    Articles
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 6:00 AM IST

    മോഹൻലാലും വീണപൂവും

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യ ദാ​ദാ സാ​ഹെ​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് ന​മ്മു​ടെ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ (പ​ല​ർ​ക്കും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ‘ലാ​ലേ​ട്ട​ൻ’) അ​ർ​ഹ​നാ​യ​ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​രി​ത​മാ​ക്കി എ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം. പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​സ്പ​ന്ദ​നം ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഭം​ഗി​യാ​യി അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ച് ചി​ട്ട​യോ​ടു കൂ​ടി​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. ന​ന്നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ആ ​പ്ര​സം​ഗം, പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ർ​ക്കും അ​നു​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ശൈ​ലി​യും അ​ത്യാ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ശ​ബ്ദ​വും ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി.

    അ​പ്പോ​ഴും ഒ​രു ചെ​റി​യ പി​ശ​കു​പ​റ്റി; ആ​ശ​യ​ഗം​ഭീ​ര​നാ​യ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്റെ ‘വീ​ണ​പൂ​വി’​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ശ്ലോ​കം ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, ചേ​ർ​ത്ത​ത് മ​റ്റു ചി​ല വ​രി​ക​ളാ​യി​പ്പോ​യി. തെ​റ്റ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​പാ​ക​ത​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ആ​ർ​ക്കും സം​ഭ​വി​ച്ചേ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​ത്ത​ര​മൊ​രു പി​ശ​ക് പ​ർ​വ​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ഭി​കാ​മ്യ​മ​ല്ല.

    ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ ഒ​രു സ്വ​ന്തം അ​നു​ഭ​വം ഓ​ർ​ത്തു​പോ​കു​ന്നു. കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന്യാ​യാ​ധി​പ​നാ​യി​രി​ക്കെ, കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​മി​ച്ച ഹി​ന്ദു നി​യ​മ​ത്തി​ന് ഒ​രു വ്യാ​ഖ്യാ​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര്യ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് ന​ൽ​കാ​ൻ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലേ? ഉ​ണ്ട് എ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ് നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ?

    കോ​ട​തി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഏ​ക അ​ത്താ​ണി​യെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ ​അ​ശ​ര​ണ​ർ സ​ങ്ക​ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി എ​ല്ലാ ജീ​വി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, ജീ​വി​തം ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ​നു​ള്ള താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ മി​ത​വും ന്യാ​യ​വു​മാ​യ അ​പേ​ക്ഷ. പ​ക്ഷേ, കീ​ഴ്‌​കോ​ട​തി അ​ത് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. അ​ന്തി​മ​വി​ധി വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ല്ലാം കി​ട്ടു​മെ​ന്നും കേ​സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ലാ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു കീ​ഴ്‌​കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.


    നി​യ​മ​ത്തെ പ​ദാ​നു​പ​ദ​മാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ആ ​നി​ല​പാ​ട് ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യേ​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നും അ​ന്ത​സ്സും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണ​ല്ലോ നി​യ​മം. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് ഒ​രു നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. പു​തു​താ​യി രൂ​പം​കൊ​ണ്ട നി​യ​മ​മാ​ക​യാ​ൽ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ണ​തി ഇ​ന്ത്യ​യാ​കെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​ച്ചെ​ല​വി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ കേ​സി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തു​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഭ​വി​ഷ്യ​ത്ത് അ​തി​ഗു​രു​ത​ര​വും വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. വ​രു​മാ​ന​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു വീ​ട്ട​മ്മ​യും പ​റ​ക്ക​മു​റ്റാ​ത്ത ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളും ജീ​വി​തം ത​ള്ളി​നീ​ക്കു​ക?

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കാ​ശ്വാ​സം ഭ​ർ​ത്താ​വ് കൊ​ടു​ത്തേ തീ​രൂ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ഈ ​വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തെ അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യും അ​ൽ​പം ക്രൂ​ര​മാ​യും വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​വ​രി​ൽ സീ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ പി.​വി. അ​യ്യ​പ്പ​നും (അ​ന്ന​ത്തെ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ), കേ​ളു ന​മ്പ്യാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കാ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ തു​ക എ​ങ്ങ​നെ നി​ശ്ച​യി​ക്കും, അ​തി​ന് ഒ​ട്ടേ​റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ടേ എ​ന്നൊ​രു വാ​ദ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​ർ​ക്ക​ര​ഹി​ത​മാ​യ ചി​ല വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ തു​ക നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ​ടു​ത്ത മ​റ്റൊ​രു ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട്.

