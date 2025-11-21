Begin typing your search above and press return to search.
    പോസ്റ്റർ പാണിനി, ഫ്ലെക്സ് പിക്കാസോ

    ഈ ​​ത​​ദ്ദേ​​ശ​​സ്ഥാ​​പ​​ന ​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​തോ​​ടെ മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ന്‍റെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ലും ഒ​​രു തീ​​രു​​മാ​​ന​​മാ​​വു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് തോ​​ന്നു​​ന്ന​​ത്. ച​​ര​​മ​​മാ​​ണോ ച​​ര​​മശയ്യയാ​​ണോ എ​​ന്ന് ഫ​​ല​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം വ​​രു​​മ്പോ​​ഴേ അ​​റി​​യാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യൂ. വോ​​ട്ടു തേ​​ടി​​ക്കൊ​​ണ്ട് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ല​​ങ്ങോ​​ള​​മി​​ങ്ങോ​​ളം പ​​തി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള പോ​​സ്റ്റ​​റു​​ക​​ൾ, ഫ്ലെ​​ക്സ് ബോ​​ർ​​ഡു​​ക​​ൾ, ബാ​​ന​​റു​​ക​​ൾ, ചു​​മ​​രെ​​ഴു​​ത്തു​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലെ മ​​ല​​യാ​​ള​​മാ​​ണ് മ​​ര​​ണ​​ത്തെ​​പ്പ​​റ്റി ഓ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പോ​​സ്റ്റ​​ർ പി​​ക്കാ​​സോ​​മാ​​രു​​ടെ​​യും ഡി​​സൈ​​ൻ ദാ​​ലി​​മാ​​രു​​ടെ​​യും ഫോ​​ട്ടോ​​ഷോ​​പ് വാ​​ർ​​ഹോ​​ൾ​​മാ​​രു​​ടെ​​യും ചു​​മ​​രെ​​ഴു​​ത്തു ര​​വി​​വ​​ർ​​മ​​മാ​​രു​​ടെ​​യും ക​​ര​​വി​​രു​​തു​​ക​​ളാ​​ൽ ഭാ​​ഷ​​യി​​ലെ ലി​​പി, ചേ​​ർ​​ത്തെ​​ഴു​​ത്ത്, പി​​രി​​ച്ചെ​​ഴു​​ത്ത്, ശ​​രി, തെ​​റ്റ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പ​​ഴ​​ഞ്ച​​ൻ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളെ​​ല്ലാം റ​​ദ്ദാ​​ക്കി ന​​വ​​മ​​ല​​യാ​​ളം കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്നു ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ന​​വ​​കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന് ഇ​​നി അ​​ധി​​കം സ​​മ​​യ​​മെ​​ടു​​ക്കി​​ല്ല.

    ന​​വ​​കേ​​ര​​ള മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ന്‍റെ ചി​​ല ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു മാ​​തൃ​​ക​​ക​​ൾ മാ​​ത്ര​​മേ പ​​റ​​യു​​ന്നു​​ള്ളൂ. എ​​ല്ലാം പ​​റ​​യു​​ന്ന​​തും മാ​​തൃ​​കാ​​പ​​ര​​മ​​ല്ല​​ല്ലോ. എ​​ല്ലാം പ​​റ​​യ​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ ഈ ​​കോ​​ള​​ത്തി​​ന് കേ​​ര​​ള​​ത്തോ​​ളം നീ​​ളം വേ​​ണ്ടി​​വ​​രും.

    മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ൽ പ​​ണ്ടൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്ന, അ​​ഥ​​വാ, തീ​​ർ​​ത്തും നൂ​​ത​​ന​​മാ​​യ ചി​​ല അ​​ക്ഷ​​ര​​വി​​ന്യാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ പോ​​സ്റ്റ​​റി​​ലും ഫ്ലെ​​ക്സി​​ലു​​മെ​​ല്ലാം ന​​ട​​പ്പാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പ​​ണ്ടൊ​​ക്കെ ‘മ​​ണി​​ക​​ണ്ഠ​​നെ വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ക’, ‘ബ​​ഷീ​​റി​​നെ വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ക’, ‘ജോ​​സ​​ഫി​​നെ വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ക’,‘ര​​മ​​ണി​​ടീ​​ച്ച​​റെ വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ക’ എ​​ന്നൊ​​ക്കെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​തി​​വ്. വോ​​ട്ടു​​ള്ള​​വ​​രും ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​രും കാ​​ര്യം മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു. ഈ​​യി​​ടെ​​യാ​​യി മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​യു​​ടെ പേ​​ര് ശ​​രി​​ക്കു മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ശേ​​ഷി ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ന്നു തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞ പോ​​സ്റ്റ​​ർ ക​​ലാ​​കാ​​ര​​ന്മാ​​രും ചു​​മ​​രെ​​ഴു​​ത്ത​​ച്ഛ​​ൻ​​മാ​​രും ചി​​ല പ​​രി​​ഷ്കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ വ​​രു​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ‘മ​​ണി​​ക​​ണ്ഠ’ എ​​ന്ന് വ​​ലു​​താ​​യും ‘നെ’ ​​എ​​ന്ന് തീ​​രെ​​ച്ചെ​​റു​​താ​​യും ആ​​ണ് പു​​തി​​യ എ​​ഴു​​ത്ത്. ബ​​ഷീ​​റി, സ​​മ്പ​​ത്തി, ജോ​​സ​​ഫി, അ​​നി​​ൽ കു​​മാ​​റി, ഷൈ​​നി ടീ​​ച്ച​​റി, ര​​മ ടീ​​ച്ച എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ വ​​ലു​​താ​​യെ​​ഴു​​തി ചെ​​റി​​യൊ​​രു ‘നെ’ ​​അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ‘റെ’ ​​അ​​തു​​മ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ‘യെ’ ​​കൂ​​ടെ പി​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഒ​​രു ലി​​പി പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണം. ‘നെ’ ​​പോ​​ലെ ‘വി​​നെ’ വ​​രു​​ന്ന ആ​​ദേ​​ശ​​സ​​ന്ധി പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​വും ന​​ട​​പ്പാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. സു​​രേ​​ഷ് ബാ​​ബു വ​​ലു​​താ​​യും ‘വി​​നെ’ ചെ​​റു​​താ​​യും.




