Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightകാ​വാ​രി​കു​ളം...
    Articles
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 6:00 AM IST

    കാ​വാ​രി​കു​ളം ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍: ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ലെ ധീര ശ​ബ്ദം

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​വാ​രി​കു​ളം ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍: ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ലെ ധീര ശ​ബ്ദം
    cancel

    ജാ​തി​വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ധഃ​സ്ഥി​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ കാ​വാ​രി​കു​ളം ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് 90 വ​ര്‍ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്നു. ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​ർ അ​റി​യാ​തെ പോ​വു​ക​യോ മ​നഃ​പൂ​ര്‍വം വി​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്ത ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ കേ​ര​ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ന​വ​ജ്ഞാ​നാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ‘‘ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല​വാ​രം, ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ന്‍ പ​റ്റു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യെ​യും അ​വ​രു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല​വാ​രം പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്’’-​എ​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ്യം വ്യ​ക്തം.

    ജ​ന്മി-​നാ​ടു​വാ​ഴി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ടി​മ​ത്വ​ത്തെ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന, മ​ണ്ണി​ല്‍ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​മേ​ല്‍ എ​ല്ലാ​ത്ത​രം അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​ച്ച​മ​ര്‍ത്ത​ലും ക്രൂ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് 1863 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 25നാ​ണ് ക​ണ്ട​ൻ കു​മാ​ര​ന്‍ ജ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ധഃ​സ്ഥി​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മോ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്രൊ​ട്ട​സ്റ്റ​ന്‍റ് മി​ഷ​ന​റി​മാ​ര്‍ ഇ​വി​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഏ​ക ആ​ശ്വാ​സം. ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്ത് കാ​ര്യ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍ ത​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​ണ് ഏ​റെ ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    അ​റി​വും വി​ഭ​വാ​ധി​കാ​ര​വും നേ​ടു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പു​തു​വ​ല്‍ഭൂ​മി​യും വ​ന​ഭൂ​മി​യും അ​ടി​ത്ത​ട്ട് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​തി​ന്മേ​ല്‍ അ​വ​കാ​ശം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.




    സം​ഘ​ട​ന​യും സ​മു​ദാ​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വും

    ജാ​തീ​യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന സ​വ​ര്‍ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​ര​ന്ത​രം വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ട്ട അ​ധഃ​സ്ഥി​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 1911 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​അ​ദ്ദേ​ഹം ബ്ര​ഹ്മ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ സാ​ധു​ജ​ന പ​രി​പാ​ല​ന പ​റ​യ​ര്‍ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സ​വ​ർ​ണ ജാ​തീ​യ വാ​ദി​ക​ൾ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന ഭ​ജ​ന​മ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച് അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​ക്കി. നി​ര​ന്ത​രം ഇ​ത്ത​രം എ​തി​ര്‍പ്പു​ക​ളെ നേ​രി​ട്ട് തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ന്‍റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശാ​ഖ​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ അ​പ​രി​ഷ്കൃ​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ട​ൻ കു​മാ​ര​ന്‍ അ​നു​യാ​യി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍

    അ​ധഃ​സ്ഥി​ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ അ​യ്യ​ന്‍കാ​ളി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സാ​ധു​ജ​ന പ​രി​പാ​ല​ന സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ധഃ​സ്ഥി​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കൂ​ളി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് 1907ലും 1910​ലും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ള്‍ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ​വ​ര്‍ണ​രു​ടെ എ​തി​ര്‍പ്പു​മൂ​ലം അ​ത് പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​ന്‍ വീ​ണ്ടും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ള്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം വൈ​കി​യ​തോ​ടെ ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശാ​ഖ​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ക്ഷ​രാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് നി​ശാ​പാ​ഠ​ശാ​ല​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യെ​ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍. പൊ​തു വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ധഃ​സ്ഥി​ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​തി​നൊ​പ്പം തു​ട​ര്‍ന്നു. തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ല്‍ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 52 ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ് ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. കു​ന്ന​ത്തൂ​ര്‍, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ര്‍, തി​രു​വ​ല്ല, ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി, പീ​രു​മേ​ട്, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഏ​ത് സ​മ​യ​ത്തും സ​വ​ര്‍ണ​രാ​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ഏ​റെ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ സ്ഥാ​പി​ച്ച സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ പി​ന്നീ​ട് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​ജാ​സ​ഭ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍

    1917 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​ജാ​സ​ഭ​യി​ല്‍ ക​ണ്ട​ൻ കു​മാ​ര​ന്‍ ച​രി​ത്ര പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ധഃ​സ്ഥി​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ജാ​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ഹാ​രം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പോ​ലെ അ​ധഃ​സ്ഥി​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഭൂ​മി നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. വ​ന​ഭൂ​മി വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ച്ച് കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ദ്യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട്. പി​ന്നീ​ട്, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഭൂ​മി കൈ​യ​ട​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ന്മി​മാ​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​ത് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഭൂ​ര​ഹി​ത​ര്‍ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന വി​പ്ല​വാ​ത്മ​ക​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. പ്ര​മാ​ണി​മാ​ര്‍ ഇ​തി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ല്‍കി​യ അ​വ​കാ​ശ ബോ​ധം സ​മു​ദാ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കി. ക​ണ്ട​ന്‍ കു​മാ​ര​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്‍പ്പെ​ട്ട നെ​ടു​ങ്കാ​വു​വ​യ​ല്‍, കൂ​വ​ക്കാ​വ്, നെ​ടു​മ്പ്ര​ത്തു​കാ​വ്, പീ​രു​മേ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​ക്ക​ര്‍ക​ണ​ക്കി​ന് ഭൂ​മി​യാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​തി​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യ​ത്. 1934 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 16നാ​യി​രു​ന്നു വി​യോ​ഗം. പി​ന്നാ​ക്ക ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ട​പൊ​രു​തി​യ നാ​യ​ക​രെ വി​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യും ത​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ ​വ്യ​ക്തി​ക​ളോ​ട​ല്ല, ച​രി​ത്ര​ത്തോ​ട് ചെ​യ്യു​ന്ന അ​നീ​തി​യാ​ണ്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:revival of KeralaKavarikulam Kandan Kumaran
    News Summary - Kavarikulam Kandan Kumaran: A brave voice in the revival
    Similar News
    Next Story
    X