    ഭാ​ര്യ​യെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത ഭ​ർ​ത്താ​വി​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണാ​ർ​ഥം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി എ​ന്ത് തു​ക കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യം മാ​ത്ര​മേ തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ ശ​മ്പ​ളം നി​ശ്ചി​ത​മാ​ണ്. വീ​ട്ടു​വാ​ട​ക, വാ​ഹ​ന​ച്ചെ​ല​വ്, സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യം എ​ന്നീ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ക മാ​റ്റി​വെ​ച്ചാ​ലും, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കാ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള തു​ക ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സം ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത തു​ക ചെ​ല​വി​ന് ന​ൽ​കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തേ പ്ര​ശ്നം, സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളി​ലും ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​ധി​ന്യാ​യം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​റ്റെ​ല്ലാ കോ​ട​തി​ക​ളും ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഖ്യാ​നം ന​ൽ​കി​യ​തും വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​തും.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും നി​യ​മ​പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രും നി​യ​മ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഈ ​വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തെ ശ്ലാ​ഘി​ച്ച നി​യ​മ​ജ്ഞ​രും ഏ​റെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്, ക​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ‘ക​ൽ​ക്ക​ത്താ വീ​ക്ക്‌​ലി’ എ​ന്ന നി​യ​മ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തെ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ച് ഒ​രു ലേ​ഖ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലെ ധീ​ര​ത​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നൊ​പ്പം, വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ലു​ദ്ധ​രി​ച്ച ഒ​രു ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​ത പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ചെ​റി​യ പി​ശ​ക് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നും ആ ​ലേ​ഖ​നം മ​റ​ന്നി​ല്ല.

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ദു​ര​വ​സ്ഥ വി​വ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഇ​തേ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു വ​ശം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​യാ​യ മാ​ത്യു അ​ർ​ണോ​ൾ​ഡ് പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ‘The Forsaken Merman’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലെ നാ​ല് വ​രി​ക​ളാ​ണ് വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​വി​ത​യു​ടെ വ​രി​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ ​തെ​റ്റി​നെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​തി​മൃ​ദു​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം ഈ ​പി​ശ​ക്’ എ​ന്നൊ​രു ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും അ​വ​ർ ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം നി​സ്സാ​ര​മാ​യ തെ​റ്റു​ക​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​യും ഭം​ഗി​യു​മാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ആ ​ലേ​ഖ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലും ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം അ​തി​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും തെ​റ്റു​ക​ൾ പ​റ്റി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് നി​യ​മം ത​ന്നെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്ത​രം തെ​റ്റു​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ്ണി​ൽ എ​ണ്ണ​യൊ​ഴി​ച്ച് സൂ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും തെ​റ്റു​ക​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ധ​ത്തി​ൽ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യേ​ക്കാം. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​തി​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ പോ​ലും അ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​രു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മാ​യ അ​ത്ത​രം തെ​റ്റു​ക​ൾ ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല.

    ആ ​പ്ര​സം​ഗം ആ​ശാ​ന്റെ ‘വീ​ണ​പൂ​വ്’ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഉ​പ​ക​രി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു വ​ശം. ‘വീ​ണ​പൂ​വ്’ ഒ​ട്ടേ​റെ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മൊ​ഴി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ഫ. ജി. ​കു​മാ​ര​പി​ള്ള​യും കാ​ന​ഡ​യി​ലു​ള്ള അ​ല​ക്സ് ക​ണ്ട​ത്തി​ലും ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​ളു​ണ്ട്. അ​റ​ബി പ​രി​ഭാ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    സം​സ്‌​കൃ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഭാ​ഷ ന​ട​ത്താ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ​രാ​യ സം​സ്‌​കൃ​ത പ​ണ്ഡി​ത​ർ ഏ​റെ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്ര അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ‘പ​തി​ത​പു​ഷ്പം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ കാ​ര​പ്പ​റ്റ ‘വീ​ണ​പൂ​വ്’ സം​സ്‌​കൃ​ത ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത​ത്. ഈ​യി​ടെ ജി.​സി.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ച​ന്ദ്ര​ൻ​പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഒ​രു പ്രൗ​ഢ​സ​ദ​സ്സി​ൽ വെ​ച്ച്, സം​സ്‌​കൃ​ത പ​ണ്ഡി​ത​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ഡ്വ. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ കേ​ച്ചേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ്ര​ഹ്മ​സ്വം മ​ഠം വേ​ദ​പാ​ഠ​ശാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. പി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​പ്ര​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി പ്ര​ഫ.​കെ.​കെ. ഗീ​താ​കു​മാ​രി, അ​ഡ്വ. ടി.​പി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ച​ട​ങ്ങി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സാ​ഹി​ത്യ​ലോ​ക​വും ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ഖ​ല​യും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം സു​ദൃ​ഢ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് എ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച ഉ​പ​ക​രി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്ക​ട്ടെ.

