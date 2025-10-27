Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 6:30 AM IST

    മു​ന​മ്പ​വും പ​ള്ളു​രു​ത്തി​യും മ​ല​യാ​ളി​യോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്

    Munambam Land Issue and Hijab Ban
    രാ​ജ്യം പ​ല​വി​ധ വ​ർ​ഗീ​യ കാ​ലു​ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞെ​രു​ങ്ങി​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പോ​ലും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ലും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ള ജ​ന​ത. ഇ​വി​ട​ത്തെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടു​റ​പ്പ് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാം​വി​ധം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ന്നി​ലേ​റെ​ത​വ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​യ-​വി​ദ്വേ​ഷ​ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മ​ത​സൗ​ഹാ​ര്‍ദ ഭൂ​മി​ക​യി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര്‍ഗീ​യ​വി​ഷം കു​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ വി​ള്ള​ല്‍ വീ​ഴ്ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ൽ അ​ക​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സി​നും അ​വ​രു​ടെ ആ​ജ്ഞാ​നു​വ​ര്‍ത്തി​ക​ൾ​ക്കും ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാം. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി വീ​ണു​കി​ട്ടു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ കാ​ര്യ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ സം​സാ​രി​ച്ച് ര​മ്യ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്‍റ് റീ​ത്താ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ഹി​ജാ​ബ് വി​ഷ​യ​ത്തെ വ​ഷ​ളാ​ക്കി ഒ​രു വ​ര്‍ഗീ​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ല്‍ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് അ​തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ശി​രോ​വ​സ്ത്ര വി​ല​ക്ക് നേ​രി​ട്ട എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി ആ ​സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ഠ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​ല​യെ​ടു​പ്പി​നേ​റ്റ താ​ഡ​ന​മാ​യി മാ​റി. ക്രൈ​സ്ത​വ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വി​ദ്യാ​ല​യം ശി​രോ​വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ചു​ത​ന്നെ ആ ​മ​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന​ത് ആ​ശ്വാ​സം.

    പ​ള്ളു​രു​ത്തി വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ൽ​പം പി​റ​കി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ന്നും അ​ധി​കാ​ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്നി​രു​ന്ന ചു​രു​ക്കം ചി​ല സ​വ​ര്‍ണ(​ക​ല്‍ദാ​യ) മ​ത​മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​രെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ല​വ് ജി​ഹാ​ദും നാ​ര്‍കോ​ട്ടി​ക് ജി​ഹാ​ദും ഹ​ലാ​ൽ ജി​ഹാ​ദും പ​റ​ഞ്ഞ് എ​രി​പി​രി​കേ​റ്റി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ന്‍ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നാ​ക്ക ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മു​ദാ​യ​മാ​യ ല​ത്തീ​ന്‍ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ലോ അ​വ​രു​ടെ മ​ത​മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ലോ ഈ ​വി​ഷം ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​ന്‍ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​നി​രാ​ശ​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ന​മ്പം ഭൂ​മി വി​വാ​ദം അ​വ​ര്‍ക്ക് ഒ​രു ആ​യു​ധ​മാ​യി വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ​ത്. അ​റു​നൂ​റി​ലേ​റെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍; പ​ല പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി അ​ധി​വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഭൂ​മി​യി​ല്‍നി​ന്ന് അ​വി​ചാ​രി​ത​മാ​യി കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ത്തെ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ വി​ഷ​യ​മാ​യി​ക്ക​ണ്ട് ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വം ക്ര​മേ​ണ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴു​തി വീ​ഴു​ന്ന​താ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട​ത്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ പ്ര​ശ്ന​ത്തെ യാ​തൊ​ര​ടി​സ്ഥാ​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു മു​സ്‍ലിം-​ക്രൈ​സ്ത​വ സം​ഘ​ർ​ഷ​വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍, തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​മ​ര​സ​മി​തി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക പു​രോ​ഹി​ത​നും അ​തി​ൽ വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി. അ​വി​ട​ത്തെ യ​ഥാ​ർ​ഥ താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളെ​പ്പോ​ലും കു​ടി​യി​റ​ക്ക​രു​ത് എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല​ർ മു​സ്‍ലിം പ​ക്ഷ​ത്തെ ന്യൂ​നാ​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​യ ചി​ല​രു​ടെ ബ​ഹ​ളം​വെ​പ്പു​ക​ൾ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ സൗ​ഹാ​ര്‍ദ​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ണ്ട പ്ര​ശ്നം അ​തി​നാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ വാ​തി​ലു​ക​ളും അ​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ല്‍ ഏ​താ​നും ല​ത്തീ​ന്‍ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക പു​രോ​ഹി​ത​രും അ​ക​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ല്‍ അ​ത്യാ​വ​ശ്യം സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ഈ ​പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​ര്‍ ആ​ദ്യ​മേ​ത​ന്നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു മ​റ്റൊ​ന്നു​മ​ല്ല; കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​മാ​യ ഒ​രാ​ള്‍പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും, സി​റോ മ​ല​ബാ​ര്‍ ക​ല്‍ദാ​യ മെ​ത്രാ​ന്മാ​ര്‍ എ​ന്തി​നാ​ണ് ആ​ദ്യ​മേ​ത​ന്നെ ക്രൈ​സ്ത​വ വ​ര്‍ഗീ​യ​ത പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ല്‍ ക​യ​റി ഇ​ട​പെ​ട്ട​ത്? അ​തു​വ​രെ പി​ന്നാ​ക്ക സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​വി​ലു​ള്ള​തോ ല​ത്തീ​ന്‍ ക്രൈ​സ്ത​വ​രു​ടെ ത​ന​താ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​നു​ഭാ​വ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ത്ത അ​വ​രെ അ​തി​നാ​യി പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച ചേ​തോ​വി​കാ​രം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​വേ​കം ഈ ​വൈ​ദി​ക​ർ കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല. ഈ ​മെ​ത്രാ​ന്മാ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നു​പി​ന്നി​ല്‍ സം​ഘ​പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ കു​ത​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ല്‍ ഈ ​ആ​വേ​ശ​ക്കാ​രാ​യ പു​രോ​ഹി​ത​ര്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ശ്നം വ​ഷ​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ര്‍ വി​ജ​യി​ച്ചു. ക​ല്‍ദാ​യ മെ​ത്രാ​ന്മാ​രു​ടെ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ, വി​വാ​ദ പ്ര​ദേ​ശം നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന കോ​ട്ട​പ്പു​റം രൂ​പ​ത​യു​ടെ മെ​ത്രാ​നും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​താ​യി​വ​ന്നു. സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റ് അ​ധി​ക​കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​വി​ട​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം വ്യ​ക്ത​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല എ​ന്ന് ക​രു​താ​നാ​ണ് ഞാ​ന്‍ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, പ​രി​ണ​ത​പ്ര​ജ്ഞ​നാ​യ വ​രാ​പ്പു​ഴ അ​തി​രൂ​പ​ത മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത ജോ​സ​ഫ് ക​ള​ത്തി​പ​റ​മ്പി​ല്‍ പ്ര​ശ്ന​ത്തെ വ​ര്‍ഗീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ സൗ​ഹാ​ര്‍ദ​പ​ര​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​തി​ന് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് മു​ന​മ്പം വി​ഷ​യം വ​ര്‍ഗീ​യ വി​ഷ​സ​ര്‍പ്പ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​കി​ട്ടി​യ​തും മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച​ക്ക് വ​ന്ന​തും.

