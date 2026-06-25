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    Articles
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 8:16 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 8:16 AM IST

    ല​ഹ​രി​യി​ൽ ത​ക​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ

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    ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നൂ​റി​ര​ട്ടി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്ത​റി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ആ ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും
    ല​ഹ​രി​യി​ൽ ത​ക​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ
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    ഒ​രു മ​ഴ​ക്കാ​ല സാ​യാ​ഹ്നം- തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഒ​രാ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു​നേ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. കോ​ഴി​ക്കൂ​ട് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ഫോ​ർ​മാ​ലി​ൻ മ​ദ്യ​മെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ച് കു​ടി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മ​ക​ന്റെ മ​ടി​യി​ൽ കി​ട​ന്ന് മ​രി​ച്ച ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ മു​ഖം ഇ​ന്നും മ​റ​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത്, ല​ഹ​രി​ക്ക് അ​ടി​മ​യാ​യ മ​ക​ൻ നോ​മ്പു​കാ​ല​ത്ത് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ വൈ​കി​യെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ സ്വ​ന്തം മാ​താ​വി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​വും ഓ​ർ​മ​യി​ലെ​ത്തു​ന്നു. ല​ഹ​രി മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ വി​വേ​ക​ത്തെ​യും ക​രു​ണ​യെ​യും എ​ങ്ങ​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ ദാ​രു​ണ​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ൽ 32 വ​ർ​ഷം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്‌​ഠി​ക്കു​ക​യും ജി​ല്ലാ ആ​ന്റി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്‌​സ് (DANSAF) അം​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത‌ ഒ​രാ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ല​ഹ​രി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നേ​കം മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം, കൊ​ല​പാ​ത​കം, ബ​ലാ​ത്സം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും മ​ദ്യ​മോ പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ക​ഞ്ചാ​വ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ബ്രൗ​ൺ ഷു​ഗ​ർ, കൊ​ക്കെ​യ്ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ര​ക ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ത്തി. ഇ​ന്ന് എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി,എം.​ഡി.​എം.​എ,ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്, ഐ​സ്, സ്‌​പീ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തു​ത​ല​മു​റ ല​ഹ​രി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പോ​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ജി​ല്ലാ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ഒ​രു മാ​താ​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ബാ​ഗ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ൽ, ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ, ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കൂ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ തെ​റ്റാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​വും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കു​ട്ടി​യെ ല​ഹ​രി​യു​ടെ കെ​ണി​യി​ൽ കു​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ന് ല​ഹ​രി​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം ത​ന്നെ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ​പ് ര​ഹ​സ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്ന ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ര​ഹ​സ്യ കോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നൂ​റി​ര​ട്ടി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്ത​റി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ആ ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ൻ’ പോ​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കി​ല്ല; സ​മൂ​ഹം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ഈ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    എം.​ഡി.​എം.​എ​പോ​ലു​ള്ള സി​ന്ത​റ്റി​ക് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ആ​ദ്യം ഉ​ൽ​സാ​ഹ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​അ​വ​സ്ഥ ന​ൽ​കു​മെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് ശ​രീ​ര​ത്തെ​യും മ​ന​സ്സി​നെ​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ക്കും. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം, മ​സ്‌​തി​ഷ്‌​കാ​ഘാ​തം, മാ​ന​സി​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ പ്ര​വ​ണ​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​രെ ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.​എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി പോ​ലു​ള്ള ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​വും ഭ്ര​മ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള തി​രി​ച്ച​റി​വ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും. ഉ​യ​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ചാ​ടു​ക, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    • ല​ഹ​രി​ക്ക് അ​ടി​മ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ചി​ല പൊ​തു​വാ​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​കാ​റു​ണ്ട്:
    • കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക, അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ പു​തി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക.
    • അ​മി​ത​മാ​യി പ​ണം ചി​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക, പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ താ​ല്പ​ര്യം കു​റ​യു​ക.
    • പെ​ട്ടെ​ന്ന് ദേ​ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ക, അ​കാ​ര​ണ​മാ​യ രാ​ത്രി​കാ​ല സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ക​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. അ​വ​രോ​ട് സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി തു​റ​ന്ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്ത​ണം. അ​വ​രു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ആ​രൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണം. കാ​യി​ക, ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ണം. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും സ്നേ​ഹ​വും വി​ശ്വാ​സ​വും നി​റ​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ സൂ​ക്ഷ്‌​മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും പൊ​ലീ​സ്, എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യും നി​ര​ന്ത​ര സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്ത​ണം.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഇ​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ട്. ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ്പ​ന​യും വി​ത​ര​ണ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ലു​ട​ൻ നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്ക​രു​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ, വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ, മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​ക​ണം. പൊ​ലീ​സ്, എ​ക്സൈ​സ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​മ്മു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ അ​റി​വും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    1985-ലെ ​എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് നി​യ​മം ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും ഇ​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​ക്കൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജാ​ഗ്ര​ത​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​മ​ഹാ​വി​പ​ത്തി​നെ ന​മു​ക്ക് നേ​രി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    (​കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ലേ​ഖ​ക​ൻ ‘എ​ന്റെ കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ യാ​ത്ര​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വാ​ണ്)

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    TAGS:Governmentpublic lifeDrugcase
    News Summary - Lives Being Destroyed by Drug Abuse
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