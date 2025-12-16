Begin typing your search above and press return to search.
    ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി

    ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി
    ​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളാ​ണ് നേ​രി​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​കെ കു​ത്ത​ഴി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്കം ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​ന്ന​ത്. ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​വി​ഹി​ത​വും കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കി​യ വി​ഹി​ത​വും യ​ഥാ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​തു​മൂ​ലം ഗു​രു​ത​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സം​വി​ധാ​നം ഇ​ന്ന് എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ആ​സൂ​ത്ര​ണം ന​ട​പ്പാ​യ ശേ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വാ​ണ് 2025-26 കാ​ല​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. ബ​ജ​റ്റി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച 8952 കോ​ടി​യി​ൽ ആ​കെ ചെ​ല​വ് 2591 കോ​ടി മാ​ത്രം- 30.66 ശ​ത​മാ​നം. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന സി.​പി.​എം ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് അ​വ​യെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് നാം ​കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു ഗ​ഡു​വാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പ​ണം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം ഗ​ഡു ഏ​പ്രി​ലി​ൽ, തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലും ജ​നു​വ​രി​യി​ലും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഗ​ഡു​ക്ക​ൾ. എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ അ​വ്യ​ക്ത​ത​മൂ​ല​മോ മ​റ്റു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലോ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് ചേ​രു​ന്ന മൂ​ന്നു മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്മൂ​ലം നി​ർ​വി​ഘ്നം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​താ​ണ്ട് ഇ​തു പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തെ​ല്ലാം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചു. യ​ഥാ​സ​മ​യം പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​തം ന​ൽ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യി. 2020-21 മു​ത​ൽ മൂ​ന്നാം ഗ​ഡു ന​ൽ​കി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ താ​ഴെ ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു:


    ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​നു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​വ​ന്ന മൂ​ന്നാം പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​തം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത് മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം. എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​അ​ഞ്ചു സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​വും മാ​ർ​ച്ച് 15 ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക​ടു​ത്ത ട്ര​ഷ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ത​ന്മൂ​ലം മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ​ണം​പോ​ലും ചെ​ല​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ദു​ര​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​പ്പു​കു​ത്തി. ‘ഒ​രു കൈ​കൊ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ക, മ​റു​കൈ​കൊ​ണ്ട് തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക’ -ഇ​താ​യി​രു​ന്നു സ​മീ​പ​നം.

    ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ജ​നു​വ​രി മാ​സം​ത​ന്നെ മൂ​ന്നാം ഗ​ഡു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​തു​മൂ​ലം പ​ദ്ധ​തി പ​ണം 85 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 15 ശ​ത​മാ​നം ചേ​ർ​ത്ത് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ലാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ കാ​രി ഓ​വ​ർ സി​സ്റ്റ​പ്ര​കാ​രം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തു​മൂ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് മു​ഴു​വ​ൻ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. 85 ശ​ത​മാ​നം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചെ​ല​വാ​ക്കാ​ത്ത പ​ണം ലാ​പ്സ് ആ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം സ​മി​തി​ക​ളും 85 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ പ​ണം യ​ഥാ​സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തെ​ല്ലാം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു. മാ​ർ​ച്ച് മാ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് മൂ​ന്നാം ഗ​ഡു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ട്ര​ഷ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം​മൂ​ലം പ​ദ്ധ​തി​പ്പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​യി. ചെ​ല​വാ​ക്കാ​ത്ത ഫ​ണ്ട് കാ​രി ഓ​വ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​തെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ്പി​ൽ ഓ​വ​ർ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഫ​ല​ത്തി​ൽ പി​റ്റേ വ​ർ​ഷം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​ണ്ടി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞു. ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ പ​ണം ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തു​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​യ അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നീ​ക്കി​വെ​ച്ച പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ട് 8952.98 കോ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഈ ​മാ​സം എ​ട്ടാം തീ​യ​തി വ​രെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 2591.9 കോ​ടി​മാ​ത്രം. അ​താ​യ​ത്, 30.66 ശ​ത​മാ​നം. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 15നോ​ടെ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ൾ പോ​ലും ഇ​നി മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കാ​തെ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​മ​ല്ല.

    ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ന​ട​ക്കേ​ണ്ട നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം മാ​ർ​ച്ച് ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ൽ​വ​രും. ഫ​ല​ത്തി​ൽ 2025 ജ​നു​വ​രി, ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ കു​റെ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി പ​ണം ചെ​ല​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ല​ഭ്യ​മാ​യ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടാ​യ 8952 കോ​ടി​യി​ൽ ചെ​ല​വാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 6361 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഈ ​ര​ണ്ടു മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, 2025-26ലെ ​പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ 40 ശ​ത​മാ​നം (3580 കോ​ടി) എ​ങ്കി​ലും ചെ​ല​വാ​കാ​തെ ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടും.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​മൂ​ലം വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ആ​സൂ​ത്ര​ണം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​പ്പു​കു​ത്തും. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ചു​മ​ലി​ൽ ഇ​തെ​ല്ലാം കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

