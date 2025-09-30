Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 6:00 AM IST

    വ​ള​രു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സം

    വ​ള​രു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സം
    വ​ർ​ഗീ​യ-​വം​ശീ​യ ഫാ​ഷി​സം പോ​ലെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സം. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭീ​ക​രാ​വ​സ്ഥ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്തി​മ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ലും അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലും വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സം പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണി​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​ര​ണ്ടു​ത​രം ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും ഉ​പാ​സ​ക​രും ത​മ്മി​ൽ അ​ന്ത​ർ​ധാ​ര​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഫാ​ഷി​സം സ്പ​ഷ്ട​മാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ക്കു​രു​തി​യി​ലൂ​ടെ​യും ന​ശീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സം ചി​ല ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​തു​വ​ഴി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന പൊ​തു​ബോ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം പ​റ​യാം. ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള മ​തം വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നും ആ​ച​രി​ക്കാ​നും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് വെ​റു​മൊ​രു നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മ​ല്ല, തി​ക​ച്ചും മൗ​ലി​ക​മാ​യ ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ത​ന്റെ മ​ത​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ശ​രി​യാ​യ​ത് എ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ-​അ​വ​ർ മ​റ്റാ​ർ​ക്കും ഒ​രു പ്ര​യാ​സ​വും ദ്രോ​ഹ​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​തെ ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴും-​മോ​ശ​ക്കാ​രും തീ​വ്ര​നി​ല​പാ​ടു​കാ​രു​മാ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്താ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ചേ​രി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്.

    ഒ​രാ​ൾ ഒ​രു മ​തം വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും ആ​ച​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്, അ​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ശ​രി​യാ​യ​ത് എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​കാം. അ​ങ്ങ​നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നോ ഉ​റ​ക്കെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നോ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന് ശ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് നി​ല​പാ​ടാ​ണ്. വി​ചി​ത്ര​മെ​ന്നു പ​റ​യ​ട്ടെ, ഈ ​നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ര​ൻ ത​നി​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ ആ​ദ​ർ​ശം ക​മ്യൂ​ണി​സ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലോ, ഒ​രു കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ദ​ർ​ശ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ശ​രി​യാ​യ​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലോ ഒ​രു തെ​റ്റും കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. മ​ത​ശാ​സ​ന​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​ർ ഗു​ണ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ​യും ഉ​പ​ദേ​ശ​രൂ​പേ​ണ​യും മ​ത​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ച് വ​ല്ല പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ പോ​ലും, അ​ത്ത​രം അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല എ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ അ​വ​രെ താ​റ​ടി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ണ​ത​യും ഈ ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​വി​ൽ ല​ഭി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ല​ങ്കി​ക​ളും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട-​അ​ധി​കാ​ര വ​ർ​ഗ-​മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന്, ഒ​ഴു​ക്കി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് നീ​ന്താ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മ​ത​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടോ ആ​ചാ​ര​ത്തോ​ടോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​നോ​ട് മ​റ്റു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പൊ​ന്നും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​തെ, സ്വ​ന്തം വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ട് യോ​ജി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം ഒ​രാ​ൾ ആ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ന്യ​മാ​യി വി​ട്ടു​നി​ന്നാ​ൽ​പോ​ലും അ​യാ​ളെ മ​തേ​ത​ര വി​രോ​ധി​യും തീ​വ്ര​വാ​ദി​യു​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ചി​ത്ര​മാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ പൊ​തു​വേ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ, ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം വി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തും ക​പ്പ​ൽ നീ​റ്റി​ലി​റ​

    ക്കു​ന്ന​തും പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യോ ആ​ചാ​ര​വു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധം എ​ന്ന കാ​ര്യം പോ​ലും വി​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ. പ​ക്ഷേ, വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മ​റു​വ​ശ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്.

    ഈ​യി​ടെ ഒ​രു ചാ​ന​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​രു സി​നി​മാ ന​ട​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യി. സ​ദ​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ലെ​സ്ബി​യ​ൻ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ പു​ക​ഴ്ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പ​ല​തും പ​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ, ന​ട​ൻ സ​ദ​സ്സി​ലെ മ​റ്റൊ​രു സ്ത്രീ​യോ​ട് അ​ത്ത​രം ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യം ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ആ ​സ്ത്രീ ത​നി​ക്ക് അ​തി​നോ​ട് യോ​ജി​പ്പി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​ന്യ​മാ​യി മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്നു. ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​ൻ അ​വ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്രോ​ശി​ക്കു​ക​യും അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു; ആ ​സ്ത്രീ​ക്ക് ത​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​ൻ പോ​ലും അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ. പി​ന്നെ കാ​ണു​ന്ന​ത് സ​ദ​സ്സി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ആ ​ന​ട​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് കൈ​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. നി​യ​മ​ത്തെ​യും നീ​തി​യെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പൊ​തു​ബോ​ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത​മോ ജാ​തി​യോ ഇ​ല്ല. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    (മു​ൻ ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​യാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

