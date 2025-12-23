Begin typing your search above and press return to search.
    ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് കേരള ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റ്

    പ​ത്തു​മാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്നു; 104 നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ; 35,460 കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം
    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21, 22 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് കേ​ര​ള ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ​മ്മി​റ്റ്. നി​ക്ഷേ​പ​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം 10 മാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്രം കൂ​ടി എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​വു​ന്ന​തി​ലെ വേ​ഗ​ത ഇ​പ്പോ​ഴി​താ പു​തി​യൊ​രു റെ​ക്കോ​ഡ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​വു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​ര​ക്കാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നി​ക്ഷേ​പ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 23.16% യ​ഥാ​ർ​ഥ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ചു. സ്ഥ​ലം അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​മെ​ടു​ത്താ​ൽ 37% ആ​ണ് പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​ര​ക്ക്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​ക സൗ​ഹൃ​ദാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ലോ​ക​ത്തെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഐ.​കെ.​ജി.​എ​സ് എ​ന്ന് പി​ന്നി​ട്ട പ​ത്ത് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. 449 താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഐ.​കെ.​ജി.​എ​സി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. 1.81 ല​ക്ഷം കോ​ടി മൂ​ല്യം വ​രു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ടൂ​റി​സം, ഭ​ക്ഷ്യ സം​സ്ക​ര​ണം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, ഐ.​ടി/​ഐ.​ടി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, മ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, റ​ബ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ​സ്, ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ, ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്, മേ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക​വും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ മു​ത​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​രെ നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​ൽ 104 നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഇ​ത് പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. നി​ക്ഷേ​പ സൗ​ഹൃ​ദ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ട്ട​വും ഒ​ന്നാം നി​ര​യി​ലാ​ണ് കേ​ര​ളം. ഈ ​അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 35,463.070 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​വും, 50,483 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    അ​നി​മേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി ഡൈ​നി​മേ​റ്റ​ഡ്, പ്ര​മു​ഖ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ക​മ്പ​നി അ​വി​ഗ്ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. അ​ദാ​നി ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് പാ​ർ​ക്ക്, കോ​വി​ഡ് വാ​ക്സി​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച കൃ​ഷ്‌​ണ എ​ല്ല​യു​ടെ ഭാ​ര​ത് ബ​യോ​ടെ​ക്കി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി, സി​സ്ട്രോം, എ​സ്.​എ​ഫ്. ഒ ​ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ്, ഗാ​ഷ സ്റ്റീ​ൽ​സ് ടി.​എം.​ടി പ്ലാ​ന്റ്, കെ.​ജി.​എ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ, കൃ​ഷ്ണ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, അ​ക്കോ​സ ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ്, വി​ൻ​വി​ഷ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ്, ഡ​ബ്ല്യു. ജി.​എ​ച്ച് ഹോ​ട്ട​ൽ​സ്, ജേ​ക്ക​ബ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ർ സ്പെ​യ്സി​ന്റെ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ പാ​ർ​ക്കാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച നൂ​റാം പ​ദ്ധ​തി. 278 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ക​മ്പ​നി​യാ​യ കെ​യ്ൻ​സി​നും പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ൽ ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഉ​ട​നെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങും.

    താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും യ​ഥാ​ർ​ഥ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നാ​യി നി​ക്ഷേ​പ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ ത​രം​തി​രി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി, വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, കി​ൻ​ഫ്ര എ​ന്നീ എ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ചു​മ​ത​ല. വി​വി​ധ അ​നു​മ​തി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ് രൂ​പം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലും പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ട സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി.

    100 കോ​ടി വ​രെ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലൂ​ടെ മോ​ണി​റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 100 കോ​ടി​യും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലും വ​രു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നോ​ഡ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സാ​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ കി​ൻ​ഫ്ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും മോ​ണി​റ്റ​ർ ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു. വി​വി​ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന തു​ട​ർ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സു​താ​ര്യ​വും ആ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഓ​രോ നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​നു​മ​തി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മൊ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

