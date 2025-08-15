Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വിഭജനത്തിന്റെ പാ​പ​ഭാ​രം മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടാ

    പാ​കി​സ്താ​ൻ വേ​ണ്ട, ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ണ് എ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ തു​ട​ർ​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ക്കൂ​റ് നി​ര​ന്ത​രം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ചാ​ര്യ​ന്‍ എം.​എ​സ്. ഗോ​ള്‍വാ​ള്‍ക്ക​ര്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഭീ​ഷ​ണി​യെ​ന്ന് അ​പ​ഹ​സി​ച്ചു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യാ വി​ഭ​ജ​നം ആ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യാ​യി​രു​ന്നു?
    വിഭജനത്തിന്റെ പാ​പ​ഭാ​രം മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടാ
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മു​സ്‍ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​പ​ര​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​യു​ധ​മാ​യി വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​ത് ഇ​ന്ത്യാ വി​ഭ​ജ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മ​ത​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ രാ​ജ്യം വെ​ട്ടി​മു​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ പാ​പ​ഭാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കെ​ട്ടി​യേ​ല്‍പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി ജീ​വ​നും സ​മ്പ​ത്തും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ത്യ​ജി​ച്ച മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ലാ​ണ്.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ വേ​ണ്ട, ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ണ് എ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ തു​ട​ർ​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ക്കൂ​റ് നി​ര​ന്ത​രം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ചാ​ര്യ​ന്‍ എം.​എ​സ്. ഗോ​ള്‍വാ​ള്‍ക്ക​ര്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഭീ​ഷ​ണി​യെ​ന്ന് അ​പ​ഹ​സി​ച്ചു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യാ വി​ഭ​ജ​നം ആ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യാ​യി​രു​ന്നു? ജി​ന്ന​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍ മൊ​ത്ത​ത്തി​ല്‍ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു​വോ? ഈ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കെ​ട്ടി​യേ​ല്‍പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന തെ​ളി​യു​ക.

    ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും ര​ണ്ട് ജ​ന​ത​യാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ച്ച് ക​ഴി​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഗ​ദ്ദ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും പി​ന്നീ​ട് ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ​യും നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​യി പ​ര​മാ​ന​ന്ദ് സി​ദ്ധാ​ന്തി​ച്ച​തി​ന് മൂ​ന്നു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ജി​ന്ന ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര വാ​ദ​വു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​വു​ന്ന​ത്. ഭാ​യി പ​ര​മാ​ന​ന്ദ​യു​ടെ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ശ​യ​ത്തെ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വി.​ഡി. സ​വ​ര്‍ക്ക​റും എം.​എ​സ്. ഗോ​ള്‍വാ​ള്‍ക്ക​റു​മൊ​ക്കെ. ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​രു​ടേ​ത് എ​ന്ന​തു​പോ​ലെ ഫ്രാ​ന്‍സ് ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​രു​ടേ​ത് എ​ന്ന​തു​പോ​ലെ ജ​ര്‍മ​നി ജ​ര്‍മ​ന്‍കാ​രു​ടേ​ത് എ​ന്ന​തു പോ​ലെ ഇ​ന്ത്യ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടേ​താ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് 1923ല്‍ ​ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി.​എ​സ്. മു​ഞ്ചേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. 1920 ക​ളി​ല്‍ത്ത​ന്നെ ഹി​ന്ദു​ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച​തി​ല്‍ ഹി​ന്ദു​ത്വ​വാ​ദി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും ഈ ​ആ​ശ​യ​ത്തി​ല്‍ മോ​ശ​മ​ല്ലാ​തെ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ദ​ന്‍മോ​ഹ​ന്‍ മാ​ള​വ്യ ഹി​ന്ദു​ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ആ​ശ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യി​രി​ക്കെ​ത​ന്നെ ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭാ പ​ക്ഷ​ത്തും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച മാ​ള​വ്യ ഹി​ന്ദി-​ഹി​ന്ദു-​ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ന്‍ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​പ​ജ്ഞാ​താ​വു​മാ​ണ്.

    ഖാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ഗ​ഫാ​ര്‍ ഖാ​ന്‍

    മു​സ്‍ലിം നേ​താ​ക്ക​ളി​ല്‍ ചെ​റി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​നും പാ​കി​സ്താ​ന്‍ രാ​ഷ്ട്ര രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ബ​ഹു​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളും മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​വും വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ള്‍ കൂ​ടി​യാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​രാ​ണ് അ​ബു​ല്‍ക​ലാം ആ​സാ​ദ്, ഹ​ക്കീം അ​ജ്മ​ല്‍ഖാ​ന്‍, എം.​എ. അ​ന്‍സാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​നീ​യ​രു​മാ​യി​രു​ന്ന സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ കി​ച്ച്‍ലു, ആ​സ​ഫ് അ​ലി, അ​ബ്ബാ​സ് ത്വ​യ്യി​ബ്‍ജി, യൂ​സു​ഫ് മി​ഹ്‍ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സി​ന്ധ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നും നി​യ​മ​സ​ഭാ സാ​മാ​ജി​ക​നു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ല്ലാ​ബ​ക്ഷ് പാ​കി​സ്താ​ന്‍ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ നാ​ല് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മു​സ്‍ലിം ബ​ഹു​ജ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണ് ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍പ​രം പേ​ര്‍ പ​ങ്കു​കൊ​ണ്ട സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ ഓ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ, ഓ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ മു​അ്മി​ന്‍ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ്, ഓ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ മ​ജ്‍ലി​സെ അ​ഹ്‍റാ​ര്‍, ഓ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ ശി​യാ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ല്‍ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ്, ഖു​ദാ​യ് ഖി​ദ്മ​ത്ത്ഗാ​ര്‍, ബം​ഗാ​ള്‍ കൃ​ഷ​ക് പ്ര​ജ പാ​ര്‍ട്ടി,ഓ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ മു​സ്‍ലിം പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ​റി ബോ​ര്‍ഡ്, അ​ഞ്ജു​മ​ൻ വ​ത്ത​ന്‍ ബ​ലൂ​ചി​സ്താ​ന്‍, ഓ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ മു​സ്‍ലിം മ​ജ്‍ലി​സ്, ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ അ​ഹ്‍ലെ ഹ​ദീ​സ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കു​കൊ​ണ്ടു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ശ​ബ്ദം എ​ന്നാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ വി​വി​ധ പ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    പ്ര​മു​ഖ മു​സ്‍ലിം പ​ണ്ഡി​ത​നും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ശി​ബ്‍ലി നു​അ്മാ​നി ഹി​ന്ദു-​മു​സ്‍ലിം ഐ​ക്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ണ്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സാ​മാ​ന്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​മ​ല്ല മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം. മൗ​ലാ​ന ഹ​സ്‍റ​ത്ത് മൊ​ഹാ​നി, അ​ശ്ഫാ​ഖു​ല്ലാ​ഹ് ഖാ​ന്‍, ഡോ. ​മു​ഖ്താ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന്‍സാ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ രാ​ഷ്ട്ര വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​ല​കൊ​ണ്ട സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​ക​ളാ​ണ്. ‘പാ​കി​സ്താ​ന്‍: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ശ്നം’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ര​ചി​ച്ച ശൗ​ക്ക​ത്തു​ല്ല അ​ന്‍സാ​രി പാ​കി​സ്താ​ന്‍വാ​ദം മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സാ​മാ​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ല്ല, സ​മ്പ​ന്ന വ​ര്‍ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്‍റെ മാ​ത്രം താ​ല്‍പ​ര്യ​മാ​ണ് എ​ന്ന് സ​മ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​തി​ര്‍ത്തി ഗാ​ന്ധി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഖാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ഗ​ഫാ​ര്‍ ഖാ​ന്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ, ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ര്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ഖു​ദാ​യ് ഖി​ദ്മ​ത്ത്ഗാ​ർ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നോ​ടൊ​പ്പം കൈ​കോ​ര്‍ത്ത് നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​സ്ഥാ​നം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​വ​രു​മാ​ണ്.

    അ​ബു​ല്‍ക​ലാം ആ​സാ​ദ്

    ബോം​ബെ ക്രോ​ണി​ക്കി​ള്‍ പ​ത്രാ​ധി​പ​രാ​യി​രു​ന്ന സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബ​റേ​ല്‍വി പ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ഭ​ജ​ന വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ല്‍കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മ​ജ്‍ലി​സ് എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് രൂ​പം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ നി​യ​മ​ജ്ഞ​നാ​ണ് അ​ബ്ദു​ല്‍മ​ജീ​ദ് ഖ്വാ​ജാ. ക​ശ്‍മീ​ര്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്ന മു​ശീ​റു​ല്‍ ഹ​സ​ന്‍, ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ര്‍ രാ​ഷ്ട്ര​വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​വ​രാ​ണ്.

    അ​ന്നും ഇ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ബ​ല മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മാ​യെ ഹി​ന്ദ് ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ഭ​ജ​ന വി​രു​ദ്ധ പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചും നി​ര​വ​ധി ഉ​ര്‍ദു ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. 1947 ഏ​പി​ല്‍ 14ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ഭ​ജ​ന വി​രു​ദ്ധ മ​ഹാ​റാ​ലി​യെ ജ​വ​ഹ​ര്‍ലാ​ല്‍ നെ​ഹ്‍റു ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക ജ​ന​ത​യു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് 1920ക​ളി​ല്‍ രൂ​പം കൊ​ണ്ട മു​അ്മി​ന്‍ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് 1939 ല്‍ ​ഗോ​ര​ഖ്പൂ​രി​ലും 1943ല്‍ ​ഡ​ല്‍‍ഹി​യി​ലും വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ മു​സ്‍ലിം ക​ര്‍ഷ​ക​രെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് രൂ​പം കൊ​ണ്ട മ​ജ്‍ലി​സെ അ​ഹ്‍റാ​റെ ഇ​സ്‍ലാം, ക​ര്‍ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കി​സാ​ന്‍ സ​ഭ​യു​മാ​യി കൈ​കോ​ര്‍ത്ത് പാ​കി​സ്താ​ന്‍ വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രെ 1940ല്‍ ​പ​ട്ന​യി​ല്‍ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ എ​ണ്ണാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രെ​യാ​ണ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​ഠി​ന ത​ട​വി​ന് വി​ധി​ച്ച​ത്.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ​സൈ​നി​ക​രു​ടെ​യും പി​ന്മു​റ​ക്കാ​ർ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ക്യൂ ​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ വി​ഭ​ജ​ന വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തി​യും വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​റി​വു​ക​ൾ കു​ത്തി​യി​ള​ക്കി​യും വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ൾ ക​ർ​സേ​വ തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ഥ​ക​ൾ ഓ​ർ​മി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ത്രം.

