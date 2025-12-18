Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Dec 2025 6:00 AM IST
    18 Dec 2025 6:00 AM IST

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും

    world arabic language day
    ഹി​ജാ​സ്-​ന​ജ്ദ്-​സി​റി​യ​ൻ മ​രു​ഭൂ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നാ​ടോ​ടി​ക​ളും അ​ർ​ധ-​നാ​ടോ​ടി​ക​ളു​മാ​യ ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​ധ്യ-​വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ സെ​മി​റ്റി​ക് ഭാ​ഷ​യാ​യി ഉ​ത്ഭ​വി​ച്ച അ​റ​ബി ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തെ ഇ​രു​പ​തോ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ​യും ഇ​രു​പ​തു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം ഭാ​ഷ​യു​മാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം ഭാ​ഷ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​റ​ബി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​വ​തീ​ർ​ണ​മാ​യ ഭാ​ഷ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും അ​തി​നും സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ ജ​ന​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ഷ​യാ​ണി​ത്.

    തോ​റ(​തൗ​റാ​ത്ത്)​യി​ലും ബൈ​ബി​ളി​ലും ഖു​ർ​ആ​നി​ലും പ​രാ​മ​ർ​​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹൂ​ദ്, സാ​ലി​ഹ് എ​ന്നീ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്മാ​രു​ടെ ജ​ന​ത​ക​ൾ അ​റ​ബി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ഗോ​ത്ര​കാ​ല ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​തും അ​സീ​റി​യ​ൻ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ബി.​സി 2000-1800 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മെ​സൊ​പ്പൊ​ട്ടേ​മി​യ(​ഇ​റാ​ഖ്)​യി​ലും കാ​നാ​നി(​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ)​ലും ജീ​വി​ച്ച് ക​നാ​നൈ​റ്റ് ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ച്ച പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീം (അ​ബ്ര​ഹാം) ഭാ​ര്യ ഹാ​ജ​റ​യെ​യും മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ ഇ​സ്മാ​ഈ​ലി​നെ​യും ഹി​ജാ​സി​ലെ മ​ക്ക​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വി​ട്ടു. യ​മ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു അ​ർ​ധ നാ​ടോ​ടി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ജു​ർ​ഹും ഗോ​ത്രം സം​സം കി​ണ​റു​ള്ള​തു​കാ​ര​ണം മ​ക്ക​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ജു​ർ​ഹും​കാ​രി​യെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ അ​റ​ബി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ, ന​ബി ഇ​ബ്രാ​ഹീ​മി​ന് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം, പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വ​ട​ക്ക​ൻ, മ​ധ്യ അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ, ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഭാ​ഷ​യാ​യി അ​റ​ബി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തെ അ​റ​ബ് നാ​ടോ​ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം യ​മ​നി​ൽ കു​ടി​യേ​റി​യി​രു​ന്നു. ഖ​ഹ്താ​നി ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നാ​ണി​വ​ർ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക അ​റ​ബി​യു​ടെ ഉ​പ​ജ്ഞാ​താ​ക്ക​ൾ (ആ​രി​ബ അ​റ​ബി) ഖ​ഹ്താ​നി​ക​ളാ​ണ്. യ​മ​ൻ അ​ന്ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ, കാ​ർ​ഷി​ക വൃ​ത്തി​യി​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​സി 1700നു​മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച മ​ആ​രി​ബ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ ത​ക​ർ​ച്ച​യോ​ടെ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള കു​ടി​യി​റ​ക്കം യ​മ​നി​ൽ നി​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് ബി.​സി ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ഹി​ജാ​സി​ൽ താ​മ​സ​മാ​ക്കി. ഇ​താ​ണ് മ​ക്ക​യൊ​ഴി​ച്ചു​ള്ള ഹി​ജാ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, വി​ശേ​ഷി​ച്ചും മ​ദീ​ന​യി​ൽ ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ അ​റ​ബി​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വി​ന് കാ​ര​ണം.

    മ​ആ​രി​ബ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സി​രാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്ന, സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​യി​രു​ന്ന യ​മ​ന്റെ പ്ര​താ​പം അ​സ്ത​മി​ച്ച​തോ​ടെ ഖ​ഹ്‌​താ​നി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ത് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത്, എ.​ഡി 5-6 നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ, താ​യി​ഫി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഉ​ക്കാ​സ് മേ​ള​യെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​റ​ബ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി. വ​ട​ക്ക​ൻ, മ​ധ്യ അ​റേ​ബ്യ, ആ​ഫ്രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​വി​ക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ഗോ​ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​വി​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​ഹി​ത്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച കൃ​തി​ക​ൾ മ​ക്ക​യി​ലെ ക​അ​ബ​യി​ലും സ​മീ​പ​ത്തും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് ഭാ​ഷ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി.

    ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ടം അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഔ​പ​ചാ​രി​ക സാ​ഹി​ത്യ രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വാ​മൊ​ഴി കൃ​തി​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ അ​റ​ബി​ക്ക് സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ഭാ​ഷാ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ത് ന​ൽ​കി.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ വ​ര​വോ​ടെ മ​ധ്യേ​ഷ്യ, ആ​ഫ്രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്, ഏ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ല്ലാം അ​തി​വേ​ഗം അ​റ​ബി വ്യാ​പി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ അ​റ​ബി​യു​ടെ ഭാ​ഷാ​പ​ര​വും സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ൾ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന് മു​മ്പു​ള്ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ​താ​യി തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ അ​രീ​ക്കോ​ട് കെ.​എം കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​ണ്)
