    പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവലാൾ;...
    Articles
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 6:30 AM IST

    പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവലാൾ; നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞു...

    പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവലാൾ; നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞു...
    പ​രി​സ്ഥി​യു​ടേ​യും ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടേ​യും കാ​വ​ലാ​ളെ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ശ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​ണ്​ മാ​ധ​വ്​ ഗാ​ഡ്​​ഗി​ൽ. കേ​ര​ളം ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​ത പേ​രു​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഗാ​ഡ്​​ഗി​ലി​ന്‍റേ​ത്. ന​മ്മെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ടു​ത്തോ​ളം ഏ​റെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്​ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ടം. എ​ന്നാ​ൽ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ക​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ല്ലെ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗാ​ഡ്​​ഗി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ എ​ന്തെ​ന്ന്​ മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​തെ, അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ക​സ​ന വി​രോ​ധി​യെ​ന്ന്​ ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ചു. പ്രാ​​യോ​ഗി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും ശാ​സ്ത്ര​ഞ്ജ​ന​​ല്ലെ​ന്നും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​യി.

    പ്ര​കൃ​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്‍റെ പ​രി​ണി​തി വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഗാ​ഡ്​​ഗി​ൽ പ​ക​ർ​ന്ന പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ നാം ​പ​ഠി​ച്ചി​ല്ല. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ചെ​വി​കൊ​ടു​ത്തി​ല്ല. പ്ര​കൃ​തി​ചൂ​ഷ​ണം പ​രി​ധി​വി​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ത്​ ​പ്ര​ള​യ​മാ​യും ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലാ​യു​മൊ​ക്കെ മ​നു​ഷ്യ​നെ ഭീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. 2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​വും വ​യ​നാ​ട്​ ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​വു​മൊ​ക്കെ ഗാ​ഡ്​​ഗി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​ക​ളും പു​ഴ​ക​ളും ആ​വ​സ​വ്യ​വ​സ്​​ഥ​ക​ളും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ വ​ലി​യ​​തോ​തി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും പ​ല​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ന​മ്മി​ലേ​ക്കെ​ത്തും. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഗാ​ഡ്​​ഗി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ ഓ​ർ​​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും ന​മു​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ വീ​ണ്ടും നി​ല​വി​ളി​ക​ൾ ഉ​യ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ക​സ​നം വേ​ണ്ടെ​ന്ന അ​ഭി​​പ്രാ​യ​മ​ല്ല അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ച്ച​ത്. വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ താ​ഴേ​ക്ക്​ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ക​രു​ത്​ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ട്. ത​​ദ്ദേ​ശ വാ​സി​ക​ളാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, കൃ​ഷി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം അ​ട​ങ്ങൂ​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്​ അ​വ​ര​വ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ട വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തും രൂ​പ​വ​ൽ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തും. അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ക​രു​ത്​ വി​ക​സ​നം എ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ ഗാ​ഡ്​​ഗി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശി​യ​രു​ടെ ജൈ​വി​ക​മാ​യ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മേ ഒ​രു സു​സ്​​ഥി​ര വി​ക​സ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ലെ കാ​ത​ൽ.

    പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ടം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ​സം​ര​ക്ഷ​ണം വേ​ണ്ട നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ന​മു​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ത​ടി​കം മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഒ​ടു​വി​ലെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ആ​ര​വ​ല്ലി​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം വേ​ള​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഗാ​ഡ്​​ഡി​ലി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഒ​ടു​വി​ൽ നാം ​തി​രി​ച്ച​റി​യും. വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍ പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കാ​നും പാ​ടി​ല്ല. ജ​ന​കീ​യ മു​​ന്നേ​റ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​കൃ​തി​ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളേ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം പ​ല മു​​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും തോ​റ്റു​പോ​യി എ​ന്ന​തും ശ​രി​യാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും ത​ല​തി​രി​ഞ്ഞ വി​ക​സ​ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളെ, പ്ര​കൃ​തി ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ എ​ല്ലാം ന​മ്മ​ൾ എ​തി​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​ണം. ഗാ​ഡ്​​ഗി​ലി​നെ​​​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ പാ​ത ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​​ത്തോ​ടെ.

    TAGS:madhav gadgil
    News Summary - malayalam article about Madhav Gadgil by Dr KG Thara
