Madhyamam
    Posted On
    9 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 6:31 AM IST

    മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്ഗി​ലി​നെ മ​റ​ന്നാ​ൽ...?

    ഒ​രു പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ അ​തും മ​ല​യാ​ളി അ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ൾ... അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കേ​ര​ളം ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ?
    മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്ഗി​ലി​നെ മ​റ​ന്നാ​ൽ...?
    1942ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ പു​ണെ​യി​ലാ​ണ് മാ​ധ​വ ധ​ന​ഞ്ജ​യ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ ജ​നി​ച്ച​ത്. ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും ന​യ​ത​ന്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ച്ഛ​ൻ. ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടും പ്ര​കൃ​തി​യോ​ടും താ​ദാ​ത്മ്യം പ്രാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത് അ​ച്ഛ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഒ​രു ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി കാ​ണാ​ൻ അ​ച്ഛ​ന്റെ കൂ​ടെ പോ​യ​പ്പോ​ൾ "ന​മു​ക്ക് വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണം, അ​തി​ന് വൈ​ദ്യു​തി​യും വേ​ണം. പ​ക്ഷേ, അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി വ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ നാ​ശം വ​ലു​താ​ണ്" എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു ആ ​പി​താ​വ്.

    1969ൽ ​യു.​എ​സി​ലെ ഹാ​ർ​വ​ഡ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്ത മാ​ധ​വ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗം ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സി​ലാ​ണ്. കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ലെ സ്റ്റാ​ൻ​ഫോ​ർ​ഡ് അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ വി​സി​റ്റി​ങ് പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ല​വ​ട്ടം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം. മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ര​സ​ത​ന്ത്ര വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​നും കേ​ര​ള ശാ​സ്ത്ര സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​ഷ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന സം​ഘാ​ട​ക​രി​ലൊ​രാ​ളു​മാ​യ പ്ര​ഫ. എം.​കെ. പ്ര​സാ​ദു​മാ​യി നീ​ണ്ട​കാ​ല​ത്തെ സൗ​ഹൃ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സാ​ദ് മാ​ഷി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ൻ മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്ഗി​ലി​നെ ആ​ദ്യം കാ​ണു​ന്ന​ത്. വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഗാ​ന്ധി​യ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഏ​തൊ​രാ​ളോ​ടും വി​ന​യ​ത്തോ​ടെ സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കേ​ൾ​ക്കാ​നും ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​​ൽ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് 2011ൽ ​പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട സം​ര​ക്ഷ​ണ​ വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നും വ​ള​രെ മു​മ്പ് ത​ന്നെ പ​രി​ഷ​ത്ത് വേ​ദി​ക​ളി​ലും ജ​ന​കീ​യാ​സൂ​ത്ര​ണ​ ഭാ​ഗ​മാ​യ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് കേ​ര​ളം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ആ ​സ​മി​തി​യി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ഠ​നം (വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടു​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ഠ​നം) ആ​ണെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലൊ​ക്കെ പ​ല​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത് കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, 1986 ലെ ​പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ദു​ർ​ബ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളെ പ​റ്റി​യു​ള്ള പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ച പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ല​നി​ര​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​മാ​ണി​ത്. ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ന്നെ പ​ല​വ​ട്ടം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ശാ​സി​ച്ച​തു​മൂ​ല​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യ​തും.

    പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ലോ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​സ​രി​ച്ച് മൂ​ന്ന് മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ക്കി തി​രി​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​ണ് ​സ​മി​തി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഭൂ​മി​യു​ടെ ഘ​ട​ന, ചരി​വു​ക​ൾ, ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യം, മ​ഴ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത, ന​ദി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​പ​ഥ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​നേ​കം ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ലാ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള മേ​ഖ​ലാ​വി​ഭ​ജ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ഇ​തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മാം​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ത​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഏ​റെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് 2011ൽ ​പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്കാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പി.​ടി. തോ​മ​സ് എം.​പി​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ചി​ല​ർ ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രെ​ല്ലാം ഇ​ത് ത​ള്ളണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ദു​ഷ്പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട നി​ര​ക​ളി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രെ​ല്ലാം കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ടും, ഒ​രു​വി​ധ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​ധ്യ​മാ​വി​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വ​ന​ങ്ങ​ളോ ആ​ന​ത്താ​ര​ക​ളോ ആ​യി മാ​റ്റും, മൃ​ഗ​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ വീ​ടു​ക​ളെ​ല്ലാം പ​ച്ച​നി​റം (അ​തി​ൽ സ്വ​ൽ​പം വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും ക​ല​ർ​ത്തി) അ​ടി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും, ക​ടു​വ​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​ക്കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി ക​ര​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​ക്കാ​ൻ പു​റ​ത്ത് വെ​ള്ളം വെ​ക്ക​ണം... ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു പ്ര​ചാ​ര​ണം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​മ​ത നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ, അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ക​ലാ​പ​ക​ലു​ഷി​ത​മാ​യി. ഗാ​ഡ്ഗി​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ വ​രെ പ​ല​രും ത​യാ​റാ​യി.

    ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​തി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ എ​ന്ന ശൂ​ന്യാ​കാ​ശ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു സം​ഘ​ത്തെ കേ​ന്ദ്രം നി​യോ​ഗി​ച്ചു. തീ​ർ​ത്തും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​വും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ ഒ​രു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി ന​ൽ​കി. അ​തോ​ടെ, എ​ല്ലാ​വ​രും ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ എ​ന്ന പേ​രു ത​ന്നെ മ​റ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 2018 മു​ത​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ള​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​രു​ൾ പൊ​ട്ട​ലും മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നു​മു​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​ല​രു​ടെ​യും ചി​ന്ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഗാ​ഡ്ഗി​ലി​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ടം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ക​വ​ച​മാ​ണ്, ജ​ല​ഗോ​പു​ര​മാ​ണ്, അ​തി​ന് നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ കേ​ര​ളം നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഗാ​ഡ്ഗി​ലി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ ചി​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ലോ​ക​ബാ​ങ്കും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യും ഏ​ഷ്യ​ൻ വി​ക​സ​ന ബാ​ങ്കും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പി.​ഡി.​എ​ൻ.​എ (ദു​ര​ന്താ​ന​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ വി​ശ​ക​ല​നം) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടിലെ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ര​സ​ക​ര​മാ​ണ്. ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​തി​ലി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ക​രം ദു​ര​ന്ത സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നു മാ​റ്റി​യാ​ൽ മ​തി ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മേ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ളൂ... പ​​ക്ഷേ, ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​കെ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭൂ​വി​നി​യോ​ഗം, വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണം, നി​ർ​മാ​ണം, ഖ​ന​നം, മാ​ലി​ന്യം, വ്യ​വ​സാ​യം, ഖ​ന​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കെ​ല്ലാം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നു പ​റ​യാ​തെ അ​തി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​കെ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല നേ​രി​ടു​ന്ന ഉ​രു​ൾ പൊ​ട്ട​ലും വ​ന്യ​മൃ​ഗാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം വ​ന​ന​ശീ​ക​ര​ണ​ ഫ​ല​മാ​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​നാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന അ​റി​വ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ കേ​ര​ളം ഒ​രു ച​തു​പ്പു​നി​ല​മോ മ​രു​ഭൂ​മി​യോ ആ​യി മാ​റും. തീ​വ്ര​വി​ക​സ​ന​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​മ​ക​ളാ​യ പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ഗാ​ഡ്ഗി​ലി​നെ മ​റ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​താം. കാ​ര​ണം അ​വ​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് അ​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

