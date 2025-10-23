Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 6:00 AM IST

    ഏ​കാ​ന്ത​ത: ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ

    Loneliness, Mental Health
    നൂ​റ്റ​മ്പ​ത് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്ത്, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​ഴി​യു​ന്ന വീ​ട്ടി​ലും, തി​ര​ക്കും പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക​ളും വി​രി​യു​ന്ന കാ​മ്പ​സി​ലും, സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ ‘ഏ​കാ​ന്ത​ത’ എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​വാ​നാ​ണ് എ​ന്ന് തോ​ന്നി​യേ​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, തി​ര​ക്കേ​റി​യ തെ​രു​വു​ക​ളു​ടെ​യും മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ഫോ​ണു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന​ന്ത​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു അ​ദൃ​ശ്യ മ​ഹാ​മാ​രി​യാ​യി ഇ​ത് പ​ട​രു​ക​യാ​ണ്. നാം ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ അ​തി​ഗു​രു​ത​ര മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്.

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ അ​ഭാ​വ​മ​ല്ല, അ​വ​ക്ക് ആ​ഴ​വും കെ​ട്ടു​റ​പ്പു​മി​ല്ലാ​താ​വു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഏ​കാ​ന്ത​ത രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര ഗ്രാ​മ ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​പ്പോ​ൾ സ​ദാ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മാ​ന​സി​ക​മാ​യി അ​ക​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച് (ICMR) 2023ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന പ്ര​കാ​രം ന​ഗ​ര ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്കു​വീ​തം ഏ​കാ​ന്ത​ത​യു​ടെ​യോ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ക​ല​ത്തി​ന്റെ​യോ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ല​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. കൂ​ട്ടു​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ണു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം, തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റം, പ​ഠ​ന-​തൊ​ഴി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ, തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ക്കി.


    യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കാ​ന്ത​ത തി​ര​ക്കി​ട്ട ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന സ്ക്രീ​നു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​യി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്നു-​മ​ക്ക​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ജോ​ലി​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ താ​മ​സ​ത്തി​നു​മാ​യി വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​വു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​രെ അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മെ​ന്ന് നാം ​വി​ശ്വ​സി​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ, പ​ര​സ്പ​ര ദൂ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നു​ള്ള​ത് വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മാ​ണ്. നാം ​നി​ത്യ​വും ഒ​രു​പാ​ടാ​ളു​ക​ളോ​ട് ചാ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടാ​വാം, പ​ക്ഷേ മ​ന​സ്സു​തു​റ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ഒ​രാ​ൾ പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    ഏ​കാ​ന്ത​ത ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഏ​കാ​ന്ത​ത ദി​വ​സേ​ന 15 സി​ഗ​ര​റ്റ് വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ ദോ​ഷ​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​രി​മി​ത​മാ​ണ്. മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്ന​ത് മോ​ശ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലു​മാ​ണ്. പുറ​മെ യാ​തൊ​രു കു​ഴ​പ്പ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ല ആ​ളു​ക​ളും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത, ഉ​ൾ​വ​ലി​യു​ന്ന, ഉ​ൽ​ക​ണ്ഠ​യി​ലു​ഴ​ലു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​വു​ന്നു; ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​ത്- ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​ക​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​മോ​ജി​ക​ളാ​ൽ പ​ക​രം​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ടം.


    കോ​വി​ഡ്-19 പ​ക​ർ​ച്ച ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​ക്കി. ലോ​ക്ക്ഡൗ​ണു​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കു​ക​യും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കു​രു​ക്കി​യി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​വും, പ​ല​ർ​ക്കും പ​ഴ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​നോ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നോ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ന്യൂ​നോ​ർ​മ​ൽ ആ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഏ​കാ​ന്ത​ത​യെ ഇ​ന്ത്യ പു​ക​വ​ലി പോ​ലെ ഒ​രു പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്കൂ​ളു​ക​ളും കോ​ള​ജു​ക​ളും തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളും ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണം. സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ, സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണം.


    അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പ​റ​യ​ട്ടെ, ഈ ​ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ലോ മ​രു​ന്നു​ക​ളി​ലോ മാ​ത്രം ഒ​തു​ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല, സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ചി​കി​ത്സ. ചെ​റി​യ ദ​യാ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ (ജ​ഡ്ജ് ചെ​യ്യാ​തെ) കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നതോ​ന്നലുള്ള ഒ​രാ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സു​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ഓ​രോ സ​ന്ദേ​ശ​വും, അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഓ​രോ ക​ര​ച്ചി​ലും ഈ ​മ​ഹാ​മാ​രി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​രു​ന്നി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ല ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്; ഒ​രു സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ, ഒ​രു പു​ഞ്ചി​രി​യി​ലൂ​ടെ​യോ, ഒ​രാ​ളെ കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ്മ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്നോ ആ​ണ​ത് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    (കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

