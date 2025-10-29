Begin typing your search above and press return to search.
    29 Oct 2025 6:30 AM IST
    29 Oct 2025 6:31 AM IST

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ: മ​റ​നീ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക്കെ​തി​രെ

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ: മ​റ​നീ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക്കെ​തി​രെ
    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ സെ​ഷ​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ 2025. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ലെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഏ​ഴു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​തി​ന് വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​രാ​നും തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ചേ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ. കൂ​ടാ​തെ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​മ്പോ​ൾ യോ​ഗം ചേ​രാ​മെ​ന്നു​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലാ​ണ് യോ​ഗം ചേ​രേ​ണ്ട​തെ​ന്ന നി​യ​മ​ത്തെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ചി​ല​ർ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ്വേ​ച്ഛാ​പൂ​ർ​വം മാ​ത്രം വി.​സി, സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തും കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടു​പോ​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നീ​ട്ടി​​​​വെ​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ൽ ഏ​റി​യ​പ​ങ്കും പ​ഠ​ന-​ഗ​വേ​ഷ​ണ-​പ​രീ​ക്ഷ സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​തി​നാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക- ഭ​ര​ണ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. സ​ങ്കു​ചി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്താ​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം വൈ​കി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​യ​ലു​ക​ളാ​ണ് കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ചേ​രാ​ൻ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ സ​മൂ​ഹം ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ളം രാ​ജ്യ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ലേ​ക്ക്

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 6000 കോ​ടി രൂ​പ വി​ന്യ​സി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ത്. 2021 മു​ത​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ 2718 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കി​വെ​ച്ച പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​തം. അ​തി​ൽ ര​ണ്ടാ​യി​രം കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. കി​ഫ്ബി മു​ഖാ​ന്ത​രം 1844 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലു​മാ​യി 532 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് റൂ​സ-​പി.​എം ഉ​ഷ പ​ദ്ധ​തി മു​ഖേ​ന ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. 158 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ 405 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പു​തി​യ 80 കോ​ള​ജു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.


    വി​വി​ധ റാ​ങ്കി​ങ് / ഗ്രേ​ഡി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും യു.​ജി.​സി,നാ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ കേ​ര​ളം കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​വും. എ​ൻ.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഇ​ടം നേ​ടി. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഒ​മ്പ​തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്നു. കു​സാ​റ്റ് (ആ​റ്), എം.​ജി (17), കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് (38) സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച 100 കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 18ഉം ​ആ​ദ്യ ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ൽ 42ഉം ​കോ​ള​ജു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ടം നേ​ടി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 173 കാ​മ്പ​സു​ക​ളാ​ണ് നാ​ക് അ​ക്രെ​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​രം എ ​ഗ്രേ​ഡും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് മൊ​ത്തം പ്ര​വേ​ശ​ന നി​ര​ക്കി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി 28.4 ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്കോ​ർ 41.3 ആ​ണ്. ഇ​ത് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ 24 ആ​ണ്. ലിം​ഗ​തു​ല്യ​താ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ സം​സ്ഥാ​നം.

    സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാജ​നാ​ധി​പ​ത്യം

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഒ​രു കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത അ​ധി​കാ​ര​ഘ​ട​ന​യെ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ ഭ​ര​ണ​ത്തെ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു: ‘സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ’ (Authorities of University), സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ (officers of University). ചാ​ൻ​സ​ല​റും പ്രോ ​ചാ​ൻ​സ​ല​റും ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും അ​ത​ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​കാ​രം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ബോ​ഡി​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ നി​ർ​വ​ഹ​ണാ​ധി​കാ​രം സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ൽ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക, ഓ​ഡി​ന​ൻ​സു​ക​ൾ, ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും എ​ന്നീ ചു​മ​ത​ല​ക​ളു​മു​ണ്ട്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഫ​ണ്ട് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കു​വേ​ണ്ടി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, സ്ഥ​ലം എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യോ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക​യോ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, ടീ​ച്ചി​ങ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ചു​മ​ത​ല​ക​ളു​മു​ണ്ട്. അ​ധ്യാ​പ​ക-​മി​നി​സ്റ്റീ​രി​യ​ൽ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തും നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും സേ​വ​ന-​വേ​ത​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റാ​ണ്. ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ, ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. എ​ൻ​ക്വ​യ​റി ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വു​മു​ണ്ട്. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി.​സി​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ഏ​ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ലും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ണം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. എ​യ്ഡ​ഡ് കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക-​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റാ​ണ്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ഘ​ട​ന​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​വും വി​ശാ​ല​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​വു​മു​ള്ള സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​നെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​നാ​വൃ​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​യ​മാ​നു​സ​ര​ണം നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രാ​നും ത​ന്നി​ഷ്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും ചി​ല വി.​സി​മാ​ർ ത​യാ​റാ​വു​മ്പോ​ൾ, നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന​ത് ക​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല; ഇ​ട​പെ​ടു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളെ കാ​വി​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദൗ​ത്യ​മാ​ണ്.

    shijukhanpathamkallu@gmail.com (ലേ​ഖ​ക​ൻ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് മെം​ബ​റാ​ണ്)

