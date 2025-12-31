Begin typing your search above and press return to search.
    31 Dec 2025 6:15 AM IST
    31 Dec 2025 6:15 AM IST

    ഇൻഷുറൻസും വിദേശ നിക്ഷേപവും

    Insurance and foreign investment
    പ​​ര​​സ്പ​​ര​​ബ​​ന്ധി​​ത​​മാ​​യി ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ​​ക്ക് ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് എ​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ ക​​വ​​ച​​മാ​​ണ്. പു​​രോ​​ഗ​​മ​​ന​​പ​​ര​​മാ​​യി ചി​​ന്തി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു രാ​​ജ്യ​​ത്ത് പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഈ ​​ക​​വ​​ചം ഒ​​രു​​ക്കേ​​ണ്ട ധാ​​ർ​​മി​​ക ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​ൽ നി​​ക്ഷി​​പ്ത​​മാ​​ണ്. അ​​തി​​നു വേ​​ണ്ട ചെ​​ല​​വ് വ​​ഹി​​ക്കാ​​ൻ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം ത​​യാ​​റാ​​കാ​​ത്ത​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ത​​ന്നെ അ​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ട വി​​ഭ​​വം ക​​ണ്ടെ​​ത്തി അ​​ത് നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന രീ​​തി പി​​ന്തു​​ട​​രു​​ന്ന​​ത്. അ​​തി​​നാ​​യി വ​​ലി​​യ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും വ​​ലി​​യ വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​മാ​​യി ഇ​​ത് പ​​രി​​ണ​​മി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഇ​​വി​​ടെ വി​​പ​​ണ​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു ഉ​​ൽ​​പ​​ന്ന​​മ​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച്, വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​മാ​​ണ് എ​​ന്ന​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ അ​​തി​​ന്റെ കൃ​​ത്യ​​ത​​യാ​​ർ​​ന്ന ന​​ട​​ത്തി​​പ്പി​​ന് ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണം അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ന​​പ്പു​​റം ഒ​​രു പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ട് തി​​ക​​യും മു​​മ്പ് ലൈ​​ഫ് ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യ​​വ​​സാ​​യം ദേ​​ശ​​സാ​​ത്ക​​രി​​ച്ച​​ത്. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് 1972ൽ ​​ജ​​ന​​റ​​ൽ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ദേ​​ശ​​സാ​​ത്ക​​ര​​ണ​​വും ന​​ട​​ന്നു. സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നു​​വേ​​ണ്ടി, പ​​രി​​മി​​തി​​ക​​ൾ​​ക്ക​​ക​​ത്തു നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് സം​​ര​​ക്ഷ​​ണം ഒ​​രു​​ക്കാ​​ൻ പൊ​​തു​​മേ​​ഖ​​ലാ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ക​​ഴി​​ഞ്ഞു.

