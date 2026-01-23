Begin typing your search above and press return to search.
    23 Jan 2026 6:30 AM IST
    23 Jan 2026 6:30 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം: സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം: സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും
    പ്രൈ​വ​റ്റ് ഇ​ക്വി​റ്റി ഫ​ണ്ടു​ക​ളും വെ​ഞ്ച​ർ ക്യാ​പ്പി​റ്റ​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്ക് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്മി​ശ്ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലു​ക​ളും ഒ​രു പു​തി​യ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മ​ല്ല. ബ്ലാ​ക്ക് സ്റ്റോ​ൺ, കെ.​കെ.​ആ​ർ, തെ​മാ​സ​ക്, ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ച്ച്, ഒ​ന്റാ​റി​യോ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ഫ​ണ്ട്, ടി.​പി.​ജി തു​ട​ങ്ങി ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്.

    മാ​ക്സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, മ​ണി​പ്പാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ്, ഏ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഗാ​സ്ട്രോ എ​ന്റ​റോ​ള​ജി, അ​പ്പോ​ളോ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ്, കെ​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കിം​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, ബേ​ബി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, തൃ​ശൂ​ർ ദ​യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സ​ബീ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ൺ​പ​തി​ല​ധി​കം മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ല​ധ​നം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2020ൽ 231 ​മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 11 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​ഫ​ണ്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തെ​ങ്കി​ൽ, 2024ഓ​ടെ നി​ക്ഷേ​പം 7220 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 30ആ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത തു​ട​രാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ത​ന്ത്രം

    വാ​ങ്ങു​ക, വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​ൽ​ക്കു​ക (Buy-Build-Sell) എ​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ലാ​ഭ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ (Operating Profit), സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധ​ന​വി​നാ​ണ് (Value Creation) ഇ​വ​ർ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ​ലി​യ ലാ​ഭ​ത്തോ​ടെ നി​ക്ഷേ​പം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ രീ​തി. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്​: 2018ൽ ​കെ.​കെ.​ആ​ർ 1,800 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ക്സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം, 9,700 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക് ഈ ​ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ച്ച് അ​വ​ർ വ​ലി​യ ലാ​ഭം കൊ​യ്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലും വ​ലി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ട്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ള്ള​വ​രും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​രും വ​ലി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ തേ​ടി​പ്പോ​കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലാ​താ​യി. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ 600ഓ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്.

    ഒ​ന്നാം​കി​ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ന്നി​രു​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ര​ണ്ടാം​കി​ട, മൂ​ന്നാം​കി​ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്നു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തും ചി​കി​ത്സാ കാ​ല​താ​മ​സ​വും പ​ല​രെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ‘സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ’ എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പം​ത​ന്നെ മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​രു​ണ്യ, ആ​ർ.​എ​സ്.​ബി.​ഐ (RSBY), പി.​എം.​ജെ (PMJAY) തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ചു​രു​ക്കം ചി​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​ക​ദേ​ശം 6,500 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​ക്കു​ക​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ല മി​ക​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു രോ​ഗി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ചെ​ല​വാ​കു​ന്ന തു​ക​യു​ടെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. കെ​ട്ടി​ടം, ശ​മ്പ​ളം, ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പ്രീ​മി​യം തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ 6,500 ​കോ​ടി രൂ​പ നേ​രി​ട്ട് ചെ​ല​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക്കാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​കെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 2.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ലി​യ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​മു​ണ്ട്.

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്

    പ​ല പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് വ​ലി​യ ഫ​ണ്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ൽ​പേ​രും രോ​ഗി​ക​ളു​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല​ധ​നം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും, അ​തേ പേ​രി​ൽ ത​ന്നെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക​യു​മാ​ണ് രീ​തി. ഒ​പ്പം ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​യ​തോ ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തോ ആ​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ‘റീ-​സ്ട്ര​ക്ച​റി​ങ്’ ന​ട​ത്തി വി​റ്റു​വ​ര​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 65 മു​ത​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ബി​സി​ന​സ് സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ൽ​ക്കോ​യ്‌​മ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​വ​ർ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രു​മ്പോ​ൾ, സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലാ​തെ പൂ​ട്ടി​പ്പോ​കു​ന്നു.

    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ

    വ​ൻ​കി​ട നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കു​വ​രെ ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. നൂ​ത​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ, ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഐ.​സി.​യു​ക​ൾ, റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ, പെ​റ്റ്-​സി.​ടി സ്കാ​ന​റു​ക​ൾ, ലി​നി​യ​ർ ആ​ക്സി​ല​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ചെ​റി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ടം ഹെ​ൽ​ത്ത് ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യും വെ​ൽ​ന​സ് ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്തി​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള വ​ലി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തെ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ഹെ​ൽ​ത്ത് ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ വി​ത​ര​ണം, ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം​മൂ​ലം നാം ​നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം. ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കും രോ​ഗി​ക​ളെ വി​ധേ​യ​രാ​ക്കു​മോ എ​ന്ന ഭീ​തി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും നൂ​ത​ന​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മി​ക​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ല മ​ല​യാ​ളി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും തി​രി​കെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും അ​വ​രെ ഇ​വി​ടെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ച്ചേ​ക്കും.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ളം അ​തി​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും നി​യ​മി​ക്കാ​നും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ഓ​ങ്കോ​ള​ജി, കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി, ട്രോ​മ കെ​യ​ർ, ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ഹൈ-​എ​ൻ​ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മേ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കി​ട​യി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ത​ന്ത്രം ഇ​ട​ത്ത​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രോ ചെ​റി​യ ട്ര​സ്റ്റു​ക​ളോ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​ത്ത​രം സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഭീ​മ​ന്മാ​രു​ടെ വാ​ങ്ങ​ൽ ശേ​ഷി​യു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ളും ഇം​പ്ലാ​ന്റു​ക​ളും മ​റ്റ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ വി​ല​ക്കു​റ​വ് ഇ​ത്ത​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ മി​ഡ് ട​യ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ജി​ല്ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലോ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യോ ക​ൺ​സോ​ർ​ട്ട്യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ വ​ലി​യ കി​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ല​പേ​ശി നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, വി​ദ​ഗ്‌​ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മി​ഡ് ട​യ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​നും അ​ത് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​യോ​ജ​നം ന​ൽ​കാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കും.

    (ദ​യ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

