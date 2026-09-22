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    ട്രംപ്–ജി.സി.സി കൂടിക്കാഴ്ച: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് ഒരു പോംവഴി തേടി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ

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    ട്രംപ്–ജി.സി.സി കൂടിക്കാഴ്ച: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് ഒരു പോംവഴി തേടി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ
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    ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനായി ലോകനേതാക്കൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷവും അതിന്റെ ഭാവിയും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകുകയാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (GCC) രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

    ഇറാൻ–അമേരിക്ക സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, ഹോർമുസ്–ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടൽപാതകളിലെ ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമാക്കുക, മേഖലയിൽ പുതിയൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ചർച്ചകളുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ.

    ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വെറും അമേരിക്കയുമായുള്ള മറ്റൊരു നയതന്ത്ര കൂടിക്കാഴ്ചയല്ല. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളെയും പൗരന്മാരെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചതായി ജി.സി.സി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജകേന്ദ്രങ്ങൾ, ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക സൗകര്യങ്ങൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇതിനൊപ്പം സൗദി അറേബ്യക്കെതിരായ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളും പ്രധാന സുരക്ഷാ വിഷയമാണ്. യെമനിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സൗദിയുടെ സുരക്ഷയെ മാത്രമല്ല, ചെങ്കടലിലെയും ബാബ് അൽ-മന്ദബിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും ബാധിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളും സൗദിയുടെ സുരക്ഷയും ന്യൂയോർക്കിലെ അമേരിക്ക–ജി.സി.സി ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളാകുന്നു.

    ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ആശയം ഇറാനുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥിരമായ സംഘർഷത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങാതെ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇറാനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ താനി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇറാനും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ന്യൂയോർക്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    അതിനാൽ ട്രംപുമായുള്ള ജി.സി.സി നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മാത്രം അല്ല. സംഘർഷത്തിന് ശേഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതും പ്രധാനമാണ്. അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ പിന്തുണ, ഇറാനുമായുള്ള ഭാവി ബന്ധം, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഹുർമുസ്–ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടൽപാതകളുടെ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമാണ് വേണ്ടതെന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം തേടേണ്ടിവരും.

    ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലെ നിർണായക വിഷയമാണ്. ലോകത്തിലെ പ്രധാന ഊർജ ഗതാഗത പാതകളിലൊന്നായ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു തടസ്സം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കും. അതിനാൽ ഹോർമുസിലൂടെയുള്ള സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമായ കപ്പൽ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമാണ്.

    ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 21-ന് ജി.സി.സി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ന്യൂയോർക്കിൽ യോഗം ചേർന്ന് പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളും സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ സ്വന്തം സുരക്ഷയും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

    ഇന്ത്യയ്ക്കും ഈ ചർച്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജസുരക്ഷയ്ക്കും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സ്ഥിരത നിർണായകമാണ്. അതിനാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യയും ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കും.

    ന്യൂയോർക്കിലെ ചർച്ചകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം യുദ്ധത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതല്ല; സംഘർഷത്തിന് ശേഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയൊരു സുരക്ഷാ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ–നയതന്ത്ര വഴി കണ്ടെത്തുക കൂടിയാണ്.

    ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം? ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ എങ്ങനെ തടയാം? സൗദി അറേബ്യയുടെയും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം? ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഹുർമുസും ബാബ് അൽ-മന്ദബും എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താം? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത രാഷ്ട്രീയഘട്ടത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

    മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് ഇന്ന് ഏറ്റവും ആവശ്യം മറ്റൊരു യുദ്ധമല്ല; യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുകയാണ്. അതിനുള്ള നയതന്ത്ര വാതിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ചർച്ചകളിലൂടെ തുറക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അമേരിക്ക, ഇറാൻ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ—മൂന്ന് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ആ താൽപര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഇടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം.

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    News Summary - Trump-GCC Meeting: Gulf nations seek a solution for the Middle East
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