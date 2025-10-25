Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightത​ട്ട​ത്തോ​ടൊ​പ്പം...
    Articles
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 6:00 AM IST

    ത​ട്ട​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പെ​ട്ടി​യി​ലാ​വു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ട്ട​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പെ​ട്ടി​യി​ലാ​വു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്റ് റീ​ത്താ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ശി​രോ​വ​സ്ത്ര വി​ല​ക്ക് പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ശി​രോ​വ​സ്ത്രം ധ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ൾ ത​ന്നെ, 'സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​സ​രം മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്' എ​ന്ന കാ​ര​ണം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ ശി​രോ​വ​സ്ത്രാ​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ നൈ​തി​ക​മാ​യ സാ​ധു​ത ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്കൂ​ൾ യൂ​നി​ഫോം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ൽ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ണെ​ന്നും, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ശ്വാ​സ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗം വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    കേ​വ​ലം അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ക്ക​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ട​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്രി​മ​മാ​യ ഏ​ക​ശി​ലാ​ത്മ​ക​ത (Artificial Monolithism) പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നും, സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്ത്രം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​വും വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലും

    ഇ​ന്ത്യ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന യു​നെ​സ്‌​കോ​യും, ഒ.​ഇ.​സി.​ഡി (Organisation for Economic Co-operation and Development)യും ​പോ​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യോ​ടും ആ​ദ​ര​വോ​ടെ വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​യാ​ണ് അ​വ​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള യു​നെ​സ്‌​കോ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് Global Citizenship Education (GCED). മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​രു​ണ, ഏ​ക​താ​ഭാ​വം, ബ​ഹു​മാ​നം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തി, വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം. സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​വും GCEDയു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മാ​യി തു​ല്യ​ത​യും ആ​ദ​ര​വും അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മ​ത്വം, ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ൽ (Inclusion) എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും സ്കൂ​ൾ നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ക​യും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത ഒ.​ഇ.​സി.​ഡി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ദ​ർ​ശ​ന​വും

    വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ൽ (Cultural Accommodation) ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​വേ​ണ്ട​ത് ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ്: നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം എ​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ ദേ​ശീ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യെ ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​വു​റ്റ തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്തി​യാ​യി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ, മ​റ്റ് സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് (Inter-cultural Competence) യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ (NEP 2020) മൗ​ലി​ക ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യും അ​പ​ര​രോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ത് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നേ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കെ, ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നോ​ട് പു​റം​തി​രി​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പു​തി​യ വി​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.


    ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ മ​താ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ഹ​നി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് സ്കൂ​ൾ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കൂ എ​ന്ന ചി​ന്ത​യെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ (Social Health) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ല്ല സൂ​ച​ന​യ​ല്ല ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​നെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്ക​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ, ദി​വ​സ​വും സ്കൂ​ൾ ഗേ​റ്റി​ന് പു​റ​ത്ത് ശി​രോ​വ​സ്ത്രം അ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം എ​ത്ര​മാ​ത്രം മു​റി​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടാ​വും. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ പ്രാ​യ​മെ​ത്തി​യാ​ൽ താ​ൻ ത​ല​മ​റ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വാ​സ​ബ​ദ്ധ​മാ​യി​ക്ക​രു​തു​ന്ന ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി, ഒ​രു കു​ഴ​പ്പ​വു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും ത​ന്നെ അ​തി​ന​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത സ്കൂ​ൾ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് എ​ന്താ​വും ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വു​ക. ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലി​നെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ക്ലാ​സ് റൂ​മി​ൽ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള അ​നു​ഭ​വം കു​ട്ടി​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ ന​ഷ്ടം എ​ത്ര​യാ​യി​രി​ക്കും.

    മാ​റ്റം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ന​ട​പ്പു​ക​ൾ

    മു​സ്‍ലിം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ശി​രോ​വ​സ്ത്രം അ​ഴി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ന്യാ​യം, 'ഇ​വി​ടെ മു​മ്പ് മു​ത​ലേ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്, ആ​ർ​ക്കും പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ' എ​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​വാ​ദം യു​ക്തി​സ​ഹ​മ​ല്ല. ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലി​നെ​യും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ (Structural Entry Barriers) നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​വ​ബോ​ധം മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര​മു​ള്ള ആ​ദ്യ ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം (Colonial Hangover) കാ​ര​ണ​മാ​വാം സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ഹു​ത്വം അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വൈ​വി​ധ്യ സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ലെ (Diversity Indices) മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ടെ​യും മി​ക​വി​ന്റെ​യും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും, പ​ഴ​യ ശാ​ഠ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത് എ​തി​ർ​ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. കീ​ഴാ​ള​ർ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് മ​ത​ബോ​ധ​ന​ത്താ​ൽ പ്രേ​രി​ത​രാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​വ​രാ​ണ് മി​ഷ​ന​റി​മാ​രും സ​ന്യ​സ്ത​രും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചും മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള വി​വേ​ക​വും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ​മൂ​ഹം ഇ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:madhyamam articlekerala educationHijab RowSt Ritas School Palluruthy
    News Summary - hijab controversy and Educational goals
    Similar News
    Next Story
    X