    തീ​​ർ​​ന്നി​​ല്ല, വേ​​റെ​​യു​​മു​​ണ്ട് ന​​വ​​മ​​ല​​യാ​​ള പ​​രി​​ഷ്കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ. ‘രാ​​ജ​​ശേ​​ഖ​​ര​​നെ വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ക’ എ​​ന്നെ​​ഴു​​തു​​ന്ന​​ത് തെ​​റ്റാ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ‘രാ​​ജ​​ശേ​​ഖ​​ര​​ൻ നെ’ ​​വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ക എ​​ന്നാ​​ണ് പോ​​സ്റ്റ​​ർ പാ​​ണി​​നി​​മാ​​രു​​ടെ ശ​​രി​​പ്ര​​യോ​​ഗം. ഇ​​ങ്ങ​​ന​​ത്തെ അ​​നേ​​കം പോ​​സ്റ്റ​​റു​​ക​​ൾ ന​​മ്മ​​ൾ ക​​ണ്ടു​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ‘ജ​​യ​​ശ്രീ ഉ​​ള്ളാ​​ടി​​ൽ നെ’, ‘​​മ​​ണി​​ലാ​​ൽ നെ’, ‘​​ഉ​​ഷാ​​പു​​ഷ്പ​​ൻ നെ’ ​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്ക​​ൽ ആ​​ഹ്വാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ധാ​​രാ​​ള​​മാ​​യു​​ണ്ട്. എ​​ഡി​​സ​​ൺ നെ, ​​രാ​​മ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ, റ​​ഹ്മാ​​ൻ നെ ​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പു​​തി​​യ ചി​​ല്ലു​​ക​​ളും രൂ​​പ​​പ്പെ​​ട്ടു​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ഇ​​ര​​ട്ടി​​പ്പും നീ​​ട്ടി​​യെ​​ഴു​​ത്തും പ​​ണ്ടേ പോ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ഇ​​പ്പോ​​ൾ പ​​രാ​​തി​​യി​​ല്ല. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തെ ക​​ഴ​​ക്കൂ​​ട്ടം മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ൽ ‘ശോ​​ഭ സു​​രേ​​ന്ദ്ര​​ന്’ വോ​​ട്ടു ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന് മ​​തി​​ലി​​ലും ഫ്ലെ​​ക്സി​​ലും നോ​​ട്ടീ​​സി​​ലു​​മെ​​ല്ലാം അ​​ഭ്യ​​ർ​​ഥ​​ന​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്താ​​യാ​​ലും എ​​തി​​ർ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി ക​​ട​​കം​​പ​​ള്ളി സു​​രേ​​ന്ദ്ര​​ൻ വ​​ൻ ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ൽ ജ​​യി​​ച്ചു. സു​​രേ​​ന്ദ്ര​​ന് ശോ​​ഭ വോ​​ട്ടു ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ല്ലോ ചു​​മ​​രി​​ലും ബോ​​ർ​​ഡി​​ലു​​മൊ​​ക്കെ എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. ‘ശോ​​ഭാദസു​​രേ​​ന്ദ്ര​​ൻ’ എ​​ന്ന് നീ​​ട്ടി​​യെ​​ഴു​​തു​​ന്ന​​ത് തെ​​റ്റാ​​ണെ​​ന്നു തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച പോ​​സ്റ്റ​​ർ പാ​​ണി​​നി​​മാ​​രാ​​ണ് ആ ​​വി​​ചി​​ത്ര​​മാ​​യ അ​​ഭ്യ​​ർ​​ഥ​​ന ന​​ട​​ത്തി​​ക്ക​​ള​​ഞ്ഞ​​ത്. ‘മ​​ന്ത്രി വീ​​ണ ജോ​​ർ​​ജ്’ എ​​ന്നൊ​​ക്കെ ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​ൻ ന്യൂ​​സ് ചാ​​ന​​ലു​​ക​​ളി​​ലെ സ്ക്രോ​​ൾ മ​​ല​​യാ​​ള​​പാ​​ഠാ​​വ​​ലി​​യി​​ൽ ക​​ണ്ടു​​ക​​ണ്ടു ശീ​​ല​​മാ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ഇ​​തൊ​​ക്കെ​​യാ​​ണ് ശ​​രി​​യെ​​ന്ന് മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.




