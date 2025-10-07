Begin typing your search above and press return to search.
    സ​മാ​ധാ​നം വ​രു​ന്ന​തി​ൽ സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ

    സ​മാ​ധാ​നം വ​രു​ന്ന​തി​ൽ സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ
    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കാം​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളുംഹ​മാ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​തൃ​പ്തി​യും അ​സ​ന്തു​ഷ്ടി​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു കൂ​ട്ട​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചി​ല സ​യ​ണി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ണ്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഗ​സ്സ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഇ​രു​പ​തി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ഹ​മാ​സ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​ൽ ട്രം​പ് സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടു കൂ​ട്ട​ർ​ക്ക് അ​ത്ര സ​ന്തോ​ഷ​മി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു നി​ശ്ച​യ​മാ​യും അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​കും, അ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​വു​മാ​ണ്. ഹ​മാ​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ആ​യു​ധം താ​ഴെ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​പ​തി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശം. ഹ​മാ​സ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ആ​യു​ധം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. കാരണം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന കൊ​ടി​യ അ​നീ​തി​യോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​യു​ധ​മെ​ടു​ത്ത്, പി​റ​ന്ന നാ​ടി​നു​വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് രൂ​പം കൊ​ണ്ട സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ഹ​മാ​സ്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ന്മാ​റു​ക​യും ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് മ​രു​ന്നും ആ​ഹാ​ര​വും അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ത​ക​ർ​ന്ന വീ​ടു​ക​ൾ പ​ണി​യു​ക​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ത്തു​ക​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വേ​ണ്ട​ത്. അ​തി​നാ​യി ബ​ന്ദി​ക​ളെ കൈ​മാ​റാ​ൻ ഹ​മാ​സ് സ​മ്മ​തി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, അ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും ഹ​മാ​സി​ന്റെ ഉ​ദ​യ​ത്തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​റു​ന്നി​ല്ല. ആ​ക​യാ​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഹ​മാ​സി​ന് ആ​യു​ധം താ​ഴെ വെ​ക്കാ​നു​മാ​വി​ല്ല. അ​തി​നു ഒ​റ്റ വ​ഴി​യേ​യു​ള്ളൂ- ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജി​വി​ക്കാ​നും മ​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ഹ​മാ​സി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​വും അ​ധി​കാ​രം കൈ​യൊ​ഴി​യു​ന്ന ഹ​മാ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ന​ന്നാ​യ​റി​യാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഹ​മാ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ അ​മ്പ​ര​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കാം​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഹ​മാ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​തൃ​പ്തി​യും അ​സ​ന്തു​ഷ്ടി​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു കൂ​ട്ട​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചി​ല സ​യ​ണി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ണ്. ചി​ല ന​വ നാ​സ്തി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഹ​മാ​സ് വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന വാ​ദ​വു​മാ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വം​ശ​ഹ​ത്യാ​വാ​ദം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹ​മാ​സി​ന്റെ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്രാ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ​മേ​ൽ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ത​ത്ര നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മ​ല്ല. എ​ന്താ​യി​രി​ക്കാം ഇ​ത്ത​രം വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​ര​ണം?

    ര​ണ്ടു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഒ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത് അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ജ്യ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ലെ വി​ര​ലി​ൽ എ​ണ്ണാ​വു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളൊ​ഴി​കെ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യാ​റാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തു​മാ​ണ്. അ​വ​സാ​നം ഗ​സ്സ​യു​ടെ ക​ണ്ണു​നീ​ർ ലോ​കം കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ ലോ​കം അ​റി​ഞ്ഞു പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​ൽ ന​വ​നാ​സ്തി​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷം ആ​ശ​ങ്കാ​കു​ല​രാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു പി​ഴ​ച്ച​ത് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി ന​ട​ത്തി​യ ല​ക്ഷ്യം തെ​റ്റി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കെ​ത്തി​യ ക​ക്ഷി​ക​ളെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക വ​ഴി എ​ല്ലാ സ​മാ​ധാ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും അ​ട​ച്ചു​ക​ള​യാ​ൻ സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മം പാ​ളി​പ്പോ​യി.

    ലോ​ക​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ ഇ​നി ഒ​ന്നും ഒ​ളി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​തി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​മ​ർ​ഷം. ചി​ല പ്ര​തി​ലോ​മ ശ​ക്തി​ക​ൾ എ​ത്ര പി​ന്നോ​ട്ട് വ​ലി​ച്ചാ​ലും ലോ​കം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ വ​ലി​യ വി​ല കൊ​ടു​ത്ത​വ​രാ​ണ്. ഏ​റെ പ്ര​തി​ഫ​ലം അ​വ​ർ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​രു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ ലോ​കം ഓ​ർ​ക്കും, ആ​ദ​രി​ക്കും. അ​ന്ന് വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ച​മ​ക്കു​ന്ന, സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ തു​ര​ങ്കം വെ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ഹേ​ളി​ത​രാ​കും. ആ​രാ​ലും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ അ​വ​ർ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ച​വ​റ്റു​കൊ​ട്ട​യി​ലേ​ക്ക് നി​പ​തി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യും.

