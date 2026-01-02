Begin typing your search above and press return to search.
    നവലിബറലുകൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ

    ഒ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക, മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നാ​മം തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യാ​ലോ ജ​വ​ഹ​ർ ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന്റേ​ത് നെ​ഹ്‌​റു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ മ്യൂ​സി​യം ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ലോ മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത​ല്ല അ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ർ​മി​തി​യി​ൽ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കും അ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ദീ​പ്ത​സ്മ​ര​ണ​ക​ളും...
    1944 ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് വോ​ൺ ഹ​യേ​ക്കി​ന്റെ ‘അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി’ എ​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​ണ് ന​വ ലി​ബ​റ​ൽ ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന് നാ​ന്ദി കു​റി​ച്ച​ത്. സോ​വി​യ​റ്റ് മോ​ഡ​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സാ​മ്പ​ത്തി​കാ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തെ​യും സ​മ്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന കെ​യ്‌​നീ​ഷ്യ​ൻ ചി​ന്ത​ക​ളെ​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച ഹ​യ​ക്കി​യ​ൻ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ അ​വ​യെ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ര​ഹി​ത​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ ക​മ്പോ​ളം, സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ന​വ​ലി​ബ​റ​ലി​സം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. ഹ​യ​ക്കി​ന്റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ത്ത്വി​ക​ത​ല​ത്തെ മി​ൽ​ട്ട​ൺ ഫ്രീ​ഡ്‌​മാ​ൻ, വോ​ൺ മൈ​സ​സ്, ജെ​യിം​സ് ബു​ക്കാ​ന​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളാ​യ​ത് റീ​ഗ​ന്റെ അ​മേ​രി​ക്ക​യും താ​ച്ച​റു​ടെ ബ്രി​ട്ട​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. 1990ക​ൾ ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ന​വ​ലി​ബ​റ​ൽ പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ചാ​നി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദ​ശ​ക​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​മാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 9 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​കാ​സ​മ​ത്വ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും തീ​വ്ര​മാ​യ​ത്. ഇ​തി​നെ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു പ​ദ്ധ​തി മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​പി.​എ ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച​ത്.

    പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു പ​ദ്ധ​തി ന​വ​ലി​ബ​റ​ൽ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ന​വി​ക മു​ഖം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. 2005ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​വീ​ന​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മൂ​ന്നാം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര പ​ദ്ധ​തി (1961 -66) രേ​ഖ​ത​ന്നെ 100 ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. 1972ലെ ​ക​ഠി​ന​മാ​യ വ​ര​ൾ​ച്ച​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ആ​ന്തു​ലെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​വേ​ത​ന നി​ര​ക്കി​ൽ, വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നൂ​റു തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു 2005 ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ൽ. തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​ത് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​തി​ന​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മം മൂ​ലം നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ത​ന്നെ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ചെ​ല​വു​ക​ളു​ടെ 25 ശ​ത​മാ​നം ഒ​ഴി​കെ, പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​ള്ള ചെ​ല​വ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    2006 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു നി​യ​മം ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 200 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മം, 2007 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന് 130 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28ന് ​ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 285 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​താ​യ​ത് 2007 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28 ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 615 ഗ്രാ​മീ​ണ ജി​ല്ല​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 2009 ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് -​ഇ​ത് ഗാ​ന്ധി​ജി ജ​നി​ച്ച​തി​ന്റെ നൂ​റ്റി നാ​ൽ​പ​താം വ​ർ​ഷ​വും കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു- കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​നോ​ടൊ​പ്പം മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രു​കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി, വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​താ​കാ​വാ​ഹ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം വ​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    2020 നും 2025 ​നു​മി​ട​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ദാ​രി​ദ്ര്യ ല​ഘൂ​ക​ര​ണം, സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ലെ കു​റ​വ്, ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, സു​സ്ഥി​ര ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു പ​ദ്ധ​തി വ​രു​ത്തി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൊ​ക്കെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ് ഇ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഗ്രാ​മീ​ണ ചോ​ദ​ന (rural demand) വ​ർ​ധ​ന. 2007 - 2009 ലെ ​ആ​ഗോ​ള മാ​ന്ദ്യ സ​മ​യ​ത്തും ചോ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു, 2016ലെ ​നോ​ട്ടു​നി​രോ​ധ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഗ്രാ​മീ​ണ ചോ​ദ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു വ​രു​മാ​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. 2025 -26 ൽ 12.16 ​കോ​ടി ആ​ൾ​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത് എ​ന്ന​ത് അ​തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി​യെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ ഒ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​വ​ലി​ബ​റ​ൽ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ന്ന ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ൽ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​ക സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ന​വ​ലി​ബ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​മു​ഖ വ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ ലോ​ക ബാ​ങ്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2009 ലെ ​വേ​ൾ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ ‘വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വി​ഘ്നം’ എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. 2016ൽ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടാ​യി പ​രി​ഹാ​സ​രൂ​പേ​ണ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്. ‘നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റു​പ​ത് കൊ​ല്ലം കൊ​ണ്ട് ദാ​രി​ദ്ര്യം മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ര​ക​മാ​യി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി തു​ട​രും; പാ​ട്ടും കൊ​ട്ടും പെ​രും​പ​റ​യു​മാ​യി ഞാ​ൻ അ​ത് തു​ട​രു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യും’. 2019 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നു താ​ൻ അ​നു​കൂ​ല​മ​ല്ല എ​ന്ന് സം​ശ​യ​ത്തി​നി​ട​യി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​വ​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം പ​രി​ണ​തി എ​ന്നോ​ണ​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​വ​ണ്ണം ച​ർ​ച്ച​ക്കു​പോ​ലും വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​തെ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ പ​തി​നെ​ട്ടാം തീ​യ​തി ലോ​ക്സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ നി​യ​മം. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​യ​മ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മം മൊ​ത്തം തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ദി​ന​ങ്ങ​ൾ നൂ​റി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റ്റി ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ചാ​ക്കി. ഏ​ട്ടി​ലെ പ​ശു പു​ല്ലു തി​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പോ​ലെ​യാ​ണീ വ​ർ​ധ​ന. ഒ​രു കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്‌​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി വി​വ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള വി​ഹി​തം അ​താ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​രി​ക്കും നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. ഇ​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രാ​യി​രി​ക്കും. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഇ​വി​ടെ ക്രൂ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളു​ന്ന​വ​ര​ല്ലാ​ത്ത ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​രി​ക്കും. മു​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൻ കീ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വും കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം കേ​ന്ദ്ര ബാ​ധ്യ​ത 60 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി കു​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു​റ​പ്പ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഗ്രാ​മീ​ണ -കാ​ർ​ഷി​ക കൂ​ലി​ക​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ വ​ർ​ധ​ന, സ്വ​ത​ന്ത്ര തൊ​ഴി​ൽ ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​നി​യൊ​രു കൂ​ലി​വ​ർ​ധ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് നി​ക്ഷി​പ്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര​ണം കൊ​ണ്ടാ​ണ്, പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ കൂ​ലി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും അ​ത് നി​ല​വി​ലെ കൂ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​വാ​കി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന 60 ദി​ന​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന കൂ​ലി വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് ത​ട​യി​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത് നാ​ഷ​ന​ൽ റൂ​റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ സ്റ്റാ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു നി​യ​മം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​വ​യാ​ക​ട്ടെ, ജ​ല സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം, പ്ര​ധാ​ന ഗ്രാ​മീ​ണ ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണം, തീ​വ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ന​മ്മ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​രി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ഭാ​ഗ​വും സ്ത്രീ​ക​ളും മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​രു​മാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്. ക​ഠി​ന​മാ​യ ജോ​ലി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ മാ​ത്രം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​യം ഒ​ഴി​വാ​കു​ക​യി​രി​ക്കും ചെ​യ്യു​ക.

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ ഞെ​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള പു​റ​പ്പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തും. അ​ങ്ങ​നെ ഞെ​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ വി​ജ​യ​ശ്രീ​ലാ​ളി​ത​രാ​കു​ന്ന​ത് ന​വ ലി​ബ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. അ​ർ​ഥ​ഗ​ർ​ഭ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ, പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു, പു​തി​യ പേ​രാ​ക​ട്ടെ, വി​ചി​ത്ര​വും: വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത ഗ്യാ​ര​ന്റി ഫോ​ർ റോ​സ്ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ (റൂ​റ​ൽ) - VB G RAM (g ) Act -2025. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക, മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നാ​മം തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യാ​ലോ ജ​വ​ഹ​ർ ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന്റേ​ത് നെ​ഹ്‌​റു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ മ്യൂ​സി​യം ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ലോ മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത​ല്ല അ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ർ​മി​തി​യി​ൽ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കും അ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ദീ​പ്ത​സ്മ​ര​ണ​ക​ളും.

