Madhyamam
    തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ ലേബർ...
    Articles
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 6:01 AM IST

    തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ ലേബർ കോഡുകളെ കേരളം ചെറുക്കും

    തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ ലേബർ കോഡുകളെ കേരളം ചെറുക്കും
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വ​ർ​ഗം ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി പൊ​രു​തി നേ​ടി​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് നാ​ല് ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ 29 പ്ര​ധാ​ന തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ റ​ദ്ദാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഈ ​കോ​ഡു​ക​ൾ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ലാ​ഭ​ക്കൊ​തി​ക്ക് വ​ഴി​മ​രു​ന്നി​ടു​ന്ന​തും ആ​ധു​നി​ക അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ന് നി​യ​മ​സാ​ധു​ത ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ‘ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    വേ​ത​നം, തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, വ്യ​വ​സാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്രം വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത പു​തി​യ കോ​ഡു​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ​ത്ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. വ്യ​വ​സാ​യ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചും, വേ​ത​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്തും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര നീ​ക്കം. സം​ഘ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ വി​ല​പേ​ശ​ലി​നെ​യും ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു.

    നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, കൃ​ത്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ ക​വ​ച​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ക മാ​ത്ര​മേ ചെ​യ്യൂ. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളോ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത് ഫെ​ഡ​റ​ൽ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ളം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ബ​ദ​ൽ

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​യം. കേ​ന്ദ്രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ളം എ​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഇ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2025’ ഈ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഹ​നി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു പൊ​തു​വാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​മു​ഖ നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​രും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി​മാ​രും ദേ​ശീ​യ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    ല​ക്ഷ്യം: സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ന​യം

    ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​വ​ല പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മ​ല്ല ഈ ​കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്. മ​റി​ച്ച്, കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ബ​ദ​ൽ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടാ​കും. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് വി​വി​ധ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നും കേ​ര​ളം മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​കും. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വെ​റും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി കാ​ണു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ന​യ​ത്തി​ന് പ​ക​രം, അ​വ​രെ നാ​ടി​ന്റെ കാ​വ​ലാ​ളു​ക​ളാ​യി ക​ണ്ട് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഈ ​പോ​രാ​ട്ടം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​കും.


    TAGS:V Sivankuttylabor codeKerala
