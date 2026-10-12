പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ വിദ്വേഷരാഷ്ട്രീയം

പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ വിദ്വേഷരാഷ്ട്രീയംtext_fields
1526-ൽ തുടക്കംകുറിക്കപ്പെട്ടതും ഇന്ത്യയുടെ സമന്വയസംസ്കാരത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയതുമായ മുഗൾഭരണകാലത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറാം വാർഷികവേളയാണിത്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി ഒൻപതാംക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി ‘അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൊസൈറ്റി: ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബിയോണ്ട്-2’ എന്ന പാഠപുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത്. 2007 മുതൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് പകരമായി വന്ന ഈ ഏകീകൃതപതിപ്പിൽ, 1000 മുതൽ 1700 വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ മധ്യകാലചരിത്രത്തെ ‘‘വിദേശ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധം’’ എന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച്-റഷ്യൻ വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്ന് 2022-23 കാലയളവിൽ ഗുജറാത്ത് കലാപം, അടിയന്തരാവസ്ഥ, ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കൽ, ദലിത്-നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയതും, 2025-ൽ ഏഴാംക്ലാസിലെ സിലബസിൽനിന്ന് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റും മുഗൾസാമ്രാജ്യവും വെട്ടിമാറ്റിയതും നേരത്തെതന്നെ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.
ചരിത്രരചനയിൽ ഇടപെടുകയും തങ്ങളുടെ വിദ്വേഷരാഷ്ട്രീയത്തിന് ബലംപകരുന്ന രീതിയിൽ അത് മാറ്റിയെഴുതുകയും ചെയ്യുകയെന്നത് ആർ.എസ്.എസ് തുടക്കംമുതൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യദശകങ്ങളിൽ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് സ്വന്തമായി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു ഈ നീക്കം തുടങ്ങിയത്; ഇന്നത് ഔദ്യോഗിക ഭരണസംവിധാനങ്ങളിലൂടെത്തന്നെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു. 1946-ൽ ആർ.എസ്.എസ് സൈദ്ധാന്തികൻ എം.എസ്. ഗോൾവാൾക്കർ ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിൽ ‘ഗീതാസ്കൂൾ’ എന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. ഗാന്ധിവധത്തെത്തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം നീങ്ങിയ ഉടൻ, 1952-ൽ കൃഷ്ണചന്ദ്ര ഗാന്ധി, ഭാവുറാവു ദേവറസ്, നാനാജി ദേശ്മുഖ് എന്നീ സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂരിൽ ആദ്യത്തെ ‘സരസ്വതി ശിശുമന്ദിർ’ തുടങ്ങി.
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലുടനീളം ഇവ വ്യാപിക്കുകയും മേൽനോട്ടത്തിനായി ‘ശിക്ഷാ പ്രബന്ധക് സമിതി’ രൂപവത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1977-ൽ ഇത്തരം സ്കൂളുകളുടെ ഏകോപനത്തിനായി ‘വിദ്യാഭാരതി അഖിൽ ഭാരതീയ ശിക്ഷാസംസ്ഥാൻ’ നിലവിൽവരുമ്പോൾ, 500 വിദ്യാലയങ്ങളിലായി ഇരുപതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെയും അതിന്റെ നടത്തിപ്പ്, സിലബസ്, അധ്യാപകപരിശീലനം എന്നിവയെയും ആർ.എസ്.എസ് എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചുവെന്ന് ആദിത്യ മുഖർജി, മൃദുല മുഖർജി, സുചേത മഹാജൻ എന്നീ ചരിത്രപണ്ഡിതർ ചേർന്നെഴുതിയ ‘ആർ.എസ്.എസ്, സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ മർഡർ ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി - ദ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണൽ പ്രൊജക്റ്റ്’ എന്ന പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
കാവിവത്കരണം എന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ വരികൾ മാറ്റലല്ല; അതൊരു സമഗ്ര സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയപദ്ധതിയാണ്. 1977-79 ലെ ജനതാപാർട്ടി ഭരണകാലത്തുതന്നെ റൊമില ഥാപ്പർ അടക്കമുള്ള ചരിത്രപണ്ഡിതരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കെതിരെ ആസൂത്രിതനീക്കങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. 1999-ൽ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽവന്നപ്പോൾ, മുരളി മനോഹർ ജോഷിയുടെ കീഴിലായിരുന്ന മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രധാന പദവികളിലെല്ലാം സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെ നിയമിച്ചു. 2000-01 കാലത്ത് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി ‘‘ഭാരതീയവത്കരണം, ദേശീയവത്കരണം, ആത്മീയവത്കരണം’’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെ വസ്തുതാപരമായ പിശകുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2003-ൽ ഇർഫാൻ ഹബീബ്, സുവീര ജയ്സ്വാൾ, ആദിത്യ മുഖർജി എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസിനുവേണ്ടി ‘ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദ ന്യൂ എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി ടെക്സ്റ്റ്ബുക്സ് - എ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആൻ ഇൻഡക്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ്’ എന്ന സമഗ്രറിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി.
