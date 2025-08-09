Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:17 AM IST

    പെ​രു​കു​ന്ന പെ​ൺ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ

    അ​വ​രെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ട​താ​ണ്
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​റെ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നാ​ടാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​ര​ളം അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു വ​ലി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ദു​ര​ന്ത​ത്തെ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്- ന​മ്മു​ടെ വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ ​സു​ര​ക്ഷ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ്ത്രീ​ധ​നം, ഗാ​ർ​ഹി​കാ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, മാ​ന​സി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ, ശ​രീ​ര​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ക്ക​ൽ (body shaming) തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ അ​ഭ​യം പ്രാ​പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളാ​യോ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​യോ ആ​യ​ല്ല ന​മ്മ​ൾ കാ​ണേ​ണ്ട​ത്; സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ച​യ​മാ​ണ് ഓ​രോ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യും. അ​ത് ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് സ​മൂ​ഹ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ എ​മൈ​ൽ ദു​ർ​ഖൈം (Suicide, Emile Durkheim 1897) വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദു​ർ​ഖൈം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്ന നാ​ലു​ത​രം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഫാ​റ്റ​ലി​സ്റ്റി​ക് സൂ​യി​സൈ​ഡ് (Fatalistic suicide) പ​റ​യു​ന്ന​ത്; സ​മൂ​ഹം ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ധി​കാ​ര​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ഫ​ല​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളെ കു​റി​ച്ചാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ നി​ര​വ​ധി യു​വ​തി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം അ​സ്ഥി​ത്വ​ത്തി​ന് യാ​തൊ​രു മൂ​ല്യ​വും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ല​ഭി​ക്കാ​തെ, ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും മാ​ത്രം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി തീ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത സ​മൂ​ഹ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ പി​യ​ർ ബോ​ർ​ദി​യോ (Pierre Bourdieu) യു​ടെ സിം​ബോ​ളി​ക് വ​യ​ല​ൻ​സ് എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രി​ലെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ത്ര​ത​ന്നെ കൊ​ടി​യ പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും എ​ല്ലാം സ​ഹി​ച്ച് ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ന്ന മാ​ന​സി​കാ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ല സ്ത്രീ​ക​ളും എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു​ണ്ട് .

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്ക് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും പു​രോ​ഗ​മ​ന ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലും വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഇ​നി​യും മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ര​ക്കു​ക​ളോ വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളോ ഒ​ന്നും ത​ന്നെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷ​ക്കെ​ത്തി​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ ഒ​രേ​സ​മ​യം ട്രി​പ്പി​ൾ ബ​ർ​ഡ​ൻ ചു​മ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. പ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും യാ​തൊ​രു പി​ന്തു​ണ​യു​മി​ല്ലാ​തെ കഠിന ഭാരം ചുമക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത് സ്ത്രീ​യെ ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്നു​ണ്ട് . ഇ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​രം സ്ത്രീ ​പ​ഠി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തോ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തോ അ​ല്ല; വീ​ട്ടി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ത്തി​​ന്റെ മൊ​ത്തം ക​ട​മ​ക​ളും സ്ത്രീ​യും പു​രു​ഷ​നും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ങ്കി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണേ​ണ്ട​ത്. മാ​റി​വ​രു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത വ്യ​വ​സ്ഥി​തി ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ടി​മ​ത്ത അ​ധി​കാ​ര ഘ​ട​ന​ക​ളെ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ സ​മൂ​ഹ​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളു​ടെ​യും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ന​മ്മ​ൾ ഇ​നി​യും സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഫ​സീ​ല​യും വി​പ​ഞ്ചി​ക​യും അ​തു​ല്യ​യും വി​സ്മ​യ​യും ഉ​ത്ത​ര​യും പോ​ലെ വി​ദ്യാ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് യു​വ​തി​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​മൂ​ഹ​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും നി​ശ​ബ്ദ​മാ​കു​ന്ന​ത് ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മ​ല്ല; സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഓ​രോ ഘ​ട​ന​യി​ലും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യി​ട്ടു​ള്ള ലിം​ഗ​പ​ദ​വി നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും (Gender norms) അ​ധി​കാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും (power relations) കൂ​ട്ടു​നി​ർ​മി​തി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ശ​ബ്ദ​ത​യെ അ​ര​ക്കി​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളെ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് അ​ത്ര​യും തു​ച്ഛ​മാ​യ വി​ല​യേ ന​മ്മ​ൾ ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ് അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യോ തീ​രു​മാ​ന​മോ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ അ​ല്ല. മ​റി​ച്ച് അ​താ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ​ത്. സ​മൂ​ഹ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ സ​മൂ​ഹ​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വി​ളി​ക​ളെ നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യി അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​തെ അ​വ​യെ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

    (കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ് ലേ​ഖി​ക)

