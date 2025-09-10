Begin typing your search above and press return to search.
    10 Sept 2025 7:27 AM IST
    10 Sept 2025 7:36 AM IST

    വ​ക്കം ഖാ​ദ​ർ, ധീ​ര​ത​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ നാ​മം

    വ​ക്കം ഖാ​ദ​ർ, ധീ​ര​ത​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ നാ​മം
    വ​ക്കം ഖാ​ദ​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വ​ക്കം എ​ന്ന ക​ട​ലോ​ര ഗ്രാ​മ​മാ​യ വ​ക്ക​ത്ത്​ വാ​വാ​ക്കു​ഞ്ഞ്- ഉ​മ്മു​സ​ൽ​മാ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യി 1917 മേ​യ് 25നാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ലെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി വ​ക്കം ഖാ​ദ​റി​ന്റെ ജ​ന​നം. മ​ഹാ​ത്മ​ജി​യു​ടെ കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വ​മ്പി​ച്ച ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ​യും കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ഖാ​ദ​ർ ട്രെ​യി​നി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ കെ​ട്ടി​പ്പു​ണ​ർ​ന്നു ചും​ബി​ച്ച സം​ഭ​വം ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്.

    പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പാ​സാ​യ​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ല​യാ​യി​ലേ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി​പ്പോ​യി. അ​വി​ടെ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ൽ ഓ​വ​ർ​സി​യ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​പ്ല​വ വീ​ര്യ​ത്താ​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​റാ​യി ചേ​ർ​ന്നു.

    നേ​താ​ജി സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ബോ​സി​ന്റെ ഐ.​എ​ൻ.​എ ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച സ്വ​രാ​ജ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഖാ​ദ​ർ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്​​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ 1942 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18ന് ​ഖാ​ദ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ത്തെ ഒ​മ്പ​തു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മ​ല​ബാ​റി​ലെ താ​നൂ​ർ ക​ട​പ്പു​റ​ത്തു​വെ​ച്ച്​ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ളം പി​ടി​കൂ​ടി. മ​ദ്രാ​സി​ലെ പ​ട്ടാ​ള കോ​ട​തി ഖാ​ദ​റി​നെ​യും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബം​ഗാ​ളി നാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യേ​ന്ദ്ര ച​ന്ദ്ര ബ​ർ​ധാ​ൻ, ഫൗ​ജാ സി​ങ്, അ​ന​ന്ത​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റാ​ൻ വി​ധി​ച്ചു. 1943 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10 റ​മ​ദാ​നി​ലെ ഒ​രു വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്‌​ച സു​ബ്​​ഹി സ​മ​യ​ത്താ​ണ് അ​വ​ർ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പു​ഞ്ചി​രി​തൂ​കി പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ണ്ടു​നി​ന്ന​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ക​ണ്ണു​ന​ന​യി​ച്ചാ​ണ് ഖാ​ദ​ർ കൊ​ല​മ​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തു​നോ​ക്കി ഖാ​ദ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു, സ​മ​യ​മാ​യി അ​ല്ലേ എ​ന്ന്. ഖാ​ദ​റി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തു​നോ​ക്കാ​ൻ ധൈ​ര്യ​മി​ല്ലാ​തെ സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘സ​മ​യ​മാ​യി, താ​ങ്ക​ളു​ടെ അ​ന്ത്യാ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ക’’. മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു ഹി​ന്ദു സ​ഹോ​ദ​ര​നെ വേ​ണം തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റാ​ൻ എ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ൻ​പ്ര​കാ​രം ഖാ​ദ​റി​നെ​യും അ​ന​ന്ത​ൻ നാ​യ​രെ​യും ഒ​ന്നി​ച്ചു തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഹി​ന്ദു മു​സ്‍ലിം മൈ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മ​ര​ണ സ​മ​യ​ത്തും മ​ന​ക്ക​രു​ത്ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഖാ​ദ​ർ മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ വാ​ഹ​ക​നാ​യാ​ണ്​ സ​മ​ര​പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​ക്കം ഖാ​ദ​റി​ന്റെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്‌​റ്റം​ബ​ർ 10 മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ ദി​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ആ ​ധീ​ര​സേ​നാ​നി​യു​ടെ വി​കാ​രോ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ ഓ​ർ​മ പു​തു​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു.

