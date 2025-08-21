Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മേ,...
    Articles
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:00 AM IST

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മേ, നി​ങ്ങ​ളാ കാ​ലം മ​ട​ക്കി​ന​ൽ​കു​മോ?

    text_fields
    bookmark_border
    Khalid Saifi
    cancel
    camera_alt

    ജാമ്യം കഴിഞ്ഞ് ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങും മുമ്പ് ഖാലിദ് സൈഫി മകളെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു(ഫോട്ടോ: ഷാഹിദ് തന്ത്രൈ)

    പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​തി​​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ക​ലാ​പ​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഖാ​ലി​ദ്​ സൈ​ഫി പ​ത്തു​ദി​വ​ത്തെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മ​ട​ങ്ങ​വെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ ആ​ക്​​ടി​വി​സ്​​റ്റ്​ ബ​നോ​ജോ​ത്സ​ന ലാ​ഹി​രി എ​ഴു​തു​ന്നു. ഇ​തേ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​​​ലേ​റെ​യാ​യി ത​ട​വി​ല​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​വ്​ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്​ ബ​നോ​ജോ​ത്സ​ന.

    കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഡ​ൽ​ഹി ക​ലാ​പ​ക്കേ​സി​ൽ കു​രു​ക്കി 2020ൽ ​ഖാ​ലി​ദ്​ സൈ​ഫി​യെ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ 12ഉം ​പ​ത്തും വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ക​ൺ​മ​ണി​യാ​യ മ​ക​ൾ​ക്ക്​​ ഏ​ഴ് വ​യ​സ്സും.

    അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​​മ്പോ​ൾ മ​ക​ൻ യ​സ​ക്ക്​ 17 ഉം ​ത്വാ​ഹ​ക്ക്​ 15ഉം ​വ​യ​സ്സ്. കു​ഞ്ഞ്​ മ​റി​യ​ത്തി​ന്​ 12 ഉം. ​ത​​ന്റെ മ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​മൂ​ല്യ​മാ​യ നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം പ്ര​തി​കാ​ര​ക്ക​ലി​പൂ​ണ്ട ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഖാ​ലി​ദി​ന്​ ക്രൂ​ര​മാ​യി നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​വ​ർ ക​രു​ണ​യും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യു​മു​ള്ള മാ​ന​വി​ക​ത​യാ​ർ​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളാ​യി വ​ള​രു​ന്ന​ത്​ കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​കു​ഞ്ഞ്​ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ളും ഓ​രോ ദി​വ​സ​ത്തി​​ന്റെ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ളും അ​യാ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​യി.

    ത്വാ​ഹ​ക്ക്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്​​ത​തു കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വെ​റും പ​ത്തു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ വീ​ട്ടി​ൽ വ​രാ​ൻ ഖാ​ലി​ദി​ന്​ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. പി​താ​വി​​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ല്ലാ​തെ, അ​ന​ന്യ​സാ​ധാ​ര​ണ വ്യ​ക്തി​​ത്വ​മാ​യ ഉ​മ്മ ന​ർ​ഗീ​സി​​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തെ പൊ​രു​തി നേ​രി​ട്ട്​ മ​ക്ക​ൾ ഇ​ത്ര വ​ള​ർ​ന്നു വ​ലു​താ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണു​ന്ന​ത്​ ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഒ​രു​നാ​ൾ സ​ക​ല വ്യാ​ജ കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മു​ക്ത​നാ​യി ഖാ​ലി​ദ്​ ഭാ​യ്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​ക്ക​പ്പെ​ടും. പ​ക്ഷേ, ത​​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു​പോ​യി മ​ക്ക​ളു​ടെ ബാ​ല്യം കാ​ണാ​നു​ത​കു​ന്ന ഒ​രു ടൈം​മെ​ഷീ​ൻ കൂ​ടി ന​ൽ​കു​മോ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം? അ​നീ​തി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ലോ​ക​ത്ത് മ​ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഏ​കാ​ന്ത പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ന​ർ​ഗീ​സി​നോ​ട്​ പ്രാ​യ​ശ്ചി​ത്തം ചെ​യ്യു​മോ?

    അ​വ​രു​ടേ​ത്​ പോ​ലു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ചെ​യ്​​തു​കൂ​ട്ടു​ന്ന ക്രൂ​ര​മാ​യ അ​നീ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു​നാ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക ത​ന്നെ വേ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:delhi riot casekhalid saifi
    News Summary - My lord, can you turn back time?
    Similar News
    Next Story
    X