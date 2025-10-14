Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 6:01 AM IST

    ജി.​എ​സ്.​ടി അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ബെ​ഞ്ചി​ന് ഇ​നി​യെ​ത്ര കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം?

    ജി.​എ​സ്.​ടി അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ബെ​ഞ്ചി​ന് ഇ​നി​യെ​ത്ര കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം?
    രാ​ജ്യ​ത്ത് ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന് എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു അ​പ്പീ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്.

    നി​കു​തി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക, കാ​ല​താ​മ​സം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക, ബി​സി​ന​സി​ൽ പ​ണ​മൊ​ഴു​ക്കി​ന് വേ​ഗം കൂ​ട്ടു​ക, വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ജി.​എ​സ്.​ടി അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്‍റെ (ജി.​എ​സ്.​ടി.​എ.​ടി) ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​മേ​ൽ അ​പ്പീ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ നീ​തി​യു​ക്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ന് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഇ​നി​മു​ത​ൽ അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നാ​കും. ല​ളി​ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ന് ആ​ദ്യ അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാം. അ​തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ തൃ​പ്ത​ന​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​പ്പീ​ൽ ജി.​എ​സ്.​ടി.​എ.​ടി എ​ന്ന ഏ​ക സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും. നേ​ര​ത്തെ ഇ​തി​നാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളെ​യാ​ണ് സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24ന് ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബെ​ഞ്ച് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന ബെ​ഞ്ച് എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ്യ​ക്ത​ത തു​ട​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ 45 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 31 സം​സ്ഥാ​ന ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ ബെ​ഞ്ചി​ലും ഒ​രു ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അം​ഗം, കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഓ​രോ സാ​ങ്കേ​തി​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ഇ​ത് കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​ന്തു​ലി​ത ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​മാ​യി ര​ണ്ട് ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ലേ​ക്കാ​യു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ നി​യ​മി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഇ​തി​ലെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ത് അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണ്.

    യോ​ഗ്യ​താ നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ൽ ഇ​ള​വു​വേ​ണം

    കേ​ന്ദ്രം നി​ശ്ച​യി​ച്ച മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​പ്ര​കാ​രം, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ റാ​ങ്കി​ന് മു​ക​ളി​ൽ, ‘എ’ ​ഗ്രൂ​പ് സ​ർ​വി​സി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 25 വ​ർ​ഷം പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് മാ​ത്ര​മേ മെം​ബ​റാ​കാ​നാ​കൂ. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വി​സി​ലു​ള്ള ഐ.​ആ​ർ.​എ​സു​കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ്രൂ​പ് ‘എ’ ​യി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 10 വ​ർ​ഷം​വ​രെ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ള്ള​വ​രേ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ളൂ. രാ​ജ​സ്ഥാ​നും ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശും ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ 25 വ​ർ​ഷം സ​ർ​വി​സ് എ​ന്ന​ത് 10 വ​ർ​ഷ​മാ​ക്കി കു​റ​ച്ച് ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്‍റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ.

    01.07.2025ൽ ​കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സേ​ർ​ച് /സെ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ, മെം​ബ​റാ​കാ​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത ‘എ’ ​ഗ്രൂ​പ് സ​ർ​വി​സ് 25 വ​ർ​ഷ​മെ​ന്ന​ത് 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത് 10 വ​ർ​ഷ​മെ​ങ്കി​ലു​മാ​ക്കി കു​റ​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ മെം​ബ​റെ സം​സ്ഥാ​ന ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. കെ.​ജി.​എ​സ്.​ടി വാ​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ മെം​ബ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്ത് പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ധാ​രാ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​കു​പ്പി​ൽ ഉ​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഈ ​ത​സ്തി​ക ഗ്രൂ​പ് ‘എ’ ​സ​ർ​വി​സി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കോ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കോ വ​രെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യേ​ക്കാം. ആ​യ​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ മെം​ബ​റു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ 10 വ​ർ​ഷം എ​ന്നാ​ക്കി കു​റ​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പി​ലെ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ത​ന്നെ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ മെം​ബ​റാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

