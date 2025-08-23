Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_right...
    Articles
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 6:30 AM IST

    സ്വ​ത്വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​ത്വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം
    cancel
    camera_alt

    ന്യൂഡൽഹിയിലെ മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നാ​ളെ

    മി​ല്ല​ത്തി​​ന്റെ ഇ​സ്സ​ത്ത്​ (സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​സ്തി​ത്വം) ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സാ​ഹി​ബ് ഏ​ഴ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​മു​മ്പ് അ​സ്തി​വാ​ര​മി​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​റി​വു​ണ​ങ്ങാ​ത്ത സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മു​സ് ലിം​ക​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ സം​ഘാ​ട​നം അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ച ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം അ​തി​സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്തി​ന്റെ സ്മാ​ര​ക മ​ന്ദി​രം കൂ​ടി​യാ​ണ​ത്. 1947 ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​ക​റാ​ച്ചി ബ​ന്ദ​ർ റോ​ഡി​ലെ ഖാ​ലി​ഖ് ദാ​ന ഹാ​ളി​ൽ അ​വ​സാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ജി​ന്ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​വേ​ന്ത്യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് 1948 മാ​ർ​ച്ച് പ​ത്തി​ന് മ​ദ്രാ​സി​ലെ രാ​ജാ​ജി ഹാ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് എ​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സാ​ഹി​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഘാ​ട​നം ദു​സ്സാ​ധ്യ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ച ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ടം വ​ള​രെ ക്ലേ​ശ​ക​ര​മാ​യി പി​ന്നി​ട്ട്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ലി​യൊ​രു​കൂ​ട്ടം ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​ണ് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നേ​താ​ക്ക​ളും ദ​രി​യാ​ഗ​ഞ്ചി​ലെ 86 ശ്യാം​ലാ​ൽ മാ​ർ​ഗി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്തി​നെ പ​ര​മാ​വ​ധി പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് കാ​ലം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​സ്തി​ത്വ​മു​ണ്ടാ​ക്കി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​ക്ക് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഈ ​പ്ര​സ്ഥാ​നം മാ​റി. ന​യ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പോ​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ വി​ല​പേ​ശ​ലി​ന് നി​ല​വി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ ശ​ക്തി ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​കോ​പി​ച്ചു.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലു​മാ​യി അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​രു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​മാ​യ ഘ​ട​ക​മാ​ണി​ന്ന്. സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ഇ​ട​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ ശ​ബ്​​ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ പൂ​ർ​വ​സൂ​രി​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക ഈ ​ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു. മ​തേ​ത​ര പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ, ഹി​ന്ദു​ത്വ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സ​വ​ർ​ണ സം​വ​ര​ണം എ​ന്ന കൊ​ടി​യ വ​ഞ്ച​ന​ക്കെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന്​ വ​രും​കാ​ല​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ വാ​യി​ക്കും. ത​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​ച്ചു​പോ​രു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് പ​ല സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്ത് കൂ​ടി​യു​ണ്ട് ഇ​ന്നീ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്.

    വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ ദു​ര​ന്ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​രു​ൾ മു​റ്റി​യ ശൂ​ന്യ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​യി​ർ​കൊ​ണ്ട ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി രാ​ജ്യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ അ​തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​രം തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ഭ​ജ​ന​കാ​ല​ത്തെ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ആ ​നി​ല​ക്കും നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി മാ​റേ​ണ്ട ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ, വി​ശേ​ഷി​ച്ചും, മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ധേ​യ​ത്തെ അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യി ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജീ​വി​ത സ​മ്പാ​ദ്യ​മാ​യ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​യും സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യും ഒ​ടു​വി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലെ മാ​ന്യ​മാ​യ വി​ല​പേ​ശ​ലി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ പ​ഴു​തു​ക​ളും അ​ട​ച്ച് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​താ​ക്കി ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​ത്ത ര​ണ്ടാം​കി​ട പൗ​ര​രാ​ക്കി വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ലം.

    മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മ​തേ​ത​ര ക​ക്ഷി​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​ത്ത ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​മേ​കാ​നു​ത​കു​ന്ന ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ന്റെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​യ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ലേ​റ്റം കൃ​താ​ർ​ഥ​നാ​കു​ക ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്താ​യി​രി​ക്കും. മാ​റി​യ ര​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര പ്ര​വേ​ശ​നം അ​തു​കൊ​ണ്ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iumlNational Headquarters
    News Summary - IUML national headquarters -malayalam article
    Similar News
    Next Story
    X