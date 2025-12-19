Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    19 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 6:00 AM IST

    ക​ല്യാ​ണ​വും ജോ​ലി​യും: ന​മ്മ​ൾ കാ​ണാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്…

    ക​ല്യാ​ണ​വും ജോ​ലി​യും: ന​മ്മ​ൾ കാ​ണാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്…
    നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ ഒ​രു ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ച്ച് കു​ടും​ബ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഇ​ന്ന​ത്തെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​ന്താ പ​ഠി​പ്പെ​ന്നും ജോ​ലി​യെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് വി​വാ​ഹം ഇ​ങ്ങ​നെ വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്? സ്ത്രീ​ക​ൾ വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​തെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്താ​ണ് നി​ഷ്ക​ള​മാ​യി ഈ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​രും നി​ര​ന്ത​രം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സോ​ടെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​റു​ള്ളൂ.

    സ​ത്യം പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വാ​ഹ​മേ വേ​ണ്ട എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് അ​ത് വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, വ​ള​ർ​ച്ച, മാ​റി​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​ത്ത ഒ​രു ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭ​യ​പ്പാ​ടാ​ണ് അ​വ​രെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ, ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ വൈ​കാ​രി​ക അ​ക​ൽ​ച്ച​യു​ടെ നോ​വു​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ധ​ന പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ… ഇ​ത്യാ​ദി വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​ക​ണ്ഠ​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ, വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ ഓ​ടി​യ​ക​ലു​ക​യ​ല്ല, അ​വ​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും പ​ര​സ്പ​രം ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്ന​തു​മാ​യ വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ തേ​ടു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കി തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹം ഇ​തി​ന​കം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വാ​ർ​ധ​ക്യ​കാ​ല ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നു​ത​കൂ എ​ന്ന തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ന​ന്നാ​യി പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണം, പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ന​ല്ല​നി​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ച്ച​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യി​രു​ന്ന ചി​ന്ത​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കാ​നും ഇ​ന്ന​ത്തെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തേ​ടാ​നും ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യാ​കാ​നു​മു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യും പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പ്, പ​ഠി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും അ​നു​മ​തി ഉ​ദാ​ര​മാ​യി കി​ട്ടി​യെ​ന്ന് വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഉ​ത്ത​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​പി​ന്തു​ണ പ​തു​ക്കെ മ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങും. ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും വ​രു​മാ​ന​വും കു​ടും​ബം ആ​സ്വ​ദി​ക്കും. പ​ക്ഷേ, ആ ​വ​നി​ത​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റാ​പ്പു​ക​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​ൻ ആ​രും ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. സ​ത്യ​സ​ന്ധ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ എ​ന്ന​ത് അ​ത്യ​പൂ​ർ​വം.

    സ്ത്രീ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച ചി​ല മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​ക​ളും, മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളും ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ളെ​ല്ലാം ഒ​രേ അ​ച്ചി​ൽ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര​ല്ല. ‘‘അ​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്താ​ണോ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല​ത്, അ​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു’’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ല​ല്ല സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഓ​രോ വ​നി​ത​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​ണ്. ചി​ല​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു ചി​ല​ർ മി​ക​ച്ച ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യി മാ​റി​യാ​കും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ർ​ഥം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ചി​ല​ർ ന​ല്ലൊ​രു വീ​ട്ട​മ്മ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശോ​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു ചി​ല​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മി​ക​വി​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ, ക​ല​യി​ൽ, സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൗ​ത്യം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വ​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ ഹൃ​ദ​യ​താ​ളം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്, ആ ​ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മം. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി വാ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ്ത്രീ ​പി​ന്നീ​ട്, ദാ​മ്പ​ത്യ ജീ​വി​തം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത് വി​ട്ടു​നി​ന്നെ​ന്ന് വ​രാം. നേ​ര​ത്തേ ശ​ക്ത​മാ​യി ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ജീ​വി​തം അ​മ്മ​യാ​യി മ​ക്ക​ളെ പോ​റ്റാ​നും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്രാ​യം ചെ​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മൊ​ക്കെ വേ​ണ്ടി ജോ​ലി വേ​ണ്ടെ​ന്നും വെ​ച്ചേ​ക്കാം. അ​തേ​പോ​ലെ ത​ന്നെ, ഒ​രി​ക്ക​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​കു​ന്ന​തി​ന് നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത ഒ​രു സ്ത്രീ​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി മ​റ്റ് തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തേ​ക്കാം. ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തേ​യും നേ​ര​ത്തേ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച അ​തേ അ​ള​വി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​നും ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഒ​രു​കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യേ തീ​രൂ... പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​മ്മ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വ​ലി​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ചു​രു​ങ്ങി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​വ​ർ ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ടു​പ​ഴ​കി​യ​തി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു ലോ​ക​ത്താ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ട​ത്. അ​വ​രു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ല​ല്ല ന​മ്മു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം. അ​വ​രെ കേ​ട്ട്, ആ​കു​ല​ത​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​വ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​ട​ക്കാ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    (വട്ടേനാട് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ​സീനിയർ നോൺ വൊക്കേഷനൽ ടീച്ചറാണ് ലേഖിക)

