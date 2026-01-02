Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:30 AM IST

    മന്നത്ത്​ പത്മനാഭന്‍: അന്ധകാരത്തില്‍നിന്ന്​ നായർ സമുദായത്തെ കരകയറ്റിയ ആചാര്യന്‍

    മന്നത്ത്​ പത്മനാഭന്‍: അന്ധകാരത്തില്‍നിന്ന്​ നായർ സമുദായത്തെ കരകയറ്റിയ ആചാര്യന്‍
    മന്നത്ത്​ പത്മനാഭന്‍

    അ​ധഃ​പ​ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​പ്പു​കു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന നാ​യ​ര്‍ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കി സ​മു​ദാ​യ ന​ന്മ​ക്കാ​യി സ​മു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​വ​ഴി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ന്മ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ന​ത്ത്​ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് എ​ന്നും കൈ​മു​ത​ലാ​യു​ള്ള​ത്. നാ​യ​ര്‍ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത്, സ്വ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ന​ന്മ​ക്കാ​യി അ​വ​സാ​ന​ശ്വാ​സം വ​രെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്ത ക​ര്‍മ​യോ​ഗി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ത​ന്റെ ക​ര്‍മ​പ​ഥ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ന്‍ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ഭാ​ധ​ന​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​രു​ത്തി​യ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രെ​യും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​നാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ദു​ര്‍വ്യ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഉ​ച്ച​നീ​ച​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും എ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര്‍ത്താ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​തം സം​ഭ​വ​ബ​ഹു​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. 1878 ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​നാ​ണ് ജ​ന​നം. പെ​രു​ന്ന​യി​ല്‍ മ​ന്ന​ത്ത്​ വീ​ട്ടി​ല്‍ പാ​ര്‍വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും വാ​ക​ത്താ​നം നീ​ല​മ​ന ഇ​ല്ല​ത്ത് ഈ​ശ്വ​ര​ന്‍ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ​യും പു​ത്ര​നാ​യി ജ​നി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​താ​വി​ന്റെ വാ​ത്സ​ല്യം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ശ്ര​യം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ പ്രൈ​വ​റ്റാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന്​ ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍, സ​ന​ദെ​ടു​ത്ത് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ വ​ക്കീ​ലാ​യി പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​വൃ​ത്തി​യി​ലും പേ​രെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പെ​രു​ന്ന ക​ര​യോ​ഗ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം, ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി നാ​യ​ര്‍സ​മാ​ജ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം, നാ​യ​ര്‍ ഭൃ​ത്യ​ജ​ന​സം​ഘ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നാ​രം​ഭം... ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​ന്നി​നു​പി​റ​കെ മ​റ്റൊ​ന്നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദാ​യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മ​ണ്ഡ​ലം കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യി. 1914 ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 31ന് ​നാ​യ​ര്‍ സ​മു​ദാ​യ ഭൃ​ത്യ​ജ​ന​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് അ​ധി​കം ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് അ​തി​ന്റെ നാ​മ​ധേ​യം നാ​യ​ര്‍ സ​ര്‍വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്നാ​ക്കു​ക​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഊ​ര്‍ജി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ആ​ദ്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    1924​ലെ ​ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ വൈ​ക്കം സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വൈ​ക്ക​ത്തു​നി​ന്ന്​ കാ​ല്‍ന​ട​യാ​യി രാ​ജ​ധാ​നി​യി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട ‘സ​വ​ര്‍ണ​ജാ​ഥ’, ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഘ​ട​നാ​ചാ​തു​രി​യെ​യും നേ​തൃ​പാ​ട​വ​ത്തെ​യും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യ​ത്തെ​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 1914 ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 31 മു​ത​ല്‍ 1945 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17 വ​രെ 31 വ​ര്‍ഷം എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ്​ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. 1947ല്‍ ​സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ര്‍പെ​ടു​ത്തി സ്റ്റേ​റ്റ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​ഭ​ര​ണ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. മു​തു​കു​ള​ത്ത്​ ചേ​ര്‍ന്ന സ്റ്റേ​റ്റ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ചെ​യ്ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ജ​യി​ല്‍വാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ര​ണ്ട​ര​മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ജ​യി​ല്‍വി​മോ​ചി​ത​നാ​യി.

    പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​പ്ര​കാ​രം തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്​ വി​ജ​യി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​നാ​യി. 1949 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ത്തു​കൊ​ല്ലം സ​ജീ​വ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​തെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ലും ബ​ദ്ധ​ശ്ര​ദ്ധ​നാ​യി. തി​രു​ക്കൊ​ച്ചി സം​സ്ഥാ​ന​വും അ​ന​ന്ത​രം കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന​വും രൂ​പം​പ്രാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വീ​ണ്ടും ക്ഷ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്ത് അ​ത്ഭു​തം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച മ​ഹാ​നാ​യ സേ​നാ​നി എ​ന്ന​നി​ല​യി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം ലോ​ക​പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​യി.

    1970 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25ന് ​ഭൗ​തി​ക​മാ​യി ന​മ്മി​ല്‍നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​സാ​ന്നി​ധ്യം ജീ​വ​വാ​യു​വാ​യി ക​രു​തു​ന്ന സ​മു​ദാ​യ​വും നാ​യ​ര്‍ സ​ര്‍വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും അ​തി​നാ​യി ക്ഷേ​ത്ര​മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത്യ​വി​ശ്ര​മ​സ​ങ്കേ​തം സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഈ​ശ്വ​ര​തു​ല്യം ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ന് സ​ര്‍വ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഏ​തു നീ​ക്ക​ത്തി​നും ആ​രം​ഭം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ ​സ​ന്നി​ധി​യി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ്. സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ മു​ഖ്യ​മാ​യും നാ​യ​ര്‍ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ നാ​നാ​ജാ​തി മ​ത​സ്ഥ​രാ​യ ബ​ഹു​ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന വ​സ്തു​ത​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് 1966ല്‍ ​ഇ​ന്ത്യ ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ണ്‍ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ല്‍കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, 1989ല്‍ ​ത​പാ​ൽ വ​കു​പ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്മാ​ര​ക​മാ​യി സ്റ്റാ​മ്പ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും 2014ല്‍ ​കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​നം പൊ​തു​അ​വ​ധി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നെ​ഗോ​ഷ്യ​ബി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്ട്രു​മെ​ന്റ്‌​സ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​വ​ധി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മ​ഹാ​ക​ര്‍മ​പ്ര​ഭാ​വ​ത്താ​ല്‍ ശൂ​ന്യ​ത​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച അ​വ​താ​ര​പു​രു​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ല്‍ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന യോ​ഗീ​ശ്വ​ര​ന്‍. മ​ന്ന​ത്ത്​ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ക്കും കാ​ലാ​തീ​ത ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ്ര​സ​ക്തി​യും പ്ര​ശ​സ്തി​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ന​മു​ക്കു കാ​ണാം. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സ​ര്‍വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ട​വു​ക​ളാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ 149ാമ​ത് ജ​യ​ന്തി ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന്​ പ​തി​വു​പോ​ലെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ദൃ​ശ്യ​സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്നും ന​മ്മെ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ഭ​ക്ത്യാ​ദ​ര​പൂ​ര്‍വ​മു​ള്ള ആ​ശം​സ​ക​ള്‍.

