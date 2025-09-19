Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 6:30 AM IST

    ക​ലു​ങ്കി​ൻ മു​ക​ളി​ലെ ഖാ​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്

    ക​ലു​ങ്ക് സം​വാ​ദ പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കി​ട്ടി​യ ല​ഡു​വും വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ട്ടു​ക​ളു​മ​ല്ലാ​തെ തൃ​ശൂ​രു​കാ​ർ​ക്ക് ക​ലു​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല...
    ‘‘എ​ന്നാ​ലി​നി എ​​ന്റെ നെ​ഞ്ച​ത്തോ​ട്ട് കേ​റി​ക്കോ. ഇ.​ഡി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ണം വാ​ങ്ങി​ച്ചു​ത​രാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് പ​റ. ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന്ത്രി​യ​ല്ല, ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന്ത്രി​യെ പോ​യി കാ​ണൂ. എം.​പി​യു​ടെ പ​ണി​യ​ല്ല ഇ​തൊ​ന്നും, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പൊ​ക്കോ. ഭ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ന് ച​ങ്കൂ​റ്റ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​ക്കും ച​ങ്കൂ​റ്റ​മു​ണ്ട് ’’.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തൃ​ശൂ​രി​ലെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ക​ലു​ങ്ക് സം​വാ​ദ സ​ദ​സ്സി’​ൽ പ​രാ​തി​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ ഒ​രു പാ​വം വ​യോ​ധി​ക​യോ​ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ചൊ​രി​ഞ്ഞ പു​ച്ഛ​മാ​ണി​ത്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും കേ​ട്ട് പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​ബ്ദം. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ​യാ​ണ​ല്ലോ. ‘‘കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ യോ​ഗി​യു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ട്, മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വി​ടെ ആ​ണു​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്’’ എ​ന്നൊ​ക്കെ​യു​ള്ള മാ​സ് ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​ന്നി​ലൂ​ടെ തൃ​ശൂ​രി​ന് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ദു​ര​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ത​ന്നെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും സാം​സ്കാ​രി​ക ന​ഗ​രി​ക്ക് അ​ത് ത​ല​യി​ൽ ക​യ​റി​യി​ല്ല.

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളി ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ൾ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ തൃ​ശൂ​രി​ലെ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭാ നേ​തൃ​ത്വം എം.​പി​യെ മ​ണ്ഡ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞി​ട്ടും ക​ണ്ടു​കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​യ​ർ​ത്തി​വി​ട്ട വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ച്ച​ർ​ച്ച തൃ​ശൂ​രി​ൽ ചൂ​ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പി.​ആ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വീ​ണ്ടും തൃ​ശൂ​രി​ൽ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ലു​ങ്കു​ക​ളി​ലി​രു​ന്ന് വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​റി​യി​പ്പ്. എ​ന്നാ​ൽ, പൗ​ര​ന്റെ ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ത​നാ​യ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം മ​റ​ന്ന് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഖാ​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഗ്രാ​മ​മു​ഖ്യ​ന്റെ വേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ട​ക്കും​നാ​ഥ ക്ഷേ​ത്ര മൈ​താ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ കൂ​റ്റ​ൻ അ​ര​യാ​ൽ

    തൃ​ശൂ​ർ പു​ള്ള് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലു​ങ്ക് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വീ​ട് ന​ന്നാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി വ​ന്ന കൊ​ച്ചു​വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ എ​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​നാ​ണ് സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ രു​ചി ആ​ദ്യം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ‘കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ടു​ക്ക്’ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ട​ക്കി. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​വ​​രൊ​ക്കെ ഭ​യ​ന്ന് പി​ന്മാ​റി.

    പി​റ്റേ ദി​വ​സം കൊ​ച്ചു​വേ​ലാ​യു​ധ​നോ​ട് ക്ഷ​മ പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ര​ത്താ​ക്ക​ര​യി​ലെ ക​ലു​ങ്കി​ൽ ക​യ​റി​യി​രു​ന്നാ​ണ്, ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പ​ണം എ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​മോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച വ​യോ​ധി​ക​യോ​ട് നെ​ഞ്ച​ത്തോ​ട്ട് കേ​റി​ക്കോ​ളാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ദ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി, താ​ൻ ജ​യി​ച്ചാ​ൽ എ​ല്ലാ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്.

    ക​ലു​ങ്ക് സം​വാ​ദ പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കി​ട്ടി​യ ല​ഡു​വും വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ട്ടു​ക​ളു​മ​ല്ലാ​തെ തൃ​ശൂ​രു​കാ​ർ​ക്ക് ക​ലു​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തെ അ​തി​വി​ന​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ടി​ഞ്ഞ് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് യ​ജ​മാ​ന​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന, വ​നി​താ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​ട്ടും കു​റ​വ​ല്ല. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​റു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു​​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ മാ​റു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്. അ​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ് ഈ ​കു​റി​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാം. വ​ട​ക്കും​നാ​ഥ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​വ​ള​പ്പി​ലെ നാ​യ്ക്ക​നാ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​രു വ​ലി​യ അ​ര​യാ​ൽ മു​ത്ത​ശ്ശി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ ഒ​രു ​കൊ​മ്പ് ഒ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി, യു​വ​മോ​ർ​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രൂ​ക്ഷ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങു​മാ​യി​രു​ന്നു. തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട്ടി​ലെ ആ​ൽ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ശി​വ​ന്റെ ജ​ട​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ വെ​ട്ടു​ന്ന​ത് ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ആ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ പ​ക്ഷം. എ​ന്നാ​ൽ, സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് മോ​ദി എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു ദി​വ​സം മു​മ്പ് സു​ര​ക്ഷാ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ആ ​അ​ര​യാ​ൽ മൂ​ടോ​ടെ വെ​ട്ടി. ദ്ര​വി​ച്ച ഒ​രു മ​ര​ക്ക​ഷ​ണം ക​ണ​ക്കെ ക​ൽ​ക്കെ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ര​യാ​ലി​ന്റെ പ്രേ​തം ഇ​ന്നും കാ​ണാം. ആ​ർ​ക്കും പ​രാ​തി​യി​ല്ല. അ​തു​ത​​ന്നെ ഇ​നി​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. എ​ന്തൊ​ക്കെ പു​ല​ഭ്യം ചൊ​രി​ഞ്ഞാ​ലും എ​ത്ര​യൊ​ക്കെ ആ​ട്ടി​യ​ക​റ്റി​യാ​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ളെ പ​റ്റ​ത്തോ​ടെ കൂ​ട്ടു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ​ത എ​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ​വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യി​ൽ അ​ത്ര​ക്ക് വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് കാ​വി​പ്പ​ട​ക്കി​പ്പോ​ൾ.

