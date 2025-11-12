Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightറി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന്...
    Articles
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 6:00 AM IST

    റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് പ​ല​വ​ഴി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് പ​ല​വ​ഴി​ക​ൾ
    cancel

    ‘വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്നു​ള്ള സ​മ്പാ​ദ്യം’ പോ​ലു​ള്ള പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഗെ​യിം ക​ളി​ച്ച് പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രെ മ്യൂ​ൾ ച​തി​ക്കു​ഴി​ക​ൾ പ​തി​യി​രി​പ്പു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ സു​താ​ര്യ​മാ​യ ബാ​ങ്കി​ങ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഒ​പ്പം പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​മെ​ല്ലാം കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും. ‘എ​നി​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ? അ​തി​ന് പ​ണം കി​ട്ടും’ എ​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള നി​രു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ചാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘മ​ണി മ്യൂ​ളു​ക​ൾ’ പ​ല മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​ണം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, ചെ​ക്കു​ക​ൾ, വെ​ർ​ച്വ​ൽ ക​റ​ൻ​സി, ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സേ​വ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാം. ഉ​യ​ർ​ന്ന ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ്, ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക​റ​ൻ​സി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​രെ അ​പാ​യ​ക്കെ​ണി​യു​ണ്ട്. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യാ​ജ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം.

    ജോ​ലി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘തൊ​ഴി​ലു​ട​മ’ ജി-​മെ​യി​ൽ പോ​ലു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ വെ​ബ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഇ-​മെ​യി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഡൊ​മെ​യ്നു​ക​ൾ ഇ​വ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കി​ല്ല. ജോ​ലി​യു​ടെ വി​വ​ര​ണം അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ശ്ര​ദ്ധ. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം, ടെ​ല​ഗ്രാം പോ​ലു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​താ​ക​ട്ടെ ക്രി​മി​ന​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    മ്യൂ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ത​ര​ക്കാ​ർ

    •അ​റി​യാ​തെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ

    ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു വ​ലി​യ ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​തെ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും. കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ക​മീ​ഷ​നാ​യി കി​ട്ടു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. എ​ന്താ​ണ് ഇ​ട​പാ​ട് എ​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ ക​മീ​ഷ​ൻ മാ​ത്രം മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ് ഇ​വ​ർ കൈ​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ്, അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ​ണം മാ​റി ന​ൽ​കി​യാ​കാം ഇ​വ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​കും ഇ​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    •അ​റി​വോ​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണെ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യോ​ടെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗം. ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​പോ​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ടം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഇ​വ​ർ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    •സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് സ​ജീ​വ​മാ​യി ക്രി​മി​ന​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണി​വ​ർ. മി​ക്ക​വാ​റും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഇ​വ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യാം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രെ​യും പോ​ലു​ള്ള അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ണി​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​വ​രാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്രേ​ര​ണ.

    (അവസാനിച്ചു)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:job fraudRECRUITMENTjob scampart time job
    News Summary - Job fraud; multiple methods of recruitment
    Similar News
    Next Story
    X