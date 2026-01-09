Begin typing your search above and press return to search.
    വിജ്ഞാന സാഗരത്തിന് നടുവിലെ വിനയാന്വിതൻ

    രാ​ഷ്‍ട്ര​നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ പ​ല രീ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് വ​രാ​റു​ള്ള​ത്. അ​വ​രി​ലൊരാ​ളാ​ണ് മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്‌​ഗി​ൽ. കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ണ്ഡി​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ്ഞാ​ന സാ​ഗ​ര​ത്തി​ന് ന​ടു​വി​ലെ വി​ന​യാ​ന്വി​ത​നാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു....
    ഒ​രു പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ദ​ഗ്‌​ധ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​ക​ളി​ലും പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​സ്നേ​ഹി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്‍ഗി​ൽ. അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തോ​ളം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് സു​ഹൃ​ത്തും, മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശി​യു​മൊ​ക്കെ ആ​യി​രു​ന്നു. ആ​ധു​നി​ക ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​ജ്ഞാ​ന ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ന്നി​ട്ടു നി​ന്നു.

    70 ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലും 80 ക​ളു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ​ത്തി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സേ​വ് സൈ​ല​ന്‍റ് വാ​ലി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്‍ഗി​ൽ ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി. ബ​സ്ത​റി​ലെ വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം 80ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കും, സു​വോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം പു​തി​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കി. 2009 മു​ത​ൽ 2011 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ദ​ഗ്‌​ധ സ​മി​തി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ശൈ​ലി​യി​ലും വേ​റി​ട്ടു നി​ന്നു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദേ​ശീ​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട​ു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്‍ഗി​ലി​ന് ഗ​ണ്യ​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2009 മു​ത​ൽ 2011 വ​രെ കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ താ​ൻ മി​ക്ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്‍ഗി​ലി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി ഇ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പി​താ​വ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്‌​ധ​നും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​നു​മാ​യ ധ​ന​ഞ്ജ​യ് ഗാ​ഡ്‍ഗി​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ വി​ശ​ദ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡാ​ർ​വി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​ര​നാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ.​ഒ. വി​ൽ​സ​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഹാ​ർ​വ​ഡി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ബ​യോ​ള​ജി പ​ഠി​ച്ച​ത്. വി​ദേ​ശ പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ഗ​വേ​ഷ​ണ ശേ​ഷി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. രാ​ഷ്‍ട്ര​നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ പ​ല രീ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് വ​രാ​റു​ള്ള​ത്. അ​വ​രി​ലൊരാ​ളാ​ണ് മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്‌​ഗി​ൽ. കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ണ്ഡി​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ്ഞാ​ന സാ​ഗ​ര​ത്തി​ന് ന​ടു​വി​ലെ വി​ന​യാ​ന്വി​ത​നാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