വേദകാലഘട്ടം മഹത്വവത്കരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം
പുതിയ സാമൂഹികശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് വേദകാലഘട്ടത്തെ സമത്വപൂർണവും സമാധാനപരവുമായ സമൂഹമായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. 'സഭ', 'സമിതി' എന്നിവയെ രാജാധികാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച ജനാധിപത്യവേദികളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വർണവ്യവസ്ഥയെ കേവലമൊരു തൊഴിൽവിഭജനം മാത്രമായി ലഘൂകരിക്കുകയും, ഋഗ്വേദത്തിലെ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച് ഒരേ കുടുംബത്തിൽത്തന്നെ വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുകൾ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റൊമില ഥാപ്പർ (ഫ്രം ലീനിയേജ് ടു സ്റ്റേറ്റ്), ഇർഫാൻ ഹബീബ് (ദ വേദിക് ഏജ് ആൻഡ് ദ കമിങ് ഓഫ് അയൺ) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചരിത്രപണ്ഡിതർ കൃത്യമായ പുരാവസ്തു-ചരിത്രത്തെളിവുകളോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ വാദങ്ങളാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ യാഥാർഥ്യമെന്ന മട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മധ്യകാലചരിത്രത്തിന്റെ പുനർവായനഒൻപതാംക്ലാസിലെ ‘റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റെസിലിയൻസ് (1000-1700 സി.ഇ)’ എന്ന അധ്യായമാണ് നിലവിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. മധ്യകാല ഇന്ത്യൻചരിത്രത്തെ പൂർണമായും ‘‘വിദേശശക്തികൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധ’’മായി മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം ചുരുക്കിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാദേശികവികസനത്തിന്റെയും മതപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ നിരന്തര അധിനിവേശങ്ങൾക്ക് ഇരയായെന്നും, ദൽഹി സുൽത്താന്മാരുടെയും മുഗളരുടെയും അധിനിവേശശ്രമങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാജ്പുത്തുകൾ, അഹോമുകൾ, മറാഠകൾ എന്നിവർ പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും പുസ്തകം പറയുന്നു. മുഗൾഭരണകൂടം സാമ്രാജ്യവികസനത്തിനായി ദേവഗിരിയിലെ യാദവർ, വാറങ്കലിലെ കാകതീയർ, കർണാടകയിലെ ഹൊയ്സാലർ, വിവിധ രജപുത്ര വംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുമായി നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളെയെല്ലാം വൈദേശികാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധങ്ങളായാണ് പാഠപുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത്.
മേവാറിലെ മഹാറാണാ പ്രതാപ്, അസമിലെ അഹോമുകൾ, വിജയനഗരരാജാക്കന്മാർ, ഛത്രപതി ശിവാജി എന്നിവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അവർ കാളി, ദുർഗ്ഗ, ഭവാനി തുടങ്ങിയ ദേവിമാരിൽനിന്ന് ശക്തിയാർജിച്ചാണ് പോരാടിയതെന്നും സമർഥിക്കുന്നു. ബസ്തറിലെയും മധുരയിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഭരണാധികാരികൾക്ക് മാണിക്യദേവിയും തുൾജാഭവാനിയും നേരിട്ട് വാളുകൾ നൽകി സുൽത്താന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അയച്ചുവെന്ന പ്രാദേശികവിശ്വാസങ്ങൾ ചരിത്രപാഠങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നതിലുപരി, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്മുറികളിൽ ഇത് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്.
മുഗൾഭരണത്തെ ക്രൂരവും വിവേചനപരവുമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും സിഖ് ഗുരുക്കന്മാരുമായുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളെ മതപീഡനമായി മാത്രം ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകം. ഗുരു അർജൻ ദേവ്, ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ എന്നിവരുടെ വധശിക്ഷകളും ഗുരു ഹർഗോവിന്ദ് നേരിട്ട തടവും രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാതെ മതപരമായ ക്രൂരതയായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബാബറെ ‘‘നിർദയനായ അധിനിവേശകൻ’’ എന്നും അക്ബറെ ‘‘ക്രൂരതയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും മിശ്രിതം’’ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിഖ്-മുഗൾ സംഘർഷങ്ങൾ മതപരമല്ല, പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ അധികാരവടംവലികളായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രഗവേഷക രുചിക ശർമ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയയുദ്ധങ്ങളെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം സാമുദായികവൈരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികളുടെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം നിറയ്ക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ.
‘ടെമ്പിൾസ്: ദ റെസിലിയൻസ് ഓഫ് സേക്രഡ് സൈറ്റ്സ്’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടതും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടതും നിരത്തുന്നു. എന്നാൽ രാജാക്കന്മാർ രാജ്യവികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സൈനികനടപടികളെയും യുദ്ധങ്ങളെയും അവയുടെ യഥാർഥ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികപശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിമാറ്റി, വിദ്വേഷനിർമിതിക്ക് പാകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.
(മുക്കം എം.എ.എം.ഒ കോളേജ് ചരിത്രവിഭാഗം മേധാവിയാണ് ലേഖകൻ)
ajmalmueen@mamocollege.org
(തുടരും)
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