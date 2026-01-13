Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 6:30 AM IST

    ‘കീം’ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പി​ഴി​ഞ്ഞൂ​റ്റു​ന്ന ന​യം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം

    ‘കീം’ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പി​ഴി​ഞ്ഞൂ​റ്റു​ന്ന ന​യം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യാ​യ ‘കീം’ (KEAM) ​അ​പേ​ക്ഷാ ഫീ​സ് കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ​യും ന​ട​പ​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​രു​ദ്ധ​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന കേ​വ​ലം ചെ​റി​യൊ​രു മാ​റ്റ​മ​ല്ല. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ​രീ​ക്ഷാ ഫീ​സ് 875 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 925 ആ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ/​ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ ഫീ​സ് 625ൽ ​നി​ന്ന് 650 ആ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ കൊ​ള്ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ‘കോം​ബോ’ പാ​ക്കേ​ജ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​തി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വ​രെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ട്രീ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 1125 രൂ​പ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ത​ൽ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു സ്ട്രീ​മു​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി 1575 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ഴു​താ​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​ക്കും ഫീ​സ്?

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​നീ​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് നീ​റ്റ് (NEET) പ​രീ​ക്ഷ മാ​ത്രം എ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രും ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ (NATA) പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം ‘കീം’ ​പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്നി​ല്ല. കേ​വ​ലം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്ന അ​തേ ഫീ​സി​നും മു​ക​ളി​ൽ തു​ക ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് ഏ​ത് നീ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്?

    പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ത്ത​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ പ്രോ​സ​സി​ങ് ഫീ ​ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക ത​ന്നെ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​യാ​ണ്. പ​ഴ​യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ ഇ​ത്ത​രം പ​ക​ൽ​ക്കൊ​ള്ള​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ ഇ​ള​കി​മ​റി​യാ​റു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് ഈ ​ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്താ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മ​ടി​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണം

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ക​ച്ച​വ​ട​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പു​ന​ർ​ചി​ന്ത​നം ന​ട​ത്ത​ണം. വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷാ ഫീ​സ് ഉ​ട​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും, കോം​ബോ സ്ട്രീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഴ​യ​പ​ടി ഒ​റ്റ ഫീ​സ് നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​തെ കേ​വ​ലം റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ൽ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കു​ക​യോ നൂ​റു രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള ചെ​റി​യൊ​രു തു​ക മാ​ത്രം ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​റു​തി വ​രു​ത്ത​ണം.

    TAGS:KEAMfee hike
    News Summary - KEAM fee hike: Policy that is discouraging students should be reviewed
