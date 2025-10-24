Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightസ്​​കൂ​ൾ...
    Articles
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 6:30 AM IST

    സ്​​കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ള​ക്കം കെ​ടു​ത്ത​രു​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​തി​സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നി​ല​ക്കു​ള്ള പ​ക്ഷ​പാ​തം ഇ​ല്ലാ​തെ പ​രി​പൂ​ർ​ണ നീ​തി പു​ല​ർ​ത്ത​ണം...
    സ്​​കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ള​ക്കം കെ​ടു​ത്ത​രു​ത്
    cancel

    സ്​​കൂ​ൾ മേ​ള​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​തോ​ടെ നാ​ടും ന​ഗ​ര​വു​മെ​ല്ലാം പു​തു​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ലോ​ത്സ​വം എ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യു​ള്ള സ്​​കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ന്വ​ൽ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ല​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലെ ബൈ​ലോ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​റ​ബി,സം​സ്​​കൃ​ത ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളാ​ണ്, അ​തു കു​ട്ടി​ക​ളെ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​ഭ​വം. ജ​ന​റ​ൽ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യി മൂ​ന്ന് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​റ​ബി, സം​സ്​​കൃ​തം ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് മൂ​ന്ന് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2023 മു​ത​ൽ ഈ ​രീ​തി​ക്ക് മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത് അ​റ​ബി, സം​സ്​​കൃ​തം ഭാ​ഷ​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഭാ​ഷ​ക​ളോ​ടും ഭാ​ഷാ ക​ല​ക​ളോ​ടു​മു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം​ത​ന്നെ. അ​റ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ കെ.​എ.​ടി.​എ​ഫ്, കെ.​എ.​എം.​എ സം​സ്​​കൃ​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കെ.​എ​സ്.​ടി.​എ​ഫ് ഉ​ർ​ദു അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കെ.​യു.​ടി.​എ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക ഐ​ക്യ​വേ​ദി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​വും ഇ​ട​പെ​ട​ലും​കൊ​ണ്ട് ആ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ട​ത് വീ​ണ്ടും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് തീ​ർ​ത്തും അ​ന​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യ​മാ​ണ്.


    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ത​ന്റെ കു​ട്ടി ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്ത​ണം എ​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കും എ​ല്ലാ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​വു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ട്ടി​ക്ക് ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും അ​ടു​ത്ത​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത​യും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് വ​രു​മ്പോ​ൾ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു എ​ല്ലാ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ല​ല്ലോ. ന​ല്ല ക​ഴി​വും പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ളു​ക​ൾ തി​രി​യു​ന്ന​തും അ​വ​രെ ഇ​ക​ഴ്ത്താ​നും ക​ഴി​വു​കെ​ട്ട​വ​രാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​വാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. അ​ത്ത​രം അ​നാ​രോ​ഗ്യ രീ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    അ​തി​സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നി​ല​ക്കു​ള്ള പ​ക്ഷ​പാ​തം ഇ​ല്ലാ​തെ പ​രി​പൂ​ർ​ണ നീ​തി പു​ല​ർ​ത്ത​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ക​ർ​ട്ട​ൻ താ​ഴ്ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ അ​ത്യ​ധ്വാ​ന​വും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ​ർ​ണ പ്ര​പ​ഞ്ചം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​നി​റ​വും തി​ള​ക്ക​വും കെ​ട്ടു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യൂം ജാ​ഗ്ര​ത അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school kalolsavam
    News Summary - malayalama article about school kalolsavam
    Similar News
    Next Story
    X