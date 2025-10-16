Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 6:00 AM IST

    മുനമ്പം: ഹൈകോടതി നിരീക്ഷിച്ചതും കാണാതെ പോയതും

    മുനമ്പം: ഹൈകോടതി നിരീക്ഷിച്ചതും കാണാതെ പോയതും
    മു​ന​മ്പം വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നെ​തി​രെ, കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ൽ ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗ്ൾ ബെ​ഞ്ച് നേ​ര​ത്തേ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ക​മീ​ഷ​നെ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​ധി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​പ്പീ​ലി​ന്മേ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ക​മീ​ഷ​നെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ല്ലോ!

    ഈ ​വി​ധി​യു​ടെ ഓ​രം​ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ചി​ല നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​യ ഈ ​കേ​സി​ന്റെ ‘പ്രെ​യ​റി​ൽ’ പെ​ടാ​ത്ത, പ്ര​സ്തു​ത ഭൂ​മി​യു​ടെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ​പ്രശ്നകരമാ​ണ്- ‘‘ഇ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നാ​ൽ താ​ജ്മ​ഹ​ലും ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യും നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ന്ദി​ര​വും ഹൈ​കോ​ട​തി പോ​ലും ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്ക രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്താ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാം’’ എ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശം​ത​ന്നെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം!

    മു​ന​മ്പ​ത്തെ ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ​ല്ല എ​ന്ന കോ​ട​തി​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ൽ, അ​തി​ന് പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.പ്ര​സ്തു​ത ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ് ആ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ 70 വ​ർ​ഷം കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​നി ഇ​ത് വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​യ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ​ല്ലോ മു​ഖ്യ​നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

    ഒ​രു പു​ത്ര​ൻ ത​ന്റെ പി​താ​വി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ വൈ​കി എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​നി ഇ​വ​ൻ എ​ന്റെ പു​ത്ര​ന​ല്ല എ​ന്ന് വെ​റു​തെ പ​റ​യാ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ലേ ക​ഴി​യൂ. ഒ​രി​ക്ക​ലും പു​ത്ര​ൻ അ​ല്ലാ​താ​വു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ! സ​ത്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ വ്യ​വ​ഹാ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഈ ​ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ വൈ​കി​ച്ച​തി​ന് വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​നെ ശാ​സി​ക്കു​ക​യോ, വൈ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യോ ആ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ക്ഷേ, ഇ​തി​ൽ ഏ​താ​യി​രു​ന്നു വേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​ത് ഈ 70 ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്കും തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക എ​ന്നു​മാ​ത്രം.അ​തി​ൽ ഈ ​വ​സ്തു വ​ഖ​ഫ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജി​ന്റെ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ റോ​ളും നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും ‘ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും’ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി​രി​ക്കും.

    അ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ പ​റ​വൂ​ർ കോ​ട​തി റി​സീ​വ​റെ വെ​ച്ച് അ​േ​ന്വ​ഷി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ വി​ധി​യു​ടെ​യും അ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്ന​ത്തെ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ടെ​യും പ്ര​സ​ക്തി. അ​തി​നെ കാ​ണാ​തെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് അ​തി​ന് നേ​ർ​വി​പ​രീ​ത​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​റ്റൊ​ന്ന് മു​ന​മ്പം വ​സ്തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന്റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക-​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​നു​സൃ​ത വ്യ​വ​ഹാ​ര ബോ​ഡി​യാ​യ വ​ഖ​ഫ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ മേ​ൽ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഈ ​അ​സാ​ധാ​ര​ണ ‘ഇ​ട​പെ​ട​ൽ’ അ​വി​ടെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കും എ​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ​ല്ലോ. അ​താ​വ​ട്ടെ, കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഈ ​ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണം അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ത​മ​ല്ല എ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ്. പ​ര​മ​കാ​രു​ണി​ക​നും ക​രു​ണാ​നി​ധി​യു​മാ​യ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ നാ​മ​ത്തി​ൽ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് വ​ഖ​ഫ് ആ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു എ​ന്ന് ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന, ഇ​ഷ്ട​ദാ​ന​മെ​ന്ന് ഒ​രി​ട​ത്തും പ​റ​യാ​ത്ത ആ​ധാ​ര​ത്തെ കോ​ട​തി എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നി​ല്ല.

    ഒ​രു ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ​ല്ല, ദാ​നാ​ധാ​ര​മാ​ണ് എ​ന്ന് കോ​ട​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന് എ​ന്തെ​ല്ലാം സാ​ങ്കേ​തി​ക തെ​ളി​വ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്തും കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.




    മ​റി​ച്ച്, വ​ഖ​ഫാ​ണ് എ​ന്ന് സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ത്താ​ർ സേ​ട്ട് ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജി​ന് ന​ൽ​കി​യ വ​ഖ​ഫ് ആ​ധാ​രം മു​ത​ൽ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ര​ജി​സ്ട്രാ​ഫി​സി​ലെ രേ​ഖ​ക​ൾ, പ​റ​വൂ​ർ കോ​ട​തി വി​ധി, അ​തി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി, ജസ്റ്റിസ്. ​നി​സാ​ർ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, ആ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കെ അ​വ​യൊ​ന്നും​ത​ന്നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    താ​ൻ ദൈ​വ​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ഖ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ​തി​നു ശേ​ഷം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​തി​ച​ലി​ച്ചാ​ൽ വ​സ്തു ത​ന്നി​ലേ​ക്കോ ത​ന്റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​ക​ൾ​ക്കോ തി​രി​ച്ചു​ത​ര​ണ​മെ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ത്തി ചി​ല വോ​ട്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ഇ​ത് ‘ക​ണ്ടീ​ഷ​ന​ൽ’ വ​ഖ​ഫാ​ണെ​ന്നും വ​ഖ​ഫി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ത് വ​ഖ​ഫ് അ​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദ​വും കോ​ട​തി പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന് എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് താ​ഴെ എ​ന്ത് ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ലും അ​ത് നി​ല​നി​ന്നാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ ​വ​സ്തു ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ വ​ഖ​ഫാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​നെ വ​ഖ​ഫാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ​ഖ​ഫ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​തും കോ​ട​തി കാ​ണാ​തെ​പോ​യി.

    ഇ​ത്ര​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​വും മു​ന​മ്പ​ത്തെ പ്ര​സ്തു​ത ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്താ​യി വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​നെ ത​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കും എ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്.

    TAGS:highcourtwaqf boardMunambam land issue