    വ​​ത്സ​​ലാ​​മേ​​നോ​​ൻ, ലീ​​ലാ​​ര​​വീ​​ന്ദ്ര​​ൻ, പ്ര​​ഭാ​​വ​​തീ​​കു​​മാ​​ർ എ​​ന്നൊ​​ക്കെ നീ​​ട്ടി​​യെ​​ഴു​​തു​​ന്ന​​താ​​ണ് ശ​​രി​​യെ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ ഇ​​നി ത​​ല്ലു കി​​ട്ടി​​യേ​​ക്കും. സ്വ​​ന്തം പേ​​ര് വ​​ഷ​​ളാ​​ക്ക​​ല്ലേ​​യെ​​ന്നു പ​​റ​​യാ​​നും പേ​​ടി​​ക്ക​​ണം. പേ​​രി​​ൽ ‘യെ’ ​​ചേ​​ർ​​ത്ത് വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ക എ​​ന്നെ​​ഴു​​താ​​തെ ‘ര​​മാ​​ദേ​​വി കെ.​​പി. വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ക’ എ​​ന്നെ​​ഴു​​തി​​യ പോ​​സ്റ്റ​​റു​​ക​​ളു​​മു​​ണ്ട്. ര​​മാ​​ദേ​​വി കെ.​​പി. മ​​റ്റാ​​രെ​​യോ വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് അ​​തി​​ന്‍റെ അ​​ർ​​ഥ​​മെ​​ന്ന് ആ​​രു പ​​റ​​ഞ്ഞു​​കൊ​​ടു​​ക്കും. ഇ​​നി​​ഷ്യ​​ൽ എ​​ന്ന ഉ​​ത്പം എ​​സ്.​​എ​​സ്.​​എ​​ൽ.​​സി. ബു​​ക്കി​​ലും ആ​​ധാ​​ർ കാ​​ർ​​ഡി​​ലു​​മെ​​ന്ന പോ​​ലെ പേ​​രി​​ന്‍റെ ഒ​​ടു​​വി​​ൽ​​ത്ത​​ന്നെ എ​​ഴു​​തി​​യേ പ​​റ്റൂ എ​​ന്ന് സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ വി​​ചാ​​രി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​കാ​​ല​​ത്ത് നാ​​ട്ടി​​ലാ​​കെ ബി​​ന്ദു സി. ​​മാ​​രും ര​​വി പി.​​കെ. മാ​​രും ആ​​ണ്. തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ചി​​ഹ്ന​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​നി​​ഷ്യ​​ൽ ര​​ണ്ടാ​​മ​​തു വ​​ന്നാ​​ലേ ആ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ​​മാ​​ധാ​​ന​​മു​​ള്ളൂ. എ​​ന്നാ​​ൽ, വി.​​ഡി. സ​​തീ​​ശ​​നെ ആ​​രും സ​​തീ​​ശ​​ൻ വി.​​ഡി. യും ​​വി. ശി​​വ​​ൻ​​കു​​ട്ടി​​യെ ആ​​രും ശി​​വ​​ൻ​​കു​​ട്ടി വി. ​​യു​​മാ​​ക്കി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു പോ​​സ്റ്റ​​റി​​ൽ വ​​യ്ക്കാ​​റി​​ല്ല എ​​ന്ന കാ​​ര്യം ആ​​ളു​​ക​​ൾ സൗ​​ക​​ര്യ​​പൂ​​ർ​​വം മ​​റ​​ന്നു​​ക​​ള​​യും.

    മ​​ല​​യാ​​ള​​ഭാ​​ഷ​​യെ ര​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ൻ​​വേ​​ണ്ടി ന​​വം​​ബ​​ർ ഒ​​ന്നു തൊ​​ട്ട് ഒ​​രാ​​ഴ്ച വ​​രെ എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ഷ​​വും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഓ​​ഫി​​സു​​ക​​ളി​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​ഭാ​​ഷാ വാ​​രാ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഭ​​യ​​ങ്ക​​ര​​മാ​​യ പ്ര​​സം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ (ഇ​​യാ​​ൾ ഇ​​ങ്ങൊ​​ന്നു തീ​​ർ​​ന്നി​​ട്ടു പോ​​യെ​​ങ്കി​​ൽ ഓ​​ഫി​​സി​​ലെ ജ​​ന​​സേ​​വ​​നം ചെ​​യ്യാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന മു​​ഖ​​ഭാ​​വ​​ത്തോ​​ടെ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ കേ​​ട്ടും കേ​​ൾ​​ക്കാ​​തെ​​യും ഇ​​രി​​ക്കു​​ന്നു), മ​​ല​​യാ​​ള ഭാ​​ഷ​​യെ ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ക്കാ​​ർ ഒ​​രാ​​ചാ​​രം​​പോ​​ലെ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ക്കൊ​​ന്നും മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തെ ഇ​​തു​​വ​​രെ​​യും ഒ​​ന്നും ചെ​​യ്യാ​​ൻ പ​​റ്റി​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. പ​​ക്ഷെ, ത​​ദ്ദേ​​ശ​​ഭ​​ര​​ണ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ക​​ലാ​​കാ​​ര​​ന്മാ​​ർ ചി​​ല​​തൊ​​ക്കെ ചെ​​യ്തെ​​ന്നു വ​​രും.

    pkrajasekharan@gmail.com

