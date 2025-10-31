Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    31 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    31 Oct 2025 6:31 AM IST

    പ​ഠി​ക്കു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രി​ക്കു​ക?

    പ​ഠി​ക്കു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രി​ക്കു​ക?
    വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ലെ ഭീ​മ​മാ​യ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ, പ​ഠ​നം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പു​തു​പ്പാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി വി.​എ​സ്. അ​ർ​ജു​ൻ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ടി.​സി വാ​ങ്ങി മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. വി​ഷ​മ​ക​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ ​വാ​ർ​ത്ത കേ​ട്ട​മാ​ത്ര​യി​ൽ ഞാ​ൻ ദൈ​വ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ര​ണം, ന​മു​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ര​ക്തം പു​ര​ണ്ട ര​ണ്ട് ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ണ്ട്: ര​ജ​നി എ​സ്. ആ​ന​ന്ദി​ന്റെ​യും അ​തു​ല്യ​യു​ടെ​യും. ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാ​നും പ​ഠ​നം തു​ട​രാ​നും ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ട ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ. മ​ര​ണ​വ​ഴി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ധീ​ര​ത കാ​ണി​ച്ച അ​ർ​ജു​ൻ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും തോ​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ.

    മ​റ​ക്ക​രു​ത്, ര​ജ​നി​യെ​യും അ​തു​ല്യ​യെ​യും

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട്, പ​ല​വി​ധ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യും ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് അ​ടൂ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​താ​ണ് ര​ജ​നി എ​സ്. ആ​ന​ന്ദ്. ദ​ലി​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ല​പ്പു​റ​മാ​യി​രു​ന്നു ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഫീ​സും മ​റ്റ് ചെ​ല​വു​ക​ളും. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡ് അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പ​ക്കാ​യി ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തും നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഫീ​സ് കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ര​ജ​നി​ക്ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (ടി.​സി) നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സൗ​ജ​ന്യ പ​ഠ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത മ​റ്റൊ​രു കോ​ള​ജി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന വ​ഴി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ടി.​സി. എ​ല്ലാ വാ​തി​ലു​ക​ളും അ​ട​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി. ര​ജ​നി​യു​ടെ മ​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പാ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    അ​തു​ല്യ, ര​ജ​നി എ​സ്. ആ​ന​ന്ദ്

    പ​ക്ഷേ, ആ ​മ​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തെ ഒ​ന്നും പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്ന കോ​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​തു​ല്യ 2023ൽ ​ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം. അ​തു​ല്യ​ക്ക് പ​ഠ​നം തു​ട​രാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വാ​യ്പ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​ന് കാ​ര​ണം സി​ബി​ൽ സ്കോ​റി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ര​ണ​മാ​ണ് ശ​ര​ണം എ​ന്ന ചി​ന്ത​ക്ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് അ​തു​ല്യ​യും വി​ട്ടു​പോ​യി. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ർ​ജു​ന്റെ പ​ഠ​നം മു​ട​ങ്ങി​യ​ത് നാം ​ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    എ​ന്തി​നാ​ണ് അ​ർ​ജു​ന് പ​ഠ​നം നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്

    കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ബി.​എ​സ്‌​സി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ, ഫോ​റ​സ്ട്രി കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഫീ​സ് 15,750 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് 48,000 രൂ​പ​യാ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു. അ​നു​ബ​ന്ധ ഫീ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സ് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വി​യു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഈ ​കൊ​ള്ള​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യു​ന്ന​ത് പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ്.

    ഈ ​ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ ഭീ​ക​ര​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​റ്റ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ളു​മാ​യി ഒ​ന്ന് താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി. ഏ​റ്റ​വും ഡി​മാ​ൻ​ഡു​ള്ള, ഏ​റ്റ​വും ചെ​ല​വേ​റി​യ​തെ​ന്ന് നാം ​ക​രു​തു​ന്ന എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സ് 23,150 രൂ​പ​യാ​ണ്. ബി.​ഡി.​എ​സി​ന് 20,840 രൂ​പ​യും ബി.​വി.​എ​സ് സി​ക്ക് 24,013 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ബി.​എ​സ്‌​സി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ്ട​ത് അ​തി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം തു​ക​യാ​ണ് (ഏ​ക​ദേ​ശം 72,000 രൂ​പ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ ​മാ​ത്രം, മ​റ്റ് ഫീ​സു​ക​ൾ പു​റ​മെ). പി.​ജി കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല. പി.​ജി മെ​ഡി​ക്ക​ലി​ന് 57,890 രൂ​പ ഫീ​സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ പി.​ജി​ക്ക് 75,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സ്.

    കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ക​പ​ട വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം. 226 കോ​ടി​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ഫീ​സ് കു​റ​ക്കാ​മെ​ന്നും വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​റ​യു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ​യും ധൂ​ർ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​രം പാ​വ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ത​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ന​യം ക്രൂ​ര​ത​യാ​ണ്.

    വി​ഷ​യം വാ​ർ​ത്ത​യാ​യ​പ്പോ​ൾ പ​തി​വു​പോ​ലെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ‘ഇ​ട​പെ​ട​ലു’​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    ‘ടി.​സി വാ​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ തി​രി​കെ എ​ത്തി​ക്കും’ എ​ന്ന് കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തൊ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര ശ്ര​മം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ർ​ജു​ൻ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ൽ തീ​രു​ന്ന​താ​ണോ ഈ ​അ​നീ​തി? ‘‘ഇ​ത് എ​ന്റെ മാ​ത്രം പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല, ഫീ​സി​ള​വ് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ക്ക​ണം. എ​നി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ഇ​ള​വ് വേ​ണ്ട’’ എ​ന്ന അ​ർ​ജു​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ​അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ഒ​ന്നാ​ന്ത​രം പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ്‌​സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഫീ​സ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കോ​ള​ജ് ഡീ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് കി​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​തെ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ​ഠ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച ശേ​ഷം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ആ​രെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ്?

    ഈ ​പ്ര​ശ്നം കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലൊ​ന്നാ​കെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്.

    ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഫീ​സ് വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും, പ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ/​എ​യ്ഡ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ പ​ഠ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല. പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ്ഥി​തി​യും ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്. പി​എ​ച്ച്.​ഡി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​പോ​ലും 15,000 രൂ​പ​ക്ക് ക​രാ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഫെ​ലോ​ഷി​പ് തു​ക​ക​ൾ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​കു​ന്നു. ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഒ​രു ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു.

    അ​ർ​ജു​ൻ ത​ല​കു​നി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. പ​ക്ഷേ, എ​ന്നും ഈ ​ഭാ​ഗ്യം ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. ഇ​​ത്ര​യേ​റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളും കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്കു​ക​ളും ക​ണ്ടി​ട്ടും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ മ​ന​സ്സ് മാ​റു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, നാം ​ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഇ​താ​ണ്: നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യോ, അ​തോ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളെ​യോ?

