Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 5:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 5:00 AM IST

    പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം

    പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം
    ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്വ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ച​രി​ത്ര​ദൗ​ത്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു പ്ര​യ​ത്ന​മാ​ണ്. ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം, ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ട​യ​മേ​ള​യി​ല​ട​ക്കം ഇ​തു​വ​രെ 2,79,678 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​ക്കി. അ​ത് സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ർ​ഡും അ​തി​നേ​ക്കാ​ളു​പ​രി വ​ലി​യൊ​രു ച​രി​ത്ര​വു​മാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ട​യ​മേ​ള​യി​ൽ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 45,731 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​ക്കി.

    ര​ണ്ടാം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ഇ​നി 43,311 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി. ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് മാ​സ​ക്കാ​ലം റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ. ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​കി​യ​തു കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​കാ​ല​താ​മ​സം. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ട് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ 4,56,689 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ല​ഭ്യ​മാ​യാ​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം പ​ട്ട​യം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നാ​കും എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​വും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ഭൂ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്.

    മ​ല​യോ​ര, ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി ഒ​രു 'പ​ട്ട​യ മി​ഷ​ന്' രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് ആ​ദ്യ ന​ട​പ​ടി. മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു നി​കു​തി കെ​ട്ടാ​ത്ത (നി.​കെ.) ഭൂ​മി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ ഈ ​ഭൂ​മി​ക​ൾ​ക്ക് നി​കു​തി അ​ട​യ്ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ഭൂ​പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.​ക​ട​ൽ​പ്പു​റ​മ്പോ​ക്കി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി താ​മ​സി​ച്ചു പോ​ന്ന​വ​രു​ടെ പ​ട്ട​യ വി​ഷ​യ​വും ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​യ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം 'സ്മാ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ' സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന സ​ങ്ക​ല്പ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു. വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. എ​ങ്കി​ലും വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രേ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് 'ഡി​ജി​റ്റ​ൽ റ​വ​ന്യൂ കാ​ർ​ഡ്' എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    "എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഭൂ​മി, എ​ല്ലാ ഭൂ​മി​ക്കും രേ​ഖ, എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സ്മാ​ർ​ട്ട്" എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ ഒ​രു മു​ന്നേ​റ്റം ത​ന്നെ​യാ​ണ് റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്ന് അ​വ​രു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​ത് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യാ​ണ്.

