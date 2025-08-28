Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Aug 2025 6:00 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 6:01 AM IST

    ‘‘നി​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടെ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രെ കൊ​ന്നു​ത​ള്ളി​യ​ത്’’

    ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ സ്ട്രി​ങ്ങ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. പ്രെ​യ​റി പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഞാ​ൻ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടൈം​സും അ​ൽ ജ​സീ​റ​യു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​സ്സ​യി​ൽ 245 മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, അ​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം എ​നി​ക്ക് തു​ട​രാ​നാ​വാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തി. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ എ​ന്റെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ത്ര​യെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്.

    2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10ന് ​ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ന​സ് അ​ൽ ശ​രീ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ൽ ജ​സീ​റ മാ​ധ്യ​മ സം​ഘ​ത്തെ ഒ​ന്നാ​കെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി​ക്കി​ര​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​ന​സ്, ഹ​മാ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണെ​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വ്യാ​ജ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ് റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്- റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സി​നെ​പ്പോ​ലെ അ​നേ​കം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​വു​രു ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​ക്കി​മാ​റ്റു​ന്ന ക​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ്ര​ചാ​ര​ണ​വേ​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സി​ന് അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പോ​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ന​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 20 പേ​രി​ൽ റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് കാ​മ​റാ​മാ​ൻ ഹു​സാം അ​ൽ മ​സ്രി​യ​ട​ക്കം അ​ഞ്ചു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തൊ​രു “ഡ​ബി​ൾ ടാ​പ്പ്” ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു: സ്കൂ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​യും പോ​ലു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന ഒ​രു ഇ​ട​ത്തെ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ച് ബോം​ബി​ട്ട്; മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​വും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും എ​ത്തു​ന്ന​ത് കാ​ത്തി​രു​ന്ന് വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന രീ​തി.

    ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ൽ പാ​ശ്ചാ​ത്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. ഡ്രോ​പ്പ് സൈ​റ്റ് ന്യൂ​സി​ലെ ജെ​റ​മി സ്കാ​ഹി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ, ‘‘യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ളെ വെ​ള്ള​പൂ​ശി​യും ഇ​ര​ക​ളെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ഹീ​ന​രാ​ക്കി​യും, സ്വ​ന്തം സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സ​ത്യ​ത്തി​ലും ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ലു​മൂ​ന്നി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​നോ​ടു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ കൈ​വെ​ടി​ഞ്ഞും ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടൈം​സ് മു​ത​ൽ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ പോ​സ്റ്റ് വ​രെ, എ.​പി മു​ത​ൽ റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് വ​രെ എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു ക​ൺ​വെ​യ​ർ ബെ​ൽ​റ്റ് പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു’’.

    വി​ശ്വാ​സ്യ​യോ​ഗ്യ​മോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പോ​ലും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വം​ശ​ഹ​ത്യാ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ പാ​ശ്ചാ​ത്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഭൂ​മി​യു​ടെ ഗ​സ്സ എ​ന്ന ചെ​റു​ചീ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്രം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ, കൊ​റി​യ, വി​യ​റ്റ്നാം, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, യൂ​ഗോ​സ്ലാ​വി​യ, യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്നാ​ലു​ള്ള​തി​​ലേ​റെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​റു​കൊ​ല സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി. ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ ഒ​ന്നാ​കെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ഴ്ത്തു​ക​യും, കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, ആ​ളു​ക​ളെ ജീ​വ​നോ​ടെ ചു​ട്ടെ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​തി​ലു​മ​പ്പു​റം.




    അ​ന​സ് അ​ൽ ശ​രീ​ഫി​നെ ‘ഹ​മാ​സ്’ എ​ന്നും ‘ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ജി​ഹാ​ദ്’ സൈ​നി​ക​ൻ എ​ന്നും മു​ദ്ര​കു​ത്തി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ‘ഹി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ്’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ന​സ് ന​ട​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സി​ന് പു​ലി​റ്റ്സ​ർ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന വ​സ്തു​ത​യോ​ർ​ത്തു​പോ​ലും, അ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ല. കൊ​ടു​മ്പി​രി​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക്ഷാ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നു​ശേ​ഷം, ത​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ ഒ​രു ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക വ​ക്താ​വ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടും, അ​ന​സി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ല. കു​റ​ച്ച് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വേ​ട്ട​യാ​ടി കൊ​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴും, അ​വ​ർ ആ ​മ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സി​ന് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ ഞാ​ൻ വി​ല മ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ, ഈ ​പ്ര​സ് പാ​സ് അ​ണി​യു​ന്ന​ത് എ​നി​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ല​ജ്ജ​യും ദുഃ​ഖ​വു​മ​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല. ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ​വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ൽ​കൃ​ഷ്ട​രും നി​ർ​ഭ​യ​രു​മാ​യ ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ധീ​ര​ത​യെ​യും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും എ​ന്നു​മു​ത​ൽ വി​ല​മ​തി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ- എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും ഇ​നി​മേ​ൽ എ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നാ​വു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം അ​തി​നെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​വും ഞാ​ന​ർ​പ്പി​ക്കു​ക.

