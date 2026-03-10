Begin typing your search above and press return to search.
    Articles
    Posted On
    date_range 10 March 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 6:00 AM IST

    ച​രി​ത്രം നീ​തി​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​യു​ധം

    ച​രി​ത്രം നീ​തി​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​യു​ധം
    പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ ‘വിദ്യാലയം പ്രതിഭകളിലേക്ക്’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ കെ.എൻ. പണിക്കറെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ. പത്നി ഉഷ ഭാർഗവ, അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് എന്നിവരെയും കാണാം

    പ്ര​ഫ. കെ.​എ​ൻ. പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ലെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​രു യു​ഗ​മാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ഭ​യ​നാ​യ ബു​ദ്ധി​ജീ​വി, ദ​യാ​ലു​വാ​യ മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശി, മ​തേ​ത​ര ധാ​ർ​മി​ക​ത​യു​ടെ കാ​വ​ലാ​ൾ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന ശൂ​ന്യ​ത ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ൽ മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രെ ഒ​രു​പോ​ലെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും.

    ‘കീ​ഴാ​ള ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​യു​ടെ’ അ​ഗ്ര​ഗാ​മി​യാ​യി​രു​ന്നു കെ.​എ​ൻ. പ​ണി​ക്ക​ർ. വ​രേ​ണ്യ-​മേ​ലാ​ള​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹി​സ്റ്റ​റി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ച​രി​ത്ര​ത്തെ 'കാ​വി​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ' അ​ദ്ദേ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച​ല്ല, ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യോ​ടെ വേ​ണം ച​രി​ത്രം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ച്ചു.

    അ​ൻ​ഹ​ദി​ന്റെ ശി​ല്പി

    ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ൾ​ക്കും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റം കെ.​എ​ൻ. പ​ണി​ക്ക​ർ ഒ​രു ക​ർ​മ്മ​യോ​ഗി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​ർ​ഷ് മ​ന്ദ​റി​നും എ​നി​ക്കു​മൊ​പ്പം 'അ​ൻ​ഹ​ദ്' (Act Now for Harmony and Democracy) എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക ട്ര​സ്റ്റി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    2002-ലെ ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ക​ലാ​പ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹം ച​രി​ത്ര​ത്തെ ക​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ൻ​ഹ​ദി​ലൂ​ടെ, ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ചി​ന്ത​ക​ളും തെ​രു​വി​ലെ പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ലം കു​റ​ക്കാ​നും മ​തേ​ത​ര​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​സം​സ്കാ​രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    “ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ അ​റി​യു​ന്ന​ത് വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ്; ആ ​അ​റി​വി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഓ​രോ പൗ​ര​രു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണ്” എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ച​രി​ത്രം നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​യു​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ ചെ​റു​ക്കാ​നും ബ​ഹു​സ്വ​ര ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

