ​ണ്ടേ​ല; മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം
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    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ചി​ല വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ മാ​റ്റു​ന്നു. ചി​ല​ർ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റു​ന്നു. അ​പൂ​ർ​വം ചി​ല​ർ മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ധാ​ർ​മി​ക​ബോ​ധ​ത്തെ​ത്ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്നു; നെ​ൽ​സ​ൺ മ​ണ്ടേ​ല​യെ​പ്പോ​ലെ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വം ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​ദ്യ ക​റു​ത്ത​വ​ർ​ഗ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​തി​ലോ ഇ​രു​പ​ത്തി​യേ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വു​ജീ​വി​തം അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​തി​ലോ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ അ​ന്ത​സ്സി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​താ​ണ് മ​ണ്ടേ​ല​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന. ലോ​കം ‘നെ​ൽ​സ​ൺ മ​ണ്ടേ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദി​നം’ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ, ഒ​രു നേ​താ​വി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​പ​രി മ​നു​ഷ്യ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ഓ​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന് ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​മാ​ണ് നെ​ൽ​സ​ൺ മ​ണ്ടേ​ല​യു​ടെ ജീ​വി​തം. വ​ർ​ണ​വി​വേ​ച​നം ഏ​താ​നും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു അ​സ​മ​ത്വം ആ​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ടേ​ല​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം മ​നു​ഷ്യ​രെ ത​മ്മി​ൽ വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന ആ ​വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​ക്കെ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളി​ലും പ​തി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​യാ​ൽ പോ​രാ, അ​വ മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം. അ​വ​കാ​ശം എ​ന്ന​ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു നി​യ​മ​പ​ദ​വി മാ​ത്ര​മ​ല്ല; സ​മൂ​ഹം പ​ര​സ്പ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​വും ബ​ഹു​മാ​ന​വും അ​ന്ത​സ്സു​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ണ്ടേ​ല ലോ​ക​ത്തെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​ന്ത സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ശ​ക്തി അ​തി​ന്റെ സൈ​നി​ക​ബ​ല​ത്തി​ലോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലോ അ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​ളി​യി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല; അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ക്രി​യ കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ണ്ടേ​ല വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. പ്ര​തി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പു​തി​യ ശ​ത്രു​ക്ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പു​തി​യ ഉ​ത്ത​മ​പൗ​ര​രെ​യാ​ണ് വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ടേ​ല ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ഴി​യാ​ണ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഉ​ബു​ണ്ടു: മ​നു​ഷ്യ​നെ മ​നു​ഷ്യ​നാ​ക്കു​ന്ന ചി​ന്ത

    മ​ണ്ടേ​ല​യു​ടെ ചി​ന്ത​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ദാ​ർ​ശ​നി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യ ‘ഉ​ബു​ണ്ടു’​വി​ലാ​ണ്. ‘‘ഞാ​ൻ ഉ​ണ്ട്, കാ​ര​ണം നാം ​ഉ​ണ്ട്’’ എ​ന്ന ഈ ​ആ​ശ​യം വ്യ​ക്തി​യെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് കാ​ണു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക വ്യ​ക്തി​വാ​ദ​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു ബ​ദ​ലാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഉ​ബു​ണ്ടു​വി​ൽ ഒ​രു ജീ​വി​ത​ത​ത്ത്വം മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്; അ​തൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക സി​ദ്ധാ​ന്തം കൂ​ടി​യാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ത്വം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ അ​ന്ത​സ്സി​നെ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷം ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം മാ​ന​വി​ക​ത​യും ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ണ്ടേ​ല മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ കേ​വ​ല​മൊ​രു പ​ട്ടി​ക​യാ​യി കാ​ണാ​തെ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​മാ​യി ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    ലോ​ക​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ മ​ഹ​ത്താ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഷ്ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി, ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ലൂ​ഥ​ർ കി​ങ് ജൂ​നി​യ​ർ, നെ​ൽ​സ​ൺ മ​ണ്ടേ​ല എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​രേ നി​ര​യി​ൽ കാ​ണാം. എ​ന്നാ​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും സം​ഭാ​വ​ന വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി അ​ഹിം​സ​യെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി. അം​ബേ​ദ്ക​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മ​ത്വ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വാ​ക്കി. മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ലൂ​ഥ​ർ കി​ങ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​സ​മ​ര​ത്തി​ന് പു​തി​യ ദി​ശ ന​ൽ​കി. മ​ണ്ടേ​ല ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​കു​ന്ന​ത് അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത​ത്വ​മാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും, പ​ര​സ്പ​ര​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ത്ര​മേ അ​തി​ന് ദീ​ർ​ഘാ​യു​സ്സു​ണ്ടാ​കൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ന്ന് വം​ശീ​യ​ത​യും മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷ​വും കു​ടി​യേ​റ്റ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യും സാ​മൂ​ഹി​ക അ​സ​മ​ത്വ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നൊ​പ്പം വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വേ​ദി​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ മ​ണ്ടേ​ല​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം വീ​ണ്ടും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലും തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലും ന​മ്മു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​യി​ലും ആ ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​രു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​നു​ണ്ടാ​കൂ.

    കേ​ര​ളം പോ​ലു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ട്. ജാ​തി, മ​തം, ഭാ​ഷ, വ​ർ​ഗം എ​ന്നീ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഒ​ടു​വി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ധി​കാ​ര​മാ​റ്റം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​കാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സി​ലേ​ക്കും, വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഐ​ക്യ​ത്തി​ലേ​ക്കും, വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ര​ള​മാ​ണ്. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ത്വം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചേ​ക്കാം, പ​ക്ഷേ അ​തി​ന് ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ണ്ടേ​ല ഇ​ന്നും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ വെ​റു​മൊ​രു അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ, നീ​തി​യു​ള്ള ഒ​രു ലോ​കം സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന ഏ​വ​രു​ടെ​യും സ​മ​കാ​ലി​ക​നാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:Nelson MandelaPoliticshuman rights
    News Summary - Nelson Mandela; The politics of human rights
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