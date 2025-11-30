Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:33 AM IST

    ‘തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​മ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്’

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നാ​ല് പു​തി​യ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​മ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. ചി​ല പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ലും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും വേ​ത​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ഉ​ത​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു, ഇല്ലാതാക്കിയ 29 ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ. ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നും കൂ​ട്ടാ​യ വി​ല​പേ​ശ​ലി​നും പ​ണി​മു​ട​ക്കി​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​വ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ, പു​തി​യ കോ​ഡും നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല തൊ​ഴി​ലും (ഫി​ക്സ​ഡ് ടേം ​എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ്) 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലെ ‘ശ്രം ​ശ​ക്തി​നീ​തി 2025’ എ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​വു​മെ​ല്ലാം ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ, എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്ക​​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള അ​ടി​മ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണി​ത്.

    ആ​രെ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ല

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​ണ് ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ഴ​കീ​റി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ത്തി​യ കേ​ന്ദ്ര ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ, വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ത​ല​ത്തി​ലും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​ഞ്ച് കേ​​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രും ​ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് (ഐ.​എ​ൽ.​സി) 2015ന് ​ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ കാ​ലം മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്ന​താ​ണി​ത്.

    കൂ​ലി കു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    ലേ​ബ​ർ കോ​ഡി​ലെ ​ഫ്ലോ​ർ വേ​ജ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കി​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മി​നി​മം വേ​ത​നം 700 രൂ​പ​യെ​ന്ന​ത് 206 ആ​യി കു​റ​യും. ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ, പൊ​തു​മേ​ഖ​ല, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല തു​ട​ങ്ങി ആ​ശ, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ​പോ​ലെ സ്കീം ​വ​ർ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളോ

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളാ​യി കാ​ണു​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ൾ​കൂ​ടി തൊ​​ഴി​ൽ കോ​ഡി​ലു​ണ്ട്. ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യി​ലെ 111ാം വ​കു​പ്പ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തും മു​​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​തും പ​ണി​മു​ട​ക്കു​ന്ന​തും എ​ല്ലാം ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​യി വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ലേ​ബ​ർ കോ​ഡി​ൽ 14 ദി​വ​സം മു​മ്പ് പ​ണി​മു​ട​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് പോ​ലു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യി​ൽ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ​​ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​യ്ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​വ​രെ ഉ​ണ്ട്.

    സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ൽ പോ​യി

    ഫി​ക്സ​ഡ് ടൈം ​എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ് വ​ന്ന​തോ​ടെ സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ൽ സ​ങ്ക​ൽ​പം ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യാ​ണ്. ഗി​ഗ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​തി​വ് ക​ണ്ണി​ൽ പൊ​ടി​യി​ട​ലു​ക​ളാ​ണ്. ഇ ​​ശ്രം പോ​ർ​ട്ട​ൽ എ​ന്നൊ​രു സം​വി​ധാ​നം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    38 കോ​ടി​യോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ചേ​രു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര തൊ​ഴി​ൽ മ​​ന്ത്രി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ട​ന (ഐ.​എ​ൽ.​ഒ) സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ച്ച​ത്. ഞാ​ൻ ആ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ ​ശ്രം പോ​ർ​ട്ട​ൽ അ​നു​സ​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ൽ തു​റ​ന്ന പു​സ്ത​കം ആ​ണ​ല്ലോ.

    ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക

    1991ൽ ​ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വു സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യി. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​കൂ​ടി​യാ​ണ് ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ. ഇ​തി​നെ​ ചെ​റു​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കാ​ർ​ഷി​ക നി​യ​മ​ത്തെ 350 ദി​വ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ട ഐ​തി​ഹാ​സി​ക സ​മ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത് പോ​ലെ, തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

