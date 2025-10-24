Begin typing your search above and press return to search.
    Articles
    Posted On
    24 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    24 Oct 2025 6:30 AM IST

    ശി​രോ​വ​സ്ത്ര​വും സ​മ​ത്വ​വും

    ശി​രോ​വ​സ്ത്ര​വും സ​മ​ത്വ​വും
    എ​റ​ണാ​കു​ളം പ​ള്ളു​രു​ത്തി​യി​ലെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു മു​സ്‍ലിം പെ​ണ്‍കു​ട്ടി സ്‌​കൂ​ള്‍ യൂ​നി​ഫോ​മി​നൊ​പ്പം അ​തേ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു ത​ട്ടം ധ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ ക്ലാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ സം​ഭ​വം കൊ​ച്ചി​യും കൊ​ച്ചു കേ​ര​ള​വും ക​ട​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​​ലും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഹി​ജാ​ബ് വി​ല​ക്കി​യ സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, അ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ത്വ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും ഏ​ക​ത​ബോ​ധ​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്. അ​ത​വ​ര്‍ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച് വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച് മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ ഭ​യം ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും മ​റ്റു ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്കു പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ടാ​ന്‍ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്നും വ​രെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തു സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ചാ​ന​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹി​ജാ​ബ് വി​ല​ക്കി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ അ​തി​വി​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യ വാ​ദ​ഗ​തി​ക​ളാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ മു​മ്പ് മു​ത​ൽ​ക്കു​ത​ന്നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളും ത​ല​യി​ല്‍ ത​ട്ട​മ​ണി​ഞ്ഞാ​ണ് ഹാ​ജ​റാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ-​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ശാ​സ്ത്ര മേ​ള​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഹി​ജാ​ബ് ധാ​രി​ക​ളു​ടെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ളോ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലു​മോ ഭ​യ​ന്ന​താ​യോ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യോ പ​രാ​തി​യി​ല്ല. ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സ്‌​കൂ​ളി​ല​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​ർ ശി​രോ​വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ചാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ലും ആ​ർ​ക്കും ഭ​യ​മു​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സാ​മാ​ന്യ ബു​ദ്ധി​യെ​ത്ത​ന്നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍.

    ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം വ​ള​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള മ​തം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ആ​ച​രി​ക്കാ​നും അ​തു പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ പോ​ലു​മു​ള്ള മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം അ​നു​ച്ഛേ​ദം 25 വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്നു. പ്ര​സ്തു​ത അ​നു​ച്ഛേ​ദം​ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ പ​രി​മി​തി​ക​ളും നി​ര്‍ണ​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ശ​രി​ത​ന്നെ. പൊ​തു​സ​മാ​ധാ​നം, ധാ​ര്‍മി​ക​ത, ആ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നി​വ​ക്കു വി​ധേ​യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്ന് അ​തു നി​ഷ്‌​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും സ്വേ​ച്ഛ​പ​രം (Arbitrary) ആ​വ​രു​തെ​ന്നും ഏ​തൊ​രു കാ​ര്യ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​രം ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് അ​തു​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യ ബ​ന്ധം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യ​ട​ക്കം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ (Reasonable Restrictions) എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മേ​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ പ്ര​സ്തു​ത സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പി​ടി​വാ​ശി​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ശി​രോ​വ​സ്ത്ര നി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ഒ​രു​വി​ധ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​വും ഇ​ല്ല എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഓ​രോ സ്കൂ​ളി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ. അ​വ​ര്‍ ധ​രി​ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഉ​ച്ച​നീ​ച​ത്വ​ബോ​ധ​വും അ​പ​ക​ര്‍ഷ​ബോ​ധ​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തി​നൊ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ധ​ര്‍മ​മാ​ണ് യൂ​നി​ഫോം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശി​രോ​വ​സ്ത്രം അ​തി​നെ ഒ​രു രീ​തി​യി​ലും ലം​ഘി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തേ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​താ​നും കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യു​ള്ള നാ​വി​ക​സേ​ന ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സി​ഖ് മ​ത​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ‘ചു​ട്ടി’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ ത​ല​പ്പാ​വ് ധ​രി​ച്ചാ​ണ് ക്ലാ​സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മ​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബാ​ല​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​നി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ആ ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ശി​രോ​വ​സ്ത്രം ധ​രി​ക്ക​ല്‍ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ലെ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ആ​ചാ​ര​മ​ല്ല എ​ന്നൊ​രു വാ​ദ​വും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഒ​രു​കൂ​ട്ട​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും അ​വ​ർ ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ത​ത്തി​ലെ ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ആ​ധി​കാ​രി​ക​വും അ​ന്തി​മ​വു​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ക മ​തം അ​റി​യു​ന്ന പ​ണ്ഡി​ത​ര്‍ക്കാ​ണ്. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ശി​രോ​വ​സ്ത്ര ധാ​ര​ണം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ട​തി വി​ധി അ​നു​സ​രി​ക്കാ​ന്‍ പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ് എ​ന്ന​തു ശ​രി​ത​ന്നെ. പ​ക്ഷേ, പ്ര​സ്തു​ത വി​ധി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ് എ​ന്നോ​ര്‍ക്ക​ണം. യ​ഹോ​വാ സാ​ക്ഷി​ക​ള്‍ എ​ന്ന ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കാ​നും, ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ക്ക് സ​ല്യൂ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും അ​വ​രു​ടെ മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച വി​സ​മ്മ​ത​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്നോ​ര്‍ക്ക​ണം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​ക​ളോ​ടെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ​മ​ത്വം സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക, അ​ല്ലാ​തെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത് വി​വേ​ച​ന​വും വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യു​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക. അ​ത് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യി​ലും ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ക്ക് ഏ​റെ വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് ദ​യ​വാ​യി ഓ​ർ​ക്കു​ക.

    (മു​ൻ ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