    വൈ​​ദേ​​ശി​​കാ​​ധി​​പ​​ത്യം

    വൈ​​ദേ​​ശി​​ക ശ​​ക്തി​​ക​​ൾ മൂ​​ന്നാം ലോ​​ക രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്നു​​വ​​ന്ന ച​​രി​​ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യ സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​മു​​ക്കു മു​​ന്നി​​ലു​​ണ്ട്. അ​​വ​​രു​​ടെ താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​രു കാ​​ല​​ത്തും ഈ ​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​കാ​​സ​​മോ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക്ഷേ​​മ​​മോ ആ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച്, ത​​ദ്ദേ​​ശീ​​യ​​ർ​​ക്ക് അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ട്ട വി​​ഭ​​വം അ​​വ​​ര​​റി​​യാ​​തെ ക​​വ​​ർ​​ന്നെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തി​​നെ​​തി​​രെ വ​​ലി​​യ മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും സാ​​മ്രാ​​ജ്യ​​ത്വ ശ​​ക്തി​​ക​​ളു​​ടെ വി​​പു​​ല​​മാ​​യ ക​​ട​​ന്നാ​​ക്ര​​മ​​ണം മൂ​​ലം ലോ​​ക ധ​​ന​​മൂ​​ല​​ധ​​ന ശ​​ക്തി​​ക​​ൾ​​ക്ക് സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​മാ​​യി വി​​ഹ​​രി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള മേ​​ച്ചി​​ൽ​​പു​​റ​​മാ​​യി ഈ ​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​റു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ പ്ര​​സ്തു​​ത പ്ര​​ക്രി​​യ അ​​ര​​ങ്ങേ​​റി​​യ​​ത് ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​നാ​​കും. ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ ദേ​​ശ​​സാ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട് അ​​തി​​ന്റെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ശ​​രി​​യാ​​യ ദി​​ശ​​യി​​ൽ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കു​​ന്ന ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തെ സ്വ​​കാ​​ര്യ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള നീ​​ക്ക​​ത്തെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ മു​​ൻ​​നി​​ർ​​ത്തി തൊ​​ണ്ണൂ​​റു​​ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​നം വ​​രെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ എ​​തി​​ർ​​ത്തു തോ​​ൽ​​പി​​ച്ചു. പി​​ന്നീ​​ട് ന​​വ​​ലി​​ബ​​റ​​ൽ ന​​യ​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് പ്ര​​തി​​പ​​ത്തി​​യു​​ള്ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ 1999ൽ ​​ദേ​​ശ-​​വി​​ദേ​​ശ കു​​ത്ത​​ക​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​യി ഈ ​​വ്യ​​വ​​സാ​​യം വീ​​ണ്ടും തു​​റ​​ന്നു​​കൊ​​ടു​​ത്തു. കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടെ മാ​​ത്ര​​മേ ഈ ​​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യൂ എ​​ന്ന വാ​​ദം മു​​ൻ​​നി​​ർ​​ത്തി തു​​റ​​ന്നു​​കൊ​​ടു​​ത്ത ഈ ​​വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ൽ പി​​ന്നീ​​ട് നാം ​​ക​​ണ്ട​​ത് അ​​വ​​രു​​ടെ പ​​ടി​​പ​​ടി​​യാ​​യ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​ക്കു​​ള്ള കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ഒ​​ത്താ​​ശ​​യാ​​ണ്. അ​​പ്പോ​​ഴും പൊ​​തു​​മേ​​ഖ​​ലാ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​യി​​ൽ നി​​ക്ഷി​​പ്ത​​മാ​​യ ക​​ർ​​ത്ത​​വ്യം ഏ​​റ്റ​​വും ശ്രേ​​ഷ്ഠ​​മാ​​യ അ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ മു​​ന്നോ​​ട്ടു കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​നും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​ശ്വാ​​സം ആ​​ർ​​ജി​​ച്ചു വ​​ള​​രാ​​നും ബ​​ദ്ധ​​ശ്ര​​ദ്ധ പു​​ല​​ർ​​ത്തി.

    ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യാ​​പ​​നം എ​​ങ്ങ​​നെ?

    ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സി​​ന്റെ വ്യാ​​പ​​നം ത്വ​​രി​​ത​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​നു​​ത​​കും എ​​ന്നു​​പ​​റ​​ഞ്ഞ് ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ പ​​രി​​ഷ്കാ​​ര​​ങ്ങ​​ള​​ത്ര​​യും പൊ​​ള്ള​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന് ഈ ​​കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലെ അ​​നു​​ഭ​​വം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ചാ​​ൽ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​നാ​​കും. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രാ​​യ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ തി​​ങ്ങി​​പ്പാ​​ർ​​ക്കു​​ന്ന ഗ്രാ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സി​​ന്റെ സ​​ന്ദേ​​ശം എ​​ത്തി​​ക്കാ​​നും വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തെ വ​​ള​​ർ​​ത്താ​​നും മു​​ന്നി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത് പൊ​​തു​​മേ​​ഖ​​ലാ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. ലൈ​​ഫ്/​​ആ​​രോ​​ഗ്യ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സി​​ലേ​​ക്ക് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ആ​​ക​​ർ​​ഷി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ക അ​​വ​​രു​​ടെ മി​​ച്ച വ​​രു​​മാ​​നം വ​​ർ​​ധി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. ആ​​ഗോ​​ള​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ, ഉ​​ദാ​​ര​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രു​​ടെ വ​​രു​​മാ​​ന​​വും സ​​മ്പാ​​ദ്യ​​വും വ​​ലി​​യ​​തോ​​തി​​ൽ ഇ​​ടി​​വ് രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ പോ​​ലും സ​​മ്പ​​ന്ന രാ​​ഷ്ട്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടേ​​തി​​നു ത​​ത്തു​​ല്യ​​മാ​​യ​​തോ അ​​തി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ലോ നി​​ര​​ക്കി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യാ​​പ​​നം കൈ​​പി​​ടി​​ച്ചു​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ​​ത് ഈ ​​പൊ​​തു​​മേ​​ഖ​​ലാ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​മാ​​ണെ​​ന്ന് കാ​​ണാം.

    സ്വ​​കാ​​ര്യ ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ലാ​​ഭ കേ​​ന്ദ്രീ​​കൃ​​ത​​മാ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ പ​​ട്ട​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ സു​​നി​​ശ്ചി​​ത വ​​രു​​മാ​​ന​​ക്കാ​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ മാ​​ത്രം അ​​വ​​രു​​ടെ ബി​​സി​​ന​​സ് വി​​പു​​ലീ​​ക​​ര​​ണ പ്ര​​ക്രി​​യ ഒ​​തു​​ങ്ങു​​ന്നു. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നേ​​ര​​ത്തേ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ച ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ർ​​ക്ക് കാ​​ര്യ​​മാ​​യ പ​​ങ്കു​​വ​​ഹി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യി​​ല്ല എ​​ന്ന​​തി​​ന്റെ തെ​​ളി​​മ​​യാ​​ർ​​ന്ന ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​ണി​​ത്.

    ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ക്കെ​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പു​​തി​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട മൂ​​ന്ന് നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളാ​​യ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ആ​​ക്ട് 1938, എ​​ൽ.​​ഐ.​​സി ആ​​ക്ട് 1956, ഐ.​​ആ​​ർ.​​ഡി.​​എ ആ​​ക്ട് 1999 എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ സ​​മ​​ഗ്ര​​മാ​​യ പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ക്ഷ്യം വെ​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് നി​​യ​​മ ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി ബി​​ല്ല് കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ൽ പാ​​സാ​​ക്കി. എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും സു​​ര​​ക്ഷ എ​​ന്ന അ​​ർ​​ഥം വ​​രു​​ന്ന സ​​ബ് കാ ​​ബീ​​മാ സ​​ബ് കീ ​​ര​​ക്ഷാ എ​​ന്ന് പേ​​രി​​ട്ട ഈ ​​ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി​​യി​​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട ഇ​​ന​​മാ​​ണ് സ്വ​​കാ​​ര്യ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളി​​ലെ വി​​ദേ​​ശ​​നി​​ക്ഷേ​​പ പ​​രി​​ധി നി​​ല​​വി​​ലെ 74 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്നും 100 ശ​​ത​​മാ​​നം ആ​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്ന​​ത്. ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് മേ​​ഖ​​ല കാ​​ലാ​​നു​​സൃ​​ത​​മാ​​യി പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും അ​​തി​​നാ​​യി മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രു​​ന്ന​​തി​​നും ആ​​രും എ​​തി​​ര​​ല്ല.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​ത്ത​​രം മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​സ്തു​​നി​​ഷ്ഠ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​നു​​സൃ​​ത​​മാ​​ക​​ണം എ​​ന്ന​​തും അ​​തി​​ന്റെ ഗു​​ണ​​ഭോ​​ക്താ​​ക്ക​​ൾ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ ബ​​ഹു​​ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷം വ​​രു​​ന്ന സാ​​ധാ​​ര​​ണ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന​​തും നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​ണ്. ഇ​​വി​​ടെ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​തി​​നാ​​യി ഉ​​യ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ ശ​​രി​​യ​​ല്ല എ​​ന്ന​​ത് ഈ ​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട ട്രേ​​ഡ് യൂ​​നി​​യ​​നു​​ക​​ൾ ഒ​​ന്ന​​ട​​ങ്കം പ​​റ​​യു​​ക​​യാ​​ണ്. പ്ര​​സ്തു​​ത സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളെ ഏ​​കോ​​പി​​പ്പി​​ച്ചു മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കു​​ന്ന​​തി​​ൽ ഓ​​ൾ ഇ​​ന്ത്യ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് എം​​പ്ലോ​​യീ​​സ് അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ സ​​മ​​ർ​​ഥ​​മാ​​യ പ​​ങ്കു​​വ​​ഹി​​ച്ചു​​പോ​​രു​​ന്നു. വി​​ദേ​​ശ നി​​ക്ഷേ​​പ​​തോ​​ത് 1999ൽ ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച സ്വ​​കാ​​ര്യ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളി​​ലെ വി​​ദേ​​ശ​​നി​​ക്ഷേ​​പ പ​​രി​​ധി ആ​​ദ്യ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന 26 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 74ശ​​ത​​മാ​​നം വ​​രെ ആ​​ക്കി ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ​​ത് മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ എ​​തി​​ർ​​പ്പി​​നെ മ​​റി​​ക​​ട​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്. ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ത് 100 ശ​​ത​​മാ​​നം ആ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് എ​​ല്ലാ സ്വ​​കാ​​ര്യ ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളി​​ലും കൂ​​ടി ആ​​കെ വ​​ന്ന വി​​ദേ​​ശ​​നി​​ക്ഷേ​​പം 32.67 ശ​​ത​​മാ​​നം (2024 മാ​​ർ​​ച്ച്‌ 31 പ്ര​​കാ​​രം) മാ​​ത്ര​​മാ​​ണെ​​ന്ന കേ​​ന്ദ്ര ധ​​ന​​കാ​​ര്യ സ​​ഹ​​മ​​ന്ത്രി പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ലി​​നു ശേ​​ഷ​​മാ​​ണെ​​ന്ന​​ത് കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ വാ​​ക്കി​​ലെ​​യും പ്ര​​വൃ​​ത്തി​​യി​​ലെ​​യും വൈ​​രു​​ധ്യ​​ത്തെ എ​​ടു​​ത്തു​​കാ​​ട്ടു​​ന്നു. നാ​​ല് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ ഒ​​ഴി​​കെ ഒ​​രു ക​​മ്പ​​നി​​യി​​ലും 74 ശ​​ത​​മാ​​നം വി​​ദേ​​ശ നി​​ക്ഷേ​​പ​​മി​​ല്ലെ​​ന്നു മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ആ​​റ് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ വി​​ദേ​​ശ​​നി​​ക്ഷേ​​പ​​ത്തി​​ന്റെ സ​​ഹാ​​യ​​മി​​ല്ലാ​​തെ​​യാ​​ണ് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തും.

    അ​​താ​​യ​​ത്, ഇ​​പ്പോ​​ഴു​​ള്ള സ്വ​​കാ​​ര്യ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​വ​​യു​​ടെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം വി​​പു​​ലീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് മൂ​​ല​​ധ​​ന അ​​പ​​ര്യാ​​പ്ത​​ത ഒ​​രു പ്ര​​ശ്ന​​മ​​ല്ലെ​​ന്നു സാ​​രം. വി​​ദേ​​ശ നി​​ക്ഷേ​​പ​​വു​​മാ​​യി വ​​ന്ന ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​മ്പ​​തു ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ ഇ​​തി​​നോ​​ട​​കം ത​​ന്നെ ന​​മ്മു​​ടെ നാ​​ട്ടി​​ലെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം നി​​ർ​​ത്തി അ​​വ​​രു​​ടെ മൂ​​ല​​ധ​​ന​​വു​​മാ​​യി തി​​രി​​കെ പോ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട് എ​​ന്ന​​തും ഗൗ​​ര​​വ​​ത്തോ​​ടെ കാ​​ണേ​​ണ്ട കാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ വി​​ദേ​​ശ​​നി​​ക്ഷേ​​പ പ​​രി​​ധി 74ശ​​ത​​മാ​​നം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തേ​​ക്കാ​​ൾ മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ട്ട ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യാ​​പ​​ന നി​​ര​​ക്ക്, വി​​ദേ​​ശ നി​​ക്ഷേ​​പ പ​​രി​​ധി 26 ശ​​ത​​മാ​​നം മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​നാ​​ൽ, വി​​ദേ​​ശ നി​​ക്ഷേ​​പ തോ​​ത് വ​​ർ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യാ​​പ​​ന​​ത്തി​​നു സ​​ഹാ​​യ​​ക​​ര​​മാ​​ണെ​​ന്ന വാ​​ദം ശ​​രി​​യ​​ല്ല. ഈ ​​യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ങ്ങ​​ളെ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കാ​​തെ വി​​ദേ​​ശ മൂ​​ല​​ധ​​ന​​ത്തി​​ന് ന​​മ്മു​​ടെ നാ​​ട്ടി​​ലെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​മ്പാ​​ദ്യ​​ത്തി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ത്തി​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​രം ഒ​​രു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് മൂ​​ല​​ധ​​ന ശ​​ക്തി​​ക​​ളോ​​ടു​​ള്ള വി​​ധേ​​യ​​ത്വം ഒ​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്.

    തെ​​റ്റാ​​യ ന്യാ​​യീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ

    ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര സ​​മ്പാ​​ദ്യം ഒ​​രു രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യി​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന പ​​ങ്കു​​വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന ഘ​​ട​​ക​​മാ​​ണ്. ക്ഷേ​​മ​​രാ​​ഷ്ട്ര സ​​ങ്ക​​ൽ​​പ​​ത്തി​​ൽ അ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന ന​​മ്മു​​ടെ രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര സ​​മ്പാ​​ദ്യം സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ ത​​ന്നെ ഉ​​ണ്ടാ​​കേ​​ണ്ട​​തു​​മാ​​ണ്. ഈ ​​സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് വി​​ദേ​​ശ നി​​ക്ഷേ​​പ പ​​രി​​ധി നൂ​​റു​​ശ​​ത​​മാ​​നം ആ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലൂ​​ടെ വി​​ദേ​​ശ ക​​മ്പ​​നി​​ക്ക് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​മ്പ​​ക​​ളി​​ല്ലാ​​തെ ക​​ട​​ന്നു​​വ​​രാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​രം ഒ​​രു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. വി​​ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ക​​മ്പ​​നി​​യു​​ടെ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്ത​​മി​​ല്ലാ​​തെ സ്വ​​ന്തം ക​​മ്പ​​നി തു​​ട​​ങ്ങാ​​ൻ ആ​​കു​​മെ​​ന്ന​​ത് മ​​ത്സ​​രാ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത ക​​മ്പോ​​ള​​ത്തി​​ൽ വ​​ലി​​യ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കും. കാ​​ര​​ണം, ലാ​​ഭം മാ​​ത്രം ല​​ക്ഷ്യം വെ​​ച്ച് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന വ​​ൻ​​കി​​ട കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റു​​ക​​ളോ​​ട് മ​​ത്സ​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ർ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന ന​​ഗ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ സ​​മ്പ​​ന്ന​​ർ മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും മ​​റ്റ് സ്വ​​കാ​​ര്യ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ല​​ക്ഷ്യം.

