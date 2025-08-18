Begin typing your search above and press return to search.
    18 Aug 2025 6:30 AM IST
    18 Aug 2025 6:31 AM IST

    വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ

    വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ
    ഖാൻയൂനിസിലെ അൽ നാസർ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ഇസ്രായേലി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഹസ്സൻ ഇസ് ലൈഹിന് ആദരമർപ്പിക്കുന്നവർ

    ‘‘ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​ന്നെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​ലും എ​​ന്റെ ശ​ബ്​​ദം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു’’- ആ​ഗ​സ്റ്റ് പ​ത്തി​ന് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യാ​യ അ​ൽ ജ​സീ​റ​യു​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​നി ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് അ​ന​സ് അ​ശ്ശ​രീ​ഫി​ന്റെ ഒ​സ്യ​ത്ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ഗ​സ്സ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​വും കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി​യി​ൽ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ എ​ഴു​തി​വെ​ക്കു​ന്ന മ​ര​ണ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​ചി​ത്ര​മാ​ണ്.

    അ​ന​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ൽ​ജ​സീ​റ​യി​ലെ അ​ഞ്ചു​പേ​രെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ലി​ദി എ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ല ചെ​യ്ത​ത് അ​ൽ​ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ ടെ​ന്റ് ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചു​ള്ള ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    ജ​നീ​വ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്റെ 79-ാം ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത് യു​ദ്ധ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം കൊ​ല​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന് കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളു​ടെ മൗ​നാ​നു​വാ​ദം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​ത്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ അ​ന​സ് അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​നാ​കെ പ​രി​ചി​ത​നാ​യി​രി​ക്കെ, അ​ദ്ദേ​ഹം ഹ​മാ​സ് സൈ​നി​ക സെ​ല്ലി​ന്റെ നേ​താ​വാ​ണെ​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വാ​ദം തെ​ളി​വൊ​ന്നും നി​ര​ത്താ​തെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി.​ബി.​സി​യും സി.​എ​ൻ.​എ​ന്നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രും എ​ന്നു​വേ​ണ്ട വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ മൂ​ർ​ച്ച കു​റ​ക്കാ​ൻ അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ ക​ശാ​പ്പു ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ആ ​ചോ​ര​പ്പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ലോ​ക​ത്തോ​ട് സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന് 270 ന​ടു​ത്ത് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​ത്.


    2022 മേ​യ് പ​തി​നൊ​ന്നി​ന് പ്ര​ശ​സ്ത മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ഷി​റീ​ൻ അ​ബു അ​ഖ്ലെ​യെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​നി​ടെ ജ​നീ​നി​ൽ വെ​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു, വൈ​കാ​തെ അ​വ​രെ ലോ​കം മ​റ​ന്നു.

    മേ​ൽ​ക്കു​മേ​ൽ ക​ള്ള​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​ഞ്ഞ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ഷ്ഠു​ര​ത​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഗ​സ്സ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ലേ​ഖ​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​കം നേ​രി​ട്ടു ക​ണ്ട ക്രൂ​ര​വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടേ​താ​യി​രു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ചി​ന്നി​ച്ചി​ത​റി​യ ശ​രീ​ര​വു​മാ​യി കാ​മ​റ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ വ​ന്നു​നി​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ക​ങ്ങ​ള​ല്ല നി​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്’’.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലാ​ക​ട്ടെ, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക​ട​ത്തി​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി പു​തു​നു​ണ​ക​ൾ പ​ട​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​സ്ര​യേ​ലി വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ക​ള്ള​ങ്ങ​ളും പൊ​ളി​യു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​വ​ർ ആ​രെ​യും ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ഫോ​റി​ൻ പ്ര​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​യാ​ൻ വി​ല്യം​സി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​കാ​ന​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ച്ച ബി.​ബി.​സി, ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ്, ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടൈം​സ് എ​ന്നീ പാ​ശ്ചാ​ത്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​സ്സ അ​നു​ഭ​വം വി​വ​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​ന​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ത്ത് മി​നി​റ്റ് താ​ൻ ക​ണ്ട​ത് ത​നി​ക്ക് പ​രി​ചി​ത​മാ​യ ജ​ന​നി​ബി​ഡ​മാ​യ, ദു​രി​തം നി​റ​ഞ്ഞ​തെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ തു​ടി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യ​ല്ല, അ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴൊ​ന്നും ത​ന്നെ ബാ​ക്കി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ബി.​ബി.​സി എ​ഡി​റ്റ​ർ ജെ​റ​മി ബോ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.


    ഇ​സ്ര​യേ​ലി യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ ഹാ​രെ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ട്ടും ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ക്രൂ​ര​വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ബ​റ്റ്സെ​ലം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ കൊ​ല​ക​ളെ വ​ള​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ ഭാ​ഷാ​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു. അ​റി​വി​നെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ​യും എ​ന്ന പോ​ലെ സ​ത്യ​ത്തെ​യും കൊ​ല ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഏ​തൊ​രു വം​ശ​ഹ​ത്യ​യും മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തു​മൂ​ലം ഒ​രു ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ത​ല​മു​റ​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യUNRWA മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ത്യ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ​ക്കാ​ളേ​റെ ധൈ​ര്യ​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ലു​മ​റി​യാം. അ​വ​രും ഫോ​ൺ കാ​മ​റ​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ന്നു ത​ള​ർ​ന്ന ശ​രീ​ര​വും ത​ള​രാ​ത്ത മ​ന​സ്സു​മാ​യി ലോ​ക​ത്തെ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യു​ള്ള​വ​രോ​ടെ​ല്ലാം അ​നീ​തി​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. 11 വ​യ​സ്സു​കാ​രി റെ​നാ​ദും മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​കാ​രി ലീ​നും അ​വ​രി​ൽ ചി​ല​രാ​ണ്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​ത​ന്ത്രം മാ​ധ്യ​മ​ഹ​ത്യ​യും (Journocide) അ​തി​ലൂ​ടെ സ​ത്യ​ഹ​ത്യ​യു​മാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ബാ​ക്കി​യാ​യ ചു​രു​ക്കം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും വി​ശ​ന്നു മ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യെ​ത്തി വെ​ടി​യേ​റ്റു മ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​രു ക​ഷ്ണം റൊ​ട്ടി​യു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്. എ.​എ​ഫ്.​പി​യി​ലെ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ സൊ​സൈ​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​വ​ർ​ക്ക് യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​മ്പെ​ങ്ങും ഒ​രു സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി​ശ​ന്നു മ​രി​ച്ച​ത് ഓ​ർ​മ​യി​ലേ​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്.

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​നി​ടെ ക​ര​ഞ്ഞു​പോ​യ അ​ന​സി​നോ​ട് അ​രി​കി​ൽ നി​ന്ന ഒ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു ‘‘തു​ട​രൂ, താ​ങ്ക​ളാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം’’. പ്ര​ശ​സ്ത ഫ​ല​സ്തീ​നി ചി​ന്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ എ​ഡ്വേ​ഡ് സ​ഈ​ദ് ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ൾ (Intellectuals) എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച​ത്, മ​റ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​കു​ന്ന​വ​രെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​ധൈ​ര്യം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​രെ​യു​മാ​ണ്. സ​ത്യം അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ൽ മ​ര​ണം വ​രി​ച്ച ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ളം ആ ​പേ​ര് ചേ​രു​ന്ന​വ​ർ മ​റ്റാ​രു​ണ്ട് ഇ​ന്ന​ത്തെ ലോ​ക​ത്ത്?

    (എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ് ലേ​ഖി​ക)

    X