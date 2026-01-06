Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    6 Jan 2026 6:00 AM IST
    6 Jan 2026 6:00 AM IST

    ജ​നു​വ​രി 6: ലോ​ക യു​ദ്ധ അ​നാ​ഥ​ദി​നം; യു​ദ്ധം ത​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍

    ജ​നു​വ​രി 6: ലോ​ക യു​ദ്ധ അ​നാ​ഥ​ദി​നം; യു​ദ്ധം ത​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍
    മ​നു​ഷ്യ​പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും ലോ​കം ഇ​ന്നും യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ടി​യി​ലാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി 6 ‘ലോ​ക യു​ദ്ധ അ​നാ​ഥ ദി​നം’ ആ​യി ആ​ച​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ള്‍, അ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു ക​ല​ണ്ട​ര്‍ ദി​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മു​റി​വേ​റ്റ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വി​ളി​യാ​ണ്. യു​ദ്ധം ക​വ​ര്‍ന്നെ​ടു​ത്ത ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​രെ ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ട്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഒ​രു പു​ന​ര്‍ചി​ന്ത​നം ഇ​വി​ടെ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഫ്ര​ഞ്ച് സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘എ​സ്.​ഒ.​എ​സ് ഇ​ന്‍ഫ​ന്‍റ്സ് എ​ന്‍ ഡി​ട്രെ​സ്സ​സ്’ ആ​ണ് ലോ​ക യു​ദ്ധ അ​നാ​ഥ ദി​നം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദ​യ​നീ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​നും അ​വ​ര്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​സം​ഘ​ട​ന മു​ന്‍കൈ എ​ടു​ത്ത​ത്. യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രും, അ​തി​ല്‍ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ദു​ര്‍ബ​ല​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ദി​നാ​ച​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ന്‍സ് ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ (UNICEF) ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള അ​നാ​ഥ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഭീ​തി​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. യു​നി​സെ​ഫി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 140 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം യു​ദ്ധ​ത്താ​ല്‍ അ​നാ​ഥ​രാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാം: ഏ​ഷ്യ: 61 ദ​ശ​ല​ക്ഷം, ആ​ഫ്രി​ക്ക: 52 ദ​ശ​ല​ക്ഷം, ലാ​റ്റി​ന്‍ അ​മേ​രി​ക്ക​യും ക​രീ​ബി​യ​നും: 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം

    കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ യൂ​റോ​പ്പും മ​ധ്യേ​ഷ്യ​യും: 7.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം

    സ​മ്പ​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​നാ​ഥ​രു​ടെ എ​ണ്ണം താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും, യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളോ പ്ര​ധാ​ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ളോ പ​ട​ര്‍ന്നു​പി​ടി​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഈ ​സം​ഖ്യ കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ല്‍ 95 ശ​ത​മാ​നം കേ​സു​ക​ളി​ലും അ​നാ​ഥ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ അ​ഞ്ച് വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. പ​ല​രും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ല്‍ മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ​യോ മ​റ്റ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യോ കൂ​ടെ​യാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, വേ​ണ്ട​ത്ര പ​രി​ച​ര​ണ​മോ ഭ​ക്ഷ​ണ​മോ പാ​ര്‍പ്പി​ട​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ ഇ​വ​ര്‍ രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഇ​ര​യാ​കു​ന്നു.

    അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ള്‍ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു ദു​ര​ന്ത​ഫ​ല​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം വീ​ടും തൊ​ഴി​ലും സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പ്രാ​ണ​ര​ക്ഷാ​ർ​ഥം പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​വ​രാ​ണി​വ​ര്‍. യു​നി​സെ​ഫ് ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ര്‍ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘാ​തം നേ​രി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ക​ഴി​യു​ന്നു. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ഭാ​വം ഇ​വ​രു​ടെ ഭാ​വി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ലോ​ക​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​റു​മൊ​രു അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സം​ഭ​വ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വ​ന്‍ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വെ​നി​സ്വേ​ല​പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നാം ​കാ​ണു​ന്ന സൈ​നി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ ഇ​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ്. എ​ണ്ണ​യും മ​റ്റ് വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക​യും അ​വി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​ധു​നി​ക അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ക്രൂ​ര​മാ​യ മു​ഖ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ മു​ഴു​വ​ന്‍ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്കും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​നാ​ഥ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കും ത​ള്ളി​യി​ടു​ന്നു. വ​ന്‍ശ​ക്തി​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ഭ​ത്തി​നാ​യി മ​നഃ​പൂ​ർ​വം യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, അ​വി​ടെ അ​നാ​ഥ​രാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​രോ കു​ഞ്ഞും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വി​ഭ​വ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​നാ​ഥ​ത്വ​മാ​ണ​ത്.

    നി​ല​വി​ല്‍ ലോ​കം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഗ​സ്സ​യി​ലെ​യും സു​ഡാ​നി​ലെ​യും സി​റി​യ​യി​ലെ​യും കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ നെ​ഞ്ചു​ല​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം ഗ​സ​യി​ല്‍ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ 'WCNSF' എ​ന്ന ചു​രു​ക്ക​പ്പേ​ര് അ​ഥ​വാ, ‘പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി, കു​ടും​ബ​ത്തി​ല്‍ ആ​രും ജീ​വ​നോ​ടെ​യി​ല്ല’ ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ഴ്ച​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളും വി​ദേ​ശ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും സു​ഡാ​ന്‍, സി​റി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വേ​ണ്ടി കോ​ടി​ക​ള്‍ ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന വ​ന്‍ശ​ക്തി​ക​ള്‍, ആ ​തു​ക​യു​ടെ ഒ​രു ചെ​റി​യ ഭാ​ഗ​മെ​ങ്കി​ലും അ​നാ​ഥ​രാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ ഈ ​ലോ​കം മ​റ്റൊ​ന്നാ​യേ​നെ. യു​ദ്ധം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണീ​രി​ന് തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യും മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ചോ​ര​പ്പു​ഴ​ക​ള്‍ ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​ണ്.

    ‘യു​ദ്ധം ഒ​രി​ക്ക​ലും വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ മാ​ത്രം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്നു’. യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണീ​രി​ല്‍ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​വും വി​ജ​യി​യാ​കു​ന്നി​ല്ല. ജ​നു​വ​രി 6, ലോ​ക യു​ദ്ധ അ​നാ​ഥ ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ന​മു​ക്ക് ഒ​രൊ​റ്റ ല​ക്ഷ്യ​മേ ഉ​ണ്ടാ​കാ​വൂ, യു​ദ്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ലോ​കം. ഓ​രോ കു​ഞ്ഞി​നും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍, ഭ​യ​ര​ഹി​ത​മാ​യി വ​ള​രാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു പു​ല​രി​ക്കാ​യി ന​മു​ക്ക് കൈ​കോ​ര്‍ക്കാം. സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്ന​ത് ആ​രു​ടെ​യും ഔ​ദാ​ര്യ​മ​ല്ല, അ​ത് ഓ​രോ കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ​യും മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഹ്യൂ​മ​ന്‍ റൈ​റ്റ്സ് മൂ​വ്മെ​ന്‍റ് (pulludan@gmail.com)