    മു​ന​മ്പ​ത്ത് കി​ട്ടാ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​വി​ടെ നേ​ട​ണം, മ​ന​സ്സു​ക​ളെ ധ്രു​വീ​ക​രി​ച്ച് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്ക​ണം എ​ന്ന നി​ര്‍ബ​ന്ധ​ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ ല​ത്തീ​ന്‍ ക്രൈ​സ്ത​വ-​മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ര്‍ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള സം​ഘ​പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ള്ളു​രു​ത്തി സ്കൂ​ളി​ലെ ഹി​ജാ​ബ് വി​വാ​ദം. എ​ന്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വ​ഴ​ക്കു​പ​റ​ഞ്ഞ​യു​ട​നെ ആ​ളു​ക​ൾ കാ​ര്യം തി​ര​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​തും ഉ​ട​ന​ടി ചാ​ന​ൽ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​യെ​ത്തു​ന്ന​തും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ല​പാ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​തു​മൊ​ന്നും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള​ല്ല. പ​ക്ഷേ, കൊ​ച്ചി​യു​ടെ മ​ത​സൗ​ഹാ​ര്‍ദ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ള​ഭൂ​മി​യി​ല്‍ ആ ​വി​ഷ​ബീ​ജ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ള​ച്ചു​പൊ​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് യ​ഥാ​സ​മ​യം രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യ താ​ക്കീ​ത് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ലി​ന് ന​ൽകിയതി​നെ​യും കു​ട്ടി​യെ സ്കൂ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​റ്റാ​നാ​ണ് കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി വ​ര്‍ഗീ​യ​ത​ന്ത്രം മെ​ന​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​വ​രെ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​ല​പാ​ടി​നെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ല്ലാം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. അ​വ​സ​രം പാ​ര്‍ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യഛി​ദ്ര​ശ​ക്തി​ക​ള്‍ പു​തി​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും ത​ക്കം പാ​ർ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ​യും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ച​തി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നാം ​കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ട്ടെ.

    (ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഹ്യൂ​മ​ന്‍ റൈ​റ്റ്സ് മൂ​വ്മെ​ന്റ് (ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എം) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കേ​ര​ള ലാ​റ്റി​ൻ കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​ൽ.​സി.​എ) മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ) pulludan@gmail.